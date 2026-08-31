Experiment Digi24: Cât costă coșul de cumpărături pentru noul an școlar. Toate rechizitele s-au scumpit

Părinții fac cumpărături pe ultima sută de metri, cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar. Rechizitele s-au scumpit față de anul trecut, în unele cazuri și cu 15 lei pentru un singur produs. Digi24 a făcut un experiment pentru a vedea cât scot părinții din buzunar pentru a-și trimite copiii la școală.

Pregătirile pentru începutul noului an pun o presiune importantă pe bugetele românilor. Asta arată un nou studiu: aproape 9 din 10 părinți spun că impactul financiar este mare pentru ei, iar coșul de cumpărături cuprinde doar produse esențiale: rechizite, haine și încălțăminte, mai arată noul studiu.

Datele INS arată că toate rechizitele s-au scumpit. Spre exemplu, sunt scumpiri de 12% la blocurile de desen și la cărți, iar caietele s-au scumpit și ele cu peste 11%. De asemenea, asta înseamnă scumpiri între 5 lei și 15 lei dacă vorbim despre cărți și de câțiva lei pentru fiecare caiet în parte.

Jurnaliștii Digi24 au pus în coșul de cumpărături șase caiete (trei de matematică și trei de română), un stilou, un penar echipat complet și, de asemenea, un ghiozdan.

Totalul pentru tot coșul de cumpărături este de 310 lei, fără a include și îmbrăcăminte.

Editor : M.B.