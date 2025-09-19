România găzduiește un exercițiu de amploare al NATO, DACIAN FALL 2025, la care vor participa 5.000 de militari din zece țări care fac parte din Alianță. Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a făcut un apel la oameni să nu se sperie dacă în perioada următoare vor vedea pe străzi tancuri și soldați. El a adăugat, vineri la Digi24, că vor mai fi incidente de tipul celui din Polonia, când dronele rusești au ajuns acolo, însă a subliniat că țara noastră nu este în război.

Este bine să ne pregătim împreună cu aliați ca să avem un răspuns mai rapid și clar la provocările Rusiei, consideră Moșteanu.

„Înseamnă în primul rând ca efectiv o blocare de forță semnificativă din partea aliaților. Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 800-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea dinspre aliații NATO spre România practic a început și în 20 octombrie vom va începe acest exercițiu până în 13 noiembrie. Va fi în mai multe poligoane din și unități din România, vor fi aliați din mai multe țări. Bineînțeles, principalii sunt aliații francezi care sunt staționați permanent la Cincu, în grupul de luptă de la Cincu, chiar ieri am fost acolo. Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu și din nou va fi un exercițiu NATO. Nu e un exercițiu al României”, a explicat Ionuț Moșteanu, întrebat ce înseamnă concret acest exercițiu NATO care va avea loc în România, vineri la Digi24.

„În toată țara, pe mai sunt mai multe poligoane. Cele mai mari sunt Cincu și Smârdan, dar vor fi și la Capul Midia, la Babadag și în alte poligoane”, a adăugat ministrul Apărării, chestionat în ce locuri din România se va desfășura exercițiul.

„Ucrainenii sunt în război, România și alte țări sunt pe timp de pace”

Ionuț Moșteanu a făcut o distincție clară între pace și război și a punctat că țara noastră nu e în război, în schimb, Ucraina este.

„Întâi vreau să fac o distincție foarte clară între război și pace. Ucrainenii sunt în război și au o industrie de război și toate deciziile care se iau acum în Ucraina sunt decizii de război. Trebuie să se apere de agresiuni care în fiecare zi le omoară părinții și copiii. Noi suntem o țară pe timp de pace și noi și celelalte țări, chiar dacă suntem pe flancul de est, însă nu suntem în război. Deci, dacă cineva așteaptă o mobilizare ca pe timp de război, n-o să o vadă la noi și nici nu ar fi înțelept.

Ce facem noi este să ne antrenăm împreună cu aliații, să ne pregătim împreună cu aliații. Cu aceste provocări care au tot fost, sunt și vor mai fi cu siguranță și în continuare, să putem răspunde mai rapid, mai clar, mai ferm. Sunt lucruri care se întâmplă rapid la nivelul Alianței și salut inițiativa anunțată de secretarul general al NATO Mark Rutte și de generalul Alexus G. Grynkewich (comandant suprem aliat al NATO în Europa - SACEUR - n.r.). S-au mișcat foarte repede după evenimentul din Polonia și au anunțat această inițiativă care se va concretiza într-o creștere a capabilităților pe tot flancul de est”, a explicat ministrul USR.

El a reamintit și de inițiativa „Santinela Estică”.

„Vom vedea în perioada imediat următoare. Au fost deja discuții, vor fi discuții și la nivel politic și la nivel militar până se va concretiza această inițiativă, să-i spun așa, Eastern Sentry (Santinela Estică - n.r.). Deci suntem ținem aproape cu aliații noștri și ne pregătim în continuare pentru a putea descuraja și apăra teritoriile NATO, ținând cont de această diferență fundamentală, nu suntem în război”, a completat Moșteanu.

Ce spune Moșteanu despre soldații antrenați să doboare drone cu mitraliera

Întrebat despre afirmațiile comandantului Diviziei Multinaţionale Sud-Est (MND-SE), generalul-maior Dorin Toma, potrivit cărora soldații sunt instruiți să doboare dronele cu mitraliera, ministrul român al Apărării a răspuns: „Trebuie să fie destul de aproape, ca să poată să tragă. Orice soldat are parte de instrucție”.

„Am fost acum câteva zile la Smârdan, la Galați, am văzut soldații români antrenându-se, iar ieri am fost în poligon la Cincu și am văzut soldații aliați. Sunt antrenamente permanente și sunt pregătiți pentru orice. Și asta este bine și asta ne permite să ne vedem de viață și să dormim liniștiți”, a completat el.

Chestionat când va fi aplicată această procedură de ale doborâ cu mitraliera, Moșteanu a replicat: „În primul rând atunci când comandantul le ordonă”.

„Deci comenzile acestor operațiuni sunt niște comenzi militare pe care le iau comandații, în funcție de datele, de informațiile și de dezvoltările evenimentelor la care dânșii au acces, în momentul misiunilor”, a mai spus el.

Referitor la subiectul dronelor care operează prin cablurile de fibră optică, Moșteanu a precizat că au fost provocări, însă România nu este atacată.

„Da, dar din nou, noi nu suntem atacați. Au fost provocări, nu, nu suntem atacați, nu suntem în război. În Ucraina e cu totul altceva. Acolo există păduri care sunt acoperite de aceste fire de fibră optică de care spuneți și dumneavoastră.

Chiar am văzut și eu la Academia Forțelor Terestre, la Sibiu, în laborator, cum arată un astfel de tambur de fibră optică. Este ceva foarte ușor, foarte mic. Un tambur de 3 km. Este așa ca o cât o sticlă de mai mică decât un sticlă de 1 litru de apă minerală. Acei trei kilometri de fibră optică care urmăresc o dronă și drona poate fi comandată. Și ucrainienii, și rușii folosesc foarte mult aceste modalități”, a conchis ministrul Apărării.

NATO desfășoară exercițiul multinațional „DACIAN FALL 2025” în România și Bulgaria

Peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei, arată Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Planificat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), din București, exercițiul se va derula simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara (România) și Novo Selo (Bulgaria).

DAFA 25 are ca obiectiv principal integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate HQ MND-SE și marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.

În cadrul exercițiului, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați pe teritoriul României, pentru a se antrena alături de națiunea gazdă și ceilalți aliați. În paralel, în Bulgaria, Grupul de Luptă NATO condus de Italia, ca națiune-cadru, va desfășura exerciții conexe integrate în DAFA 25.

România participă cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” și unități din subordinea Comandamentului Multinațional de Brigadă Sud-Est, alături de unități din forțele terestre, aeriene, navale și cyber, mai spune MApN.

Primele coloane de tehnică militară vor intra în țară începând cu 20 septembrie, prin punctul de trecere a frontierei Curtici. Autoritățile române, împreună cu aliații din NATO, au adoptat măsuri pentru limitarea impactului asupra comunităților locale și a traficului rutier, planificând majoritatea deplasărilor pe timp de noapte.

Exercițiile NATO, inclusiv DAFA 25, au caracter defensiv și se desfășoară cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale asumate de România.

Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est al NATO a fost înființat la 1 septembrie 2015, prin hotărârea Parlamentului României nr. 32 din 23 iunie 2015, și are misiunea de a coordona operațiile de apărare colectivă pe flancul sud-estic al NATO, în special în România și Bulgaria.

Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România a fost constituit în 2022, cu aprobarea Parlamentului României, ca element central al posturii de descurajare și apărare a NATO în contextul conflictului din Ucraina.

Grupul cuprinde aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania și reprezintă angajamentul ferm al Alianței pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.

Editor : Ana Petrescu