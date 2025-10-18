Explozia din Rahova. 66 de persoane au fost cazate în hoteluri și peste 280 de oameni, consiliați de psihologi

Stelian Bujduveanu a prezentat, sâmbătă dimineață, situația în urma exploziei din Rahova, 66 de persoane fiind cazate în hoteluri, fiind disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin. Un număr de 286 de persoane au fost evaluate și consiliate pshihologic, având loc 200 de ședințe de consiliere, iar 3 familii au primit ajutor să își refacă documentele pierdute, a mai spus primarul interimar al Capitalei.

„Am trecut de prima noapte după explozie. Suntem în teren, alături de oameni. Echipele Primăriei Capitalei și DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozia din Rahova. A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur. Pentru orice nevoie de ajutor, informații sau cazare, linia de sprijin 021.9524 rămâne activă permanent – vă rugăm să sunați pentru sprijin imediat sau îndrumare către punctul de comandă”, a scris Stelian Bujduveanu, sâmbătă pe Facebook.

Situația actualizată este următoarea:

286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic;

66 de persoane sunt cazate în unități hoteliere partenere – dintre acestea, 3 sunt copii, iar 11 sunt vârstnici;

Sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin;

Echipele au desfășurat 200 de ședințe de consiliere psihologică;

3 familii au primit ajutor în refacerea documentelor pierdute;

La linia 021.9524 s-au înregistrat 118 apeluri pentru informații și îndrumare.

„Echipele PMB și DGASMB evaluează în continuare locuințele afectate pentru a identifica nevoile și a oferi soluții rapide și personalizate. Toate persoanele evacuate primesc cazare, consiliere, suport medical și ajutor logistic pentru refacerea documentelor și bunurilor esențiale. Mulțumesc colegilor din DGASMB, partenerilor instituționali și organizațiilor implicate – Habitat for Humanity România, World Vision România, Crucea Roșie Română și Asociația Salvați Copiii – pentru sprijinul concret oferit oamenilor afectați: cazare, consiliere, acces la medicamente și îndrumare”, a completat el.

Edilul interimar general a mai spus că echipe vor fi în teren atâta timp cât este nevoie.

„Rămânem prezenți. Vom fi în teren atât timp cât este nevoie. Oamenii trebuie să știe că nu sunt singuri și că sprijinul continuă până când fiecare familie își va recăpăta siguranța și stabilitatea”, a conchis Bujduveanu.

Trei oameni au murit şi 15 au fost răniți. Printre cei care au decedat este şi o femeie gravidă. Trei etaje ale unui bloc cu 8 etaje au fost afectate de o deflagraţie care s-a produs vineri dimineață, la ora 9.07.

Editor : Ana Petrescu