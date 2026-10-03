Jandarmii români s-au antrenat alături de forțe de ordine din 19 state. Timp de aproape o săptămână, aceștia au simulat unele dintre cele mai dificile intervenții la care ar putea participa. În timpul antrenamentelor au fost folosite și drone, pilotate de jandarmi ucraineni, considerați printre cei mai experimentați în acest domeniu.

Înarmați până în dinți și cu fețele acoperite, zeci de așa-ziși protestatari au aruncat cu fumigene, bâte, sticle și ouă în forțele de ordine. Au fost „calmați” cu tunuri cu apă. Un scenariu desprins din realitate, și aplicat în cadrul unui la un exercițiu cu luptători din 19 state și organizat în România, la centrul de pregatire a jandarmilor din Dâmbovița.

Un protest pașnic se poate transforma în doar câteva secunde în unul violent. La exercițiu sunt folosite inclusiv gaze lacrimogene, sunt aruncate obiecte, iar forțele de ordine trebuie să liniștească mulțimea într-un timp cât mai scurt.

Timp de aproape o săptămână cei peste 550 de jandarmi, de pe 3 continente, inclusiv din 19 state precum Ucraina, Franța, Statele unite și Qatar s-au antrenat pentru cele mai grele intervenții cu care s-ar putea confrunta.

Pe durata antrenamentului unii dintre jandarmi au schimbat baricada. În realitate, agitatorii erau tot forțe de ordine și nu au fost tocmai blânzi cu colegii lor. Trupele Speciale au simulat inclusiv salvarea unei persoane dintr-o clădire în timp ce se trăgea cu focuri de armă asupra lor.

Generalul Massimo Mennitti, din armata carabinierilor italieni, a explicat importanța colaborării dintre forțele de ordine participante la exercițiu: „Pentru noi este important să fim aici, deoarece credem că forțele autorităților au nevoie să lucreze împreună. Dacă lucrăm împreună, învățăm unii de la ceilalți”, susține Massimo Mennitti, general din armata carabinerilor italieni.

De asemenea, și generalul Alin Mastan vorbit despre obiectivul exercițiului și despre necesitatea ca intervențiile să fie cât mai apropiate de situațiile reale: „Scopul acestui exercițiu a fost tocmai gândirea unei modalități de cooperare cât mai aproape de realitate”, susține și generalul Alin Mastan.

La rândul său, Cătălin Predoiu a subliniat importanța cooperării dintre state și a schimbului de experiență în cazul unor situații care presupun tulburarea ordinii publice: „Un exercițiu care a demonstrat nu numai voința statelor participante de a-și întări capacitățile de ripostă în cazul tulburării ordinii publice, dar și capacitățile de a coopera, de a împărți experință.

Editor : A.R.