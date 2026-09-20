Europa se apropie de iarnă cu prețuri tot mai mari la energie. Electricitatea din Germania a depășit 180 de euro/MWh

Piețele europene de energie electrică transmit cel mai puternic semnal de alarmă de după criza energetică din 2022, în condițiile în care Europa se apropie de sezonul rece, iar prețurile la gaze și electricitate sunt în creștere, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

În Germania, cea mai mare economie europeană, energia electrică angro cu livrare în luna ianuarie se tranzacționează la peste 180 de euro pe megawatt-oră (MWh), pe European Energy Exchange. Nivelul este cu peste 60% mai ridicat decât în urmă cu un an.

Creșterea prețurilor este alimentată în principal de gazele naturale. Europa întâmpină dificultăți în refacerea stocurilor înainte de iarnă, în condițiile unei concurențe tot mai mari pentru livrările de gaze naturale lichefiate (GNL). Situația este complicată și de conflictul din Orientul Mijlociu, în condițiile în care perturbarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz afectează livrările de GNL din Qatar.

Scumpirea energiei riscă să majoreze facturile gospodăriilor și costurile companiilor și să alimenteze din nou presiunile inflaționiste. Evoluția este cu atât mai importantă pentru guvernele europene, care au cheltuit miliarde de euro pentru a proteja consumatorii în timpul crizei energetice și încearcă în același timp să reducă dependența de combustibilii fosili.

Ulf Ek, director de investiții la fondul speculativ Northlander Commodity Advisors LLP, avertizează că prețurile angro la electricitate ar putea crește cu până la 50% în cazul unei ierni reci, dacă livrările de energie din Orientul Mijlociu vor rămâne limitate. Acesta estimează că și prețurile la gaze și cărbune ar putea crește într-un astfel de scenariu.

Analiștii consideră că Europa este totuși într-o poziție mai bună decât în 2022, când reducerea drastică a livrărilor de gaze rusești prin conducte a dus prețurile la energie la niveluri record, de peste 1.000 de euro/MWh. În ultimii ani, statele europene și-au extins infrastructura pentru importul de GNL, au redus consumul de gaze și și-au diversificat furnizorii.

Europa este însă mai dependentă acum de piața globală a gazelor naturale lichefiate. Țările europene concurează cu cumpărători din alte regiuni pentru aceleași transporturi de GNL, ceea ce înseamnă că o perturbare a aprovizionării la mii de kilometri distanță poate avea efecte rapide asupra prețurilor de pe continent.

Extinderea energiei regenerabile oferă un anumit grad de protecție împotriva volatilității combustibililor fosili. Potrivit unei analize realizate de firma de consultanță Baringa și citate de Bloomberg, prețurile angro la electricitate din Europa ar fi fost cu aproximativ 30% mai mari în această vară dacă nu ar fi existat capacitățile fotovoltaice instalate după 2021.

În timpul iernii, însă, energia solară are o contribuție mai redusă, în special în nordul Europei, unde zilele sunt mai scurte și mai puțin însorite. Energia eoliană poate compensa o parte din această diferență, însă perioadele cu vânt slab, care pot apărea în timpul episoadelor de frig, pot pune din nou presiune pe prețuri.

„Nu există prea multe elemente care să poată proteja piețele de energie. Sectorul energiei regenerabile a crescut, dar nu este suficient de puternic încât să compenseze dependența uriașă de gazele naturale”, a declarat Florence Schmit, analistă în domeniul energiei la Rabobank.

Evoluția prețurilor în această iarnă va depinde astfel în principal de temperaturile din Europa, de disponibilitatea gazelor naturale lichefiate pe piața mondială și de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.

Editor : A.R.