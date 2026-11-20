România este campioană în Europa la inflație în această toamnă, arată datele Eurostat. În timp ce media Uniunii Europene este de 4%, în România inflația a fost 7% luna trecută. Urmează în acest top negativ Lituania, cu 6,1%, și Bulgaria, cu 5,9%. În acest context, jurnaliștii Digi24 din România, Italia și Spania au făcut un experiment: au cumpărat 10 produse de bază din magazine și piețe și au comparat, la final, prețurile.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: În această plasă nu avem produse de lux și nici alimente sofisticate. Avem un kilogram de roșii, unul de cartofi și unul de ceapă. Pentru toate trei am plătit puțin peste 28 de lei, dar dacă ne uităm la lista completă a produselor pe care am ales să le cumpărăm, vedem că cele mai mari cheltuieli nu vin de la legume, ci de la carne și telemea. Mai adăugăm pe listă pâine, orez, făină, ulei și ouă, iar suma finală ajunge la 128 de lei și 89 de bani.

România este campioană la inflație, conform datelor Eurostat. Serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 7%, iar alimentele cu 3%.

- Sunt vremuri destul de grele, prețurile bineînțeles că au crescut, nevoia de bază este din ce în ce mai greu de obținut.

- Trebuie să cauți unde e mai ieftin.

- Caut ofertele, în general, că oricum sunt la fel de bune, nu văd de ce să nu profităm de chestia asta dacă putem.

În România, salariul minim pe economie este 4.325 de lei.

În Italia, aceleași produse cumpărate de jurnaliștii Digi24 au avut prețuri similare cu cele din România. Diferența o face însă venitul fiecărei familii din peninsulă. Deși în Italia nu există un salariu minim stabilit de stat, cele mai mici venituri într-o gospodărie sunt considerate cele până în 730 de euro pentru o persoană sau 1.200 de euro pentru o familie cu două persoane.

Adela Mohanu, corespondent Digi24 în Italia: Aproape 25 de euro am plătit în Italia pe acest coș de cumpărături, cam cu 2,5% mai mult decât aceeași perioadă a anului trecut. De exemplu, am plătit 2,29 euro pentru un kg de orez, aceste 10 ouă m-au costat 2,49 euro, iar pentru un kg de roșii am plătit 2,89 euro.

În luna octombrie, inflația în Italia a fost de 5,5%.

Altă țară, aceeași listă de cumpărături. Salariul minim în Spania este de 1.221 de euro, adică peste 6.500 de lei.

Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania: Mă aflu într-o piață aici, în Spania, o piață ca la noi, în care găsești de toate. Am găsit întreaga listă, am dat 36 de euro în total. Trebuie să spun că legumele și fructele sunt cam la același preț ca anul trecut, însă s-a scumpit puiul cu un euro, iar ouăle cu 10 cenți. În total, diferența pentru întreaga listă este cam de 1,8 euro. Nu pare mult, însă se adună, iar spaniolii spun că se vede în buzunarul lor.

La nivel european, rata anuală a inflației a fost de 4% în luna octombrie, comparativ cu 3,8% în luna septembrie. În România, e 7%.

Editor : M.B.