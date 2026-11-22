O femeie în vârstă de 81 de ani a fost rănită, duminică după-amiază, în urma unei explozii produse la un convector pe gaz, într-o anexă gospodărească din localitatea Bozed, județul Mureș. Aceasta a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului și a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, explozia s-a produs în comuna Ceuașu de Câmpie. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Având în vedere gravitatea rănilor, autoritățile au solicitat intervenția elicopterului SMURD. Femeia a fost preluată de echipajul aeromedical și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș, pentru îngrijiri medicale.

Reprezentanții ISU Mureș au transmis că victima a suferit arsuri pe aproximativ jumătate din suprafața corporală.

Explozia s-a produs la un convector pe gaz aflat într-o anexă a locuinței. Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind cauza deflagrației.

Editor : A.R.