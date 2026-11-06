Este obligatoriu să îți faci buletin electronic pentru a beneficia de servicii medicale? Precizările CNAS pentru persoanele asigurate

Accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu este condiționat de obținerea unei cărți electronice de identitate. Potrivit CNAS, în noiembrie 2026, noul document poate fi folosit în paralel cu cardul național de sănătate pentru autentificare și semnarea serviciilor, pe măsură ce aplicațiile și echipamentele furnizorilor sunt adaptate pentru utilizarea ambelor tipuri de documente.

Deținerea unui act electronic nu conferă automat calitatea de asigurat, aceasta fiind stabilită potrivit condițiilor legale de încadrare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Trebuie să îți schimbi buletinul pentru a beneficia de servicii medicale?

Folosirea cărții electronice de identitate (CEI) în sistemul de sănătate introduce o modalitate suplimentară de autentificare și de confirmare a serviciilor acordate. Pentru pacienții care păstrează actul vechi, anunțul CNAS privind utilizarea în paralel a celor două documente nu instituie obligația preschimbării buletinului pentru a merge la medic.

Actul de identitate și cardul de sănătate îndeplinesc însă funcții diferite. Primul permite identificarea titularului, iar cel de-al doilea este instrumentul personal și netransmisibil folosit pentru accesarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor din pachetul de bază. Cartea de identitate model 1997 nu poate fi utilizată electronic în locul cardului național.

Prin urmare, persoanele care păstrează cartea de identitate model vechi nu trebuie să solicite preschimbarea acesteia exclusiv pentru consultații sau alte servicii medicale decontate.

Ce rol are cartea electronică de identitate în sistemul de sănătate

Integrarea noului document presupune actualizarea programelor și adaptarea echipamentelor utilizate de cabinete, spitale, farmacii și ceilalți furnizori. Documentația tehnică publicată pe portalul CNAS arată că aplicațiile pot permite interacțiunea atât cu actualul card național de sănătate, cât și cu actul electronic de identitate.

Componentele informatice actualizate păstrează funcțiile de autentificare și semnare cu cardul național și introduc modificările necesare utilizării CEI. Acest proces privește modul în care furnizorii lucrează în platforma asigurărilor de sănătate, fără să instituie o obligație generală pentru pacienți de a-și schimba documentul de identitate.

Ce reguli se aplică în noiembrie 2026

În informarea publicată la 2 noiembrie, CNAS precizează că, până la sfârșitul lunii, rămâne dezactivată regula care condiționează validarea serviciilor de semnarea cu cardul. Lipsa acestei confirmări electronice nu reprezintă, în sine, un motiv de respingere la validare, dacă sunt respectate celelalte reguli aplicabile.

Măsura permite continuarea testării și sincronizării sistemelor care gestionează cele două documente. Instituția recomandă furnizorilor să utilizeze cardul de sănătate sau CEI ori de câte ori este posibil și să semnaleze eventualele dificultăți tehnice.

Facilitatea anunțată pentru noiembrie este temporară și nu trebuie interpretată ca o eliminare definitivă a semnării serviciilor.

Ce faci dacă nu ți-a fost emis cardul de sănătate sau l-ai pierdut

Ghidul asiguratului, publicat de CNAS, tratează separat situațiile în care documentul nu a fost emis și cele în care titularul solicită înlocuirea lui. Persoanele pentru care încă nu a fost emis cardul pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia sau a unei adeverințe de asigurat eliberate de casa de asigurări.

În cazul pierderii ori deteriorării, asiguratul poate solicita un duplicat la casa în evidența căreia se află. Până la primirea noului document, accesul la servicii se face în baza unei adeverințe de înlocuire.

Până când mai poate fi folosită cartea de identitate model 1997

Cartea de identitate model 1997 poate fi utilizată până la expirarea termenului înscris pe document, însă, ca regulă generală, nu mai târziu de 3 august 2031. Regulamentul (UE) 2025/1208 stabilește această dată pentru încetarea valabilității actelor care nu îndeplinesc noile cerințe de securitate, fiind luat în considerare termenul care intervine primul.

Vechiul model este înlocuit treptat cu noile cărți de identitate, electronică sau simplă. MAI precizează că persoanele care nu doresc varianta cu cip pot solicita documentul simplu, care permite identificarea pe teritoriul României, dar nu poate fi folosit pentru călătorii în străinătate ori pentru accesarea serviciilor electronice. Preschimbarea actului vechi nu înseamnă, așadar, obligația de a obține un buletin electronic.

Editor : C.S.