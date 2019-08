Experiment social. Câți români intervin atunci când o femeie este lovită într-un loc public

Nepăsarea face victime. Asta au scos în evidenţă doi tineri din Ploieşti care au făcut un experiment social. Au mers în locuri aglomerate din oraş şi au mimat un act de violenţă domestică. Rezultatul este îngrijorător.

Oamenii trec nepăsători pe lângă o tănără care este îmbrâncită şi trântită la pâmănt de câtre un bărbat. Nimeni nu intervine, ci doar privesc ca la spectacol. În realitate este vorba de un experiment social care a scos la iveală indolenţa oamenilor atunci când sunt martori la violenţă. Clipul a strâns aproape 480 de mii de vizualizări şi două mii de comentarii.

„Iniţial, ne-am gândit să facem în felul următor: băiatul să agreseze fata, aşteptându-ne ca oamenii să intervină, iar apoi am vrut să facem invers, fata să agreseze băiatul şi automat nimeni să nu intervină. Când am văzut că nimeni nu intervine când fata este agresată, am renunţat la partea a doua”, spune Ciprian Dafinescu

„Putem vorbi de un fenomen al indiferenţei şi a detaşării de ceilalţi. Considerăm că dacă ne-am implica comportamental, ar fi nişte consecinţe negative pe care nu dorim să le trăim”, spune Keren Rosner, psiholog.

Românii nu oferă ajutor victimei agresate

Timp de două zile tinerii au ieşit în stradă şi au încercat să stârnească o urmă de emoţie, însă prea puţini s-au lăsat înduplecaţi şi i-au sărit în ajutor victimei.

„A fost dezamăgitor, nu numai faptul că nu au intervenit cănd el era în acţiune şi mă bătea, ci şi atunci când eu eram pe jos, singură, el plecase de lângă mine şi totuşi ei rămâneau indiferenţi”, spune Alice Brânză.

„Doar doi oameni au reacţionat, din păcate. O doamnă mai în vârstă şi un tănăr”, spune Ciprian Dafinescu.

„Persoanele care intervin sunt empatice, sun persoane care au simţ civic, curajoase şi care empatizează foarte mult cu victima. Am observat persoane care încă mai intervin, dar nu sunt susţinute de ceilalţi care asistă pasiv, maxim care fac poze sau filmează”, spune Keren Rosner, psiholog.

Românii sunt de părere că trebuie intervenit în astfel de situaţii.

Iată ce spun românii intervievați :

„Ulterior se pot întâmpla mult mai multe... Pot avea circumstanţe foarte rele dacă nu intervenim. Trebuie să ne sesizăm pentru că putem preîntâmpina anumite tragedii.”

„Experţii recomandă ca atunci când vedem o persoană într-o situaţie de violenţă domestică să apelăm la 112. Potrivit unei statistici IGPR, în 2018, în fiecare zi s-au înregistrat în medie 100 de cazuri de agresiune.”