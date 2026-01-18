O explozie a avut loc duminică dimineață într-un bloc din municipiul Buzău. O persoană, în vârstă de 64 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 30% din corp și a fost transportată de urgență la spital. 30 de apartamente au fost grav avariate de explozie, iar 25 de familii vor fi cazate de autorități. Momentul exploziei a fost suprins de camerele de supraveghere.

ACTUALIZARE 13:44: Structura de rezistență a blocului din Buzău în care s-a produs explozie nu a fost afectată, susține inginerul Viorel Constantinescu, ajuns la fața locului, potrivit News.ro. Acesta susține că nu au fost identificate, în urma verificărilor preliminare, probleme la structura blocului, fiind vorba doar despre avarii de ordin funcțional: geamuri sparte sau uși distruse.

Ce spune compania de gaze

Potrivit unui comunicat al Distrigaz Sud Rețele, echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat de urgență la blocul în care s-a produs explozia și a sigilat robinetul de branșament ce alimentează cu gaze naturale imobilul. De asemenea, compania susține că explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, ca urmare a unui defect depistat la instalația de utilizare individuală ce deservește apartamentul în care s-a produs deflagrația.

„În urma efectuării controlului cu aparatele speciale de detectare gaz, echipele Distrigaz Sud Rețele nu au depistat pierderi de gaze pe rețeaua de distribuție a gazelor naturale ce alimentează imobilul respectiv și nici la apartamentele învecinate, la subsolul blocului sau în proximitatea acestuia”, arată compania.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Potrivit ISU Buzău, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze şi nu a fost urmată de incendiu. În urma evenimentului, o persoană a fost rănită, acesteia fiindu-i acordat primul ajutor medical la faţa locului de către echipajul SMURD. Proprietarii apartamentelor susțin că au simțit miros de gaze încă din această dimineață. Blocul era racordat la gaze, însă pompierii ajunși la fața locului au găsit mai multe butelii în interiorul apartamentelor.

Persoanele evacuate vor fi adăpostite temporar într-o sală a Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, după care vor fi direcţionate către diferite spaţii identificate de autorităţi. Primăria va pune la dispoziție 10 camere de cazare la Stadionul Gloria. De asemenea, şase apartamente au fost pregătite într-un imobil aparţinând fostului sediu al Companiei de Apă, pentru restul persoanelor afectate urmând să fie identificate soluţii în perioada imediat următoare.

Pentru gestionarea situaţiei, la locul intervenţiei au fost trimise o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, precum şi o ambulanţă SMURD.

Pentru siguranţa locatarilor, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar reprezentanţii distribuitorului de gaze au fost solicitaţi pentru verificări şi remedierea defecţiunilor. Pompierii acţionează pentru asigurarea zonei şi evaluarea pagubelor produse.

Cauza exactă a producerii exploziei va fi stabilită în urma cercetărilor.

