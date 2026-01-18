Live TV

Video Explozie într-un bloc din Buzău: o persoană a fost rănită. Momentul deflagrației a fost surprins de camere

Data actualizării: Data publicării:
f4fc1df7-2baa-4339-8766-a12d88732d0c
Explozie într-un bloc din Buzău: o persoană a fost rănită. FOTO: Captură Video
Din articol
Ce spune compania de gaze

O explozie a avut loc duminică dimineață într-un bloc din municipiul Buzău. O persoană, în vârstă de 64 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 30% din corp și a fost transportată de urgență la spital. 30 de apartamente au fost grav avariate de explozie, iar 25 de familii vor fi cazate de autorități. Momentul exploziei a fost suprins de camerele de supraveghere.

ACTUALIZARE 13:44: Structura de rezistență a blocului din Buzău în care s-a produs explozie nu a fost afectată, susține inginerul Viorel Constantinescu, ajuns la fața locului, potrivit News.ro. Acesta susține că nu au fost identificate, în urma verificărilor preliminare, probleme la structura blocului, fiind vorba doar despre avarii de ordin funcțional: geamuri sparte sau uși distruse.

Ce spune compania de gaze

Potrivit unui comunicat al Distrigaz Sud Rețele, echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat de urgență la blocul în care s-a produs explozia și a sigilat robinetul de branșament ce alimentează cu gaze naturale imobilul. De asemenea, compania susține că explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, ca urmare a unui defect depistat la instalația de utilizare individuală ce deservește apartamentul în care s-a produs deflagrația.

„În urma efectuării controlului cu aparatele speciale de detectare gaz, echipele Distrigaz Sud Rețele nu au depistat pierderi de gaze pe rețeaua de distribuție a gazelor naturale ce alimentează imobilul respectiv și nici la apartamentele învecinate, la subsolul blocului sau în proximitatea acestuia”, arată compania.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Potrivit ISU Buzău, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze şi nu a fost urmată de incendiu. În urma evenimentului, o persoană a fost rănită, acesteia fiindu-i acordat primul ajutor medical la faţa locului de către echipajul SMURD. Proprietarii apartamentelor susțin că au simțit miros de gaze încă din această dimineață. Blocul era racordat la gaze, însă pompierii ajunși la fața locului au găsit mai multe butelii în interiorul apartamentelor.

Persoanele evacuate vor fi adăpostite temporar într-o sală a Inspectoratului Judeţean de Jandarmi,  după care vor fi direcţionate către diferite spaţii identificate de autorităţi. Primăria va pune la dispoziție 10 camere de cazare la Stadionul Gloria. De asemenea, şase apartamente au fost pregătite într-un imobil aparţinând fostului sediu al Companiei de Apă, pentru restul persoanelor afectate urmând să fie identificate soluţii în perioada imediat următoare.

Pentru gestionarea situaţiei, la locul intervenţiei au fost trimise o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, precum şi o ambulanţă SMURD.

Pentru siguranţa locatarilor, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar reprezentanţii distribuitorului de gaze au fost solicitaţi pentru verificări şi remedierea defecţiunilor. Pompierii acţionează pentru asigurarea zonei şi evaluarea pagubelor produse.

Cauza exactă a producerii exploziei va fi stabilită în urma cercetărilor.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
1
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
belta
2
Cel mai vechi dictator din Europa a cerut inspectarea de urgență a tuturor Forțelor...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
3
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația...
danezi la washington
4
Primul mesaj al ministrului de externe danez după întoarcerea din SUA
profimedia-1057659042
5
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru...
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Digi Sport
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
112 smurd
Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, în urma unei explozii care a avut loc în Prundeni, Vâlcea
ab
Explozie într-un bloc din Alba Iulia: zeci de persoane evacuate, doi răniți. Un bărbat cu arsuri grave va fi dus în străinătate
raw explozie lugoj fara sursa _2__01000
Explozie la Poliția Rutieră Lugoj: A fost găsită o ţeavă spartă, în subteran, care ar fi putut provoca deflagraţia
UTRECHT - Emergency services are at the scene of a large fire at a house on Visscherssteeg. Several explosions were heard before the fire. ANP JEROEN JUMELET netherlands out - belgium out
„Explozie uriaşă” urmată de un incendiu în Olanda. Cel puțin 4 oameni au fost răniți
raw explozie lugoj fara sursa _2__01000
Ipoteza principală a anchetatorilor în cazul exploziei din secția de poliție din Lugoj. Apar însă alte semne de întrebare
Recomandările redacţiei
nicusor dan da mana cu trump
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a...
trump ali khamenei
Trump i-a pus gând rău ayatollahului: Khamenei este vinovat de...
Silhouette of an Iranian military unmanned aerial vehicle at sunset
O dronă rusească a fost găsită sâmbătă, de localnici, în Vrancea...
Armata germană
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a...
Ultimele știri
Giorgia Meloni critică amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Ar fi o eroare”
Băiețelul aflat în moarte cerebrală după o operație suferită la Spitalul Județean Constanța a decedat
Scandal în Postăvaru: un bărbat a lovit un salvamontist pentru un telefon pierdut în zăpadă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Fanatik.ro
Afacerea prin care Cosmin Olăroiu vrea să dea lovitura în România. Investește sume uriașe și are mai mulți...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Pro TV a dat lovitura: o nouă competiție va fi în exclusivitate pe Voyo!
Adevărul
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Playtech
Cea mai bună perioadă din zi în care să pornești căldura ca să economisești la factura de energie. Sfaturile...
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Olimpiu Moruțan a ales și se transferă gratis!
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Descoperire tulburătoare despre ochii albaștri: inițial, toți oamenii aveau ochi căprui, cu excepția unei...
Newsweek
Economist zice că pensiile și salariile nu se vor mai putea plăti. „Lipsesc 50.000.00.000€”. Pe ce se bazează?
Digi FM
Paula Seling, criticată după ce a folosit o expresie în rusă la Eurovision Moldova 2026: "Am încercat să fiu...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...