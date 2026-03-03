Live TV

ETA pentru Anglia devine obligatorie din 2026. Cât costă autorizația digitală de călătorie și cum o obțin românii

Ce înseamnă ETA. Foto Getty Images
Ce înseamnă ETA. Foto Getty Images
Ce înseamnă ETA  ETA devine obligatorie din 2026 Ce tip de călătorii acoperă autorizația digitală Cât costă ETA în 2026

Începând din februarie 2026, cetățenii Uniunii Europene, inclusiv românii, nu mai pot călători în Marea Britanie pentru turism, vizite sau alte șederi de scurtă durată fără Autorizația Electronică de Călătorie (ETA). Documentul digital, care nu este echivalentul unei vize, devine condiție obligatorie de îmbarcare, iar transportatorii au obligația legală de a refuza pasagerii care nu îl dețin. Autorizația permite șederi de până la șase luni în Regatul Unit și poate fi utilizată pentru călătorii multiple pe o perioadă de doi ani. În acest timp, dacă titularul își schimbă pașaportul, este necesară depunerea unei noi cereri.

Autorizația Electronică de Călătorie a fost introdusă în 2023, inițial pentru cetățenii din Qatar, fiind extinsă ulterior la alte state din Golf și, treptat, la majoritatea țărilor ai căror cetățeni puteau intra în Regatul Unit fără viză. În prezent, măsura este obligatorie pentru aproximativ 85 de state, inclusiv pentru cele din Uniunea Europeană.

Ce înseamnă ETA 

ETA (Electronic Travel Authorisation) este o autorizație digitală de călătorie introdusă de guvernul britanic pentru cetățenii țărilor care pot intra în Regatul Unit fără viză pentru perioade scurte. Este similară cu sistemele folosite de SUA (ESTA) sau Canada (eTA).

Important: ETA nu este o viză și nu garantează automat intrarea în țară. Decizia finală aparține ofițerului de frontieră britanic. Autorizația este legată electronic de pașaportul solicitantului.

ETA devine obligatorie din 2026

Conform autorităților britanice:

  • Din 5 martie 2025, cetățenii Uniunii Europene (inclusiv românii) pot aplica pentru ETA;
  • Din 25 februarie 2026, ETA devine obligatorie pentru cetățenii europeni care călătoresc în Marea Britanie fără viză.

Transportatorii (companii aeriene, feroviare sau maritime) pot refuza îmbarcarea dacă pasagerul nu deține ETA valabilă.

Ce tip de călătorii acoperă autorizația digitală

ETA permite:

  • șederi de până la 6 luni per vizită;
  • călătorii multiple pe întreaga perioadă de valabilitate.

ETA nu permite:

  • muncă pe termen lung;
  • stabilire permanentă;
  • studii de lungă durată;
  • acces la beneficii sociale;

Pentru aceste situații este necesară o viză adecvată.

Cine are nevoie de ETA

Au nevoie de ETA cetățenii care:

  • călătoresc în Regatul Unit pentru turism;
  • merg în vizită la familie sau prieteni;
  • participă la activități de business pe termen scurt;
  • efectuează anumite activități permise vizitatorilor;
  • tranzitează Marea Britanie și trec prin controlul de frontier.

Fiecare persoană are nevoie de autorizație separată, inclusiv bebelușii și minorii. Autorizațiile ETA sunt de asemenea obligatorii pentru vizitatorii care sosesc în Regatul Unit pentru a lua zboruri de legătură și sunt supuși controlului de frontieră.

Cine NU are nevoie de autorizația digitală de călătorie

Nu trebuie să obțină ETA persoanele care:

  • sunt cetățeni britanici sau irlandezi;
  • au viză valabilă pentru UK;
  • au statut de rezident (settled sau pre-settled status);
  • dețin drept de ședere permanentă;
  • locuiesc legal în Irlanda și intră în UK din Irlanda (în condițiile prevăzute de legislația britanică).

Cât costă ETA în 2026

Taxa oficială este de 16 lire sterline per persoană (aproximativ 19 euro, în funcție de cursul euro). Plata se face online, în momentul aplicării.

Cum se obține ETA: Unde se face cererea

Solicitarea ETA se poate depune prin două variante oficiale:

  • Aplicația mobilă „UK ETA”

Este metoda recomandată de autoritățile britanice. Aplicația este disponibilă gratuit în: Google Play (pentru Android) și  App Store (pentru iPhone). Procesul este optimizat pentru telefon și permite scanarea directă a pașaportului și verificarea identității prin cameră.

Cum decurge procedura în aplicație

Procesul durează, în medie, 10 - 15 minute și presupune: Descărcarea aplicației „UK ETA” - scanarea pașaportului - realizarea unei fotografii a feței - completarea datelor personale - plata taxei - trimiterea cererii ETA este legată electronic de pașaport. Nu se eliberează un document fizic.

  • Site-ul oficial al guvernului britanic

Cererea poate fi depusă și online, pe portalul oficial GOV.UK, la secțiunea dedicată ETA. Autoritățile avertizează că există site-uri intermediare care percep taxe suplimentare. Cererea trebuie depusă doar prin aplicația oficială sau pe site-ul guvernamental britanic.

În cât timp se primește răspunsul: În cele mai multe cazuri, decizia este transmisă în câteva minute sau ore. Autoritățile britanice recomandă depunerea cererii cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de plecare, pentru situațiile care necesită verificări suplimentare.

Ce se întâmplă dacă cererea este respinsă

Există două situații:

  • Rejected (respinsă tehnic) - se poate depune o nouă cerere;
  • Refused (refuzată) - nu există drept de apel; persoana trebuie să aplice pentru viză dacă dorește să călătorească.

Ce documente și informații sunt necesare

Pentru a aplica ai nevoie de:

  • pașaport valabil;
  • o fotografie digitală;
  • adresă de e-mail;
  • card bancar pentru plată;
  • completarea unui formular cu date personale;
  • răspunsuri la întrebări privind eligibilitatea și eventuale antecedente penale.

ETA este legată de pașaportul utilizat la aplicare. Dacă pașaportul expiră, va fi necesară o nouă cerere.

Ce valabilitate are Autorizația Electronică de Călătorie

Documentul digital este valabil 2 ani sau până la expirarea pașaportului (dacă acesta expiră mai devreme). În această perioadă, autorizația permite intrări multiple. (Sursa: Gov.uk)

