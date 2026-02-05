Live TV

Galerie Foto Exerciții româno-americane la Smârdan. Nicușor Dan: „Activitățile comune ne cresc capacitatea de acțiune în cadrul NATO”

exercitii militare smardan
Foto: Nicușor Dan, rețeaua X

Președintele Nicușor Dan a subliniat, într-o postare pe rețeaua X, că exercițiile militare desfășurate în poligonul Smârdan, județul Galați, evidențiază soliditatea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.

„Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent”, a scris șeful statului.

Potrivit unui comunicat de presă al MApN, în perioada 29 ianuarie–4 februarie, militari din Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă” și militari americani, care au participat cu cinci tancuri M1A2 SEPv2 Abrams, au desfășurat activități de instruire în comun. Exercițiile au inclus manevre tactice la nivel de subunitate, proceduri de conducere a forțelor și trageri cu muniție reală, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

„Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre”, a precizat Nicușor Dan.

Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN | Poza 1 din 9
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN | Poza 2 din 9
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN | Poza 3 din 9
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN | Poza 4 din 9
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN | Poza 5 din 9
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN | Poza 6 din 9
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN | Poza 7 din 9
Exerciții militare România - SUA la Smârdan. Foto: MApN
Foto: Nicușor Dan, rețeaua X | Poza 8 din 9
Foto: Nicușor Dan, rețeaua X
Foto: Nicușor Dan, rețeaua X | Poza 9 din 9
Foto: Nicușor Dan, rețeaua X
,

Obiectivele instruirii vizau creșterea nivelului de pregătire, îmbunătățirea interoperabilității și consolidarea cooperării dintre militarii români și cei americani. MApN subliniază că astfel de exerciții se vor desfășura periodic și contribuie la menținerea unui nivel ridicat de pregătire operațională, precum și la consolidarea cooperării în cadrul NATO.

„Activitățile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noștri și cei americani își cresc astfel capacitatea de a acționa împreună eficient și sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetățenii și teritoriul în față oricăror potențiale amenințări”, a mai transmis președintele.

În zilele următoare, forțele și tehnica militară ale SUA vor fi redislocate din poligonul Smârdan către poligonul Novo Selo, Bulgaria, conform informațiilor oficiale.

