Live TV

Există o limită permisă de alcool la volan în România? Cât timp poate rămâne detectabil în sânge, explică un medic toxicolog

Camelia Sinca Data actualizării: Data publicării:
Alcool în sânge la volan. Inquam Photos Octav Ganea
Alcool în sânge la volan. Inquam Photos Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Există o limită permisă de alcool la volan în România? Cât timp poate rămâne alcoolul detectabil în sânge Alcoolul și alte substanțe interzise Cât timp rămân substanțele interzise în sânge

În România, conducerea sub influența alcoolului este sancționată chiar și atunci când fapta nu constituie infracțiune. Durata în care acesta rămâne detectabil în sânge variază în funcție de cantitatea consumată și de ritmul în care organismul îl metabolizează. Prof. dr. Radu Țincu, expert în toxicologie, a explicat pentru Digi24.ro de ce nu există un interval valabil pentru toți șoferii și ce efecte poate avea asocierea băuturilor alcoolice cu droguri sau medicamente.

Verificarea consumului de alcool la volan presupune proceduri distincte, de la testarea în trafic până la analiza mostrelor biologice, în situațiile prevăzute de lege.

Există o limită permisă de alcool la volan în România?

Potrivit art. 102 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 195/2002: „Constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune.

Potrivit Codului Penal (Art. 336 alin. 1): „Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”

Cât timp poate rămâne alcoolul detectabil în sânge

„Chiar dacă în unele țări legislația stabilește o limită a alcoolemiei pentru conducătorii auto, în România nu există posibilitatea de a conduce cu o anumită cantitate de alcool în sânge. Toleranța la alcool la volan este zero.

În ceea ce privește durata în care alcoolul rămâne detectabil în sânge, putem vorbi, în principiu, despre un timp de înjumătățire de minimum cinci ore pentru etanol.
Există formule de calcul folosite inclusiv în medicina legală: dacă recoltarea probelor are loc la o anumită oră, specialiștii pot estima retrospectiv care era alcoolemia în momentul producerii unui posibil accident.

Organismul are capacitatea de a metaboliza aproximativ 10-35 mg de alcool pe decilitru de sânge într-o oră. Astfel, chiar dacă sângele este recoltat la două ore după un accident, nivelul alcoolemiei din momentul producerii acestuia poate fi calculat cu aproximație. Estimarea trebuie însă să țină cont de cantitatea de alcool consumată, de capacitatea organismului de a-l metaboliza și de eventualele afecțiuni metabolice, în special hepatice, care pot prelungi eliminarea lui.

De aceea, reperul de minimum cinci ore este o explicație simplificată; pentru calculul alcoolemiei, mai relevantă este rata de eliminare de 10-35 mg/dl pe oră.

Contează și cantitatea de alcool pur ingerată. De exemplu, o bere cu o concentrație de 5% conține aproximativ 5 ml de alcool pur la 100 ml de băutură, în timp ce o băutură spirtoasă, precum whiskyul, poate avea o concentrație de 40%. Prin urmare, volumul băuturii consumate trebuie raportat la concentrația sa alcoolică.

Poliția testează concentrația alcoolului în aerul expirat. După șapte sau opt ore de somn, este posibil ca alcoolul să nu mai fie prezent în sânge, însă acest lucru depinde de cât s-a consumat și de modul în care fiecare organism îl metabolizează. Eliminarea alcoolului are loc, în general, într-un ritm relativ linear, constant, iar o cantitate mai mare de alcool pur necesită mai multe ore pentru a fi eliminate.”, a explicat pentru Digi24.ro prof. dr. Radu Țincu, medic primar de anestezie și terapie intensivă, expert în toxicologie

Alcoolul și alte substanțe interzise

„Alcoolul se metabolizează în același ritm, iar activitatea alcool dehidrogenazei nu este influențată de consumul altor substanțe, precum drogurile sau medicamentele. Asocierea acestora poate însă afecta funcțiile cognitive, poate să determine o stare neurocognitivă deficitară. Astfel, o persoană care a consumat alcool împreună cu substanțe interzise sau cu anumite medicamente poate avea, inclusiv a doua zi, un timp de reacție încetinit. Acest lucru nu este neapărat cauzat de prezența alcoolului în sânge, ci din cauza prezenței metaboliților substanțelor respective consumate.

  • (Activitatea alcool dehidrogenazei/ ADH reprezintă procesul prin care această enzimă din ficat transformă alcoolul (etanolul) în acetaldehidă, un compus toxic pentru organism)

Alcoolul și substanțele interzise își potențează efectele clinice, adică manifestările pe care le observăm la o persoană. Consumul de substanțe interzise nu este recomandat, iar asocierea drogurilor sau a anumitor medicamente cu alcoolul trebuie evitată. Riscul ca persoana să aibă și a doua zi tulburări de atenție sau o gândire încetinită poate fi ridicat.

Consumul altor substanțe nu influențează timpul de metabolizare a alcoolului, însă unele îi pot potența efectele. Este cazul substanțelor cu efect deprimant, precum opioidele, medicamentele sedative și somniferele. Pe de altă parte, unele substanțe cu efect stimulant pot permite consumul unor cantități mai mari de alcool, deoarece au efecte contrare acestuia. Alcoolul poate deprima activitatea creierului și a sistemului nervos central, în timp ce substanțe precum amfetamina, metamfetamina și canabisul pot produce un efect diferit.

Ce se întâmplă de fapt: persoana care consumă anumite substanțe poate ajunge să bea mai mult alcool, deoarece starea de ebrietate nu se instalează la fel de repede. Astfel crește riscul de intoxicație acută, deoarece, la un moment dat, cantitatea de alcool consumată poate deveni foarte mare și poate provoca o comă alcoolică. De aceea, asocierea alcoolului cu substanțe interzise (orice droguri de tip stimulant) este total contraindicată.”, a adăugat expertul în toxicologie

Cât timp rămân substanțele interzise în sânge

„Durata depinde de tipul substanței consumate. În principiu, aproape 95% dintre droguri sunt eliminate din sânge în decurs de 24 de ore.”, conchide prof.dr. Radu Țincu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
calin georgescu
2
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
Sorin Grindeanu
3
Grindeanu, după anunțul lui Simion privind absența AUR din comisii și plen: Încă o dovadă...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
4
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
5
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și...
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Digi Sport
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politia bmw 7 inquam octav ganea
Femeie arestată preventiv după ce a fost prinsă beată la volan două zile la rând
Senate Intelligence
Reacția șefului FBI, Kash Patel, după ce o publicație a dezvăluit că ar consuma alcool în exces: „Pregătiți carnetul de cecuri”
barbat care consuma alcool
Alcoolul provoacă aproape o treime din decesele prin vătămări în Europa, arată un raport OMS. România, printre țările cu risc ridicat
copil care se joaca pe laptop
Studiu: 69% dintre copiii români cu vârste între 10 și 14 ani se joacă zilnic online, 30% au băut cel puţin o dată, iar 13% au fumat
Alcoholism.,Man,Drinking,Vodka,From,The,Bottle.
OMS cere politici dure anti-alcool, după ce numărul cazurilor de cancer, în urma consumului, a crescut îngrijorător
Recomandările redacţiei
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Parlamentul dă astăzi votul decisiv pentru guvernul propus de...
drona militara Shahed in aer
Dronă detectată în apropierea graniţei cu România. Două aeronave...
o femeie cu um bagaj si un avion in fundal
Vacanțele cu avionul ar putea să devină „o tristă amintire” pentru...
sistem Patriot / dronă Geran cu motor cu reacție / Volodimir Zelenski și Donald Trump
De ce interceptoarele Patriot ale lui Trump nu sunt o soluție...
Ultimele știri
Șeful Pentagonului va reduce numărul generalilor și amiralilor în încercarea de a reorganiza eșaloanele superioare ale Armatei
Trump anunţă că liderii din industria tehnologică au semnat un acord privind inteligenţa artificială
Rusia are nevoie disperată de soldați, dar tinerii nu se înghesuie la recrutare, afirmă un fost ambasador american
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii își transformă total viața când Mercur intră în Scorpion. Schimbare majoră din 30 septembrie 2026
Cancan
În ce țară plănuia Vlad Bălțățeanu să ajungă, de fapt. NU avea de gând să se predea în Elveția
Fanatik.ro
Gică Hagi a găsit vinovatul! Nici nu i-a vorbit după rușinea cu Bosnia
editiadedimineata.ro
OpenAI amână lansarea noului său model AI din cauza unor îngrijorări legate de siguranță
Fanatik.ro
Dinamo pregătește un nou transfer! „Câinii” au început discuțiile pentru internaționalul român
Adevărul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E...
Playtech
Salariul uriaş pe care îl are Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. Românca a recunoscut câţi bani...
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce scrie presa internațională, după ce doi jucători au primit INTERZIS la retragerea lui Leo Messi
Pro FM
Dua Lipa, departe de marile scene, la o nuntă albaneză în familie. Dansul făcut alături de tatăl ei a atras...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Directorul Belding din "Salvați de clopoțel" a murit la 75 de ani: "Era un om minunat"
Adevarul
O fabrică de bere din Germania își închide porțile după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără loc...
Newsweek
4.800 de dosare de pensii pe masa CCR. Primul termen de judecată, în octombrie. Ce au contestat pensionarii?
Digi FM
Demi Moore, despre cele mai importante lecții învățate de la cele trei fiice ale ei: “Sunt cei mai mari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Premieră mondială după 100 de ani. A fost descoperită o nouă specie de pisică sălbatică. Cum arată Leopardus...
Film Now
Cum a aflat Sylvester Stallone că fiul lui a murit la 36 de ani. Telefonul pe care nu-l va uita niciodată...
UTV
Victor Slav a publicat imagini rare cu fiica sa. Sofia a împlinit 10 ani