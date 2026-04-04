Pe străzile din Capitală au început în această perioadă să înflorească magnoliile, considerate unele dintre cele mai spectaculoase flori. O echipă Digi24 a luat la pas Bucureștiul și au descoperit unde se află cele mai colorate alei unde oamenii stau la coadă să-și facă fotografii.

O echipă Digi24 a consultat o hartă online a magnoliilor din care reiese că numai în București există peste 1.200 de exemplare.

Doar în sectoarele 5 și 4 jurnaliștii au găsit numeroși pomi infloriți, colorați în roz, alb sau galben. Una dintre cele mai faimoase magnolii se află în Sectorul 1, pe strada Gandhi, acolo unde un arbore uriaș acoperă o casă interbelică. Trecătorii nu au ratat ocazia și au făcut zeci de fotografii.

„Este perioada magnoliilor, urmărim cu foarte mare interes mereu când înfloresc. Am zis să nu ratez, pentru că în câteva săptămâni se duc și florile. Din păcate nu țin foarte mult”, afirmă o tânără.

„Este superbă, este o picătură de delicatețe”, afirmă un alt trecător.

