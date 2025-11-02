Live TV

Video Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat: zeci de oameni evacuați. Nu au fost victime. Care a fost cauza deflagrației

Data publicării:
explozie ramnicu sarat pompier
Foto: opiniabuzau.ro

O explozie a avut loc, duminică dimineață, într-un bloc din Râmnicu Sărat. Deflagrația a fost provocată cel mai probabil de acumulări de faze. Până la sosirea pompierilor, circa 50 de persoane au ieșit singure din imobil, nefiind înregistrate victime.

Deflagrația s-a produs la ora 6.52, duminică dimineața, la un bloc din strada Aleea Aninului din municipiul Râmnicu Sărat, scrie publicația opiniabuzău.ro.

Imagini de după explozie pot fi accesate AICI.

În această dimineață, la ora 6.52, pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină pe strada Aleea Aninului din municipiul Râmnicu Sărat, în urma producerii unei explozii, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze.

Citește și: Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Dej: bărbat găsit mort sub dărâmături. Bubuitura s-a auzit de la câțiva km distanță

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat, au informat reprezentanții ISU Buzău.

Până la sosirea forțelor de intervenție, aproximativ 50 de persoane au ieșit din blocul afectat.

Explozia nu a fost urmată de un incediu și nu au fost victime. Au existat doar pagube materiale, ușa apartamentului unde a avut loc deflagrația fiind dislocată, mai arată sursa citată.

„Echipaje ale distribuitorului de gaze și ale Inspectoratului de Poliție Județean Buzău s-au aflat la fața locului pentru luarea măsurilor specifice. Cetățenii au manifestat un comportament preventiv, oprind alimentarea cu gaze până la sosirea echipelor specializate”, a mai comunicat ISU Buzău.

Citește și: Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara: un bărbat dus la spital cu arsuri grave, zeci de oameni evacuați

Recent, ISU Buzău a transmis, pe Facebook, o serie de recomandări pentru evitarea tragediilor din cauza scurgerilor de gaze.

„Locuința dumneavoastră poate ascunde riscuri invizibile! O singură neatenție poate transforma locuința într-o capcană periculoasă! Majoritatea incidentelor provocate de scăpările de gaze pot fi prevenite prin respectarea regulilor de siguranță și printr-o atitudine preventivă”, arată postarea de pe pagina de Facebook ISU Buzău.

  • Verificați instalațiile de gaze: Efectuați verificarea conductelor și a racordurilor cel puțin o dată pe an, doar prin intermediul unui specialist autorizat. Fiți atenți la mirosuri neobișnuite sau zgomote suspecte provenite de la arzătoare.
  • Utilizarea aparatelor de gătit și încălzire: Nu folosiți aragazul sau centrala dacă flacăra este instabilă sau observați scăpări de gaze. Nu improvizați racorduri, extensii sau alte modificări la instalațiile existente.
  • Aerisire și supraveghere: Asigurați o ventilație corespunzătoare în încăperile unde utilizați aparate alimentate cu gaze.
    Nu lăsați flacăra aprinsă nesupravegheată, chiar și pentru perioade scurte.
  • În cazul în care simțiți miros de gaz: Nu aprindeți lumini, aparate electrice sau alte surse de scânteie – chiar și un scurtcircuit poate provoca o explozie. Părăsiți imediat locuința și sunați la 112. Atenționați vecinii dacă locuiți într-un imobil colectiv.
  • Situații frecvente care pot duce la accidente: Lăsarea aragazului aprins și uitarea mâncării pe foc. Utilizarea sobelor sau a încălzitoarelor improvizate, în spații închise și insuficient ventilate. Intervenții neautorizate sau reparații efectuate pe cont propriu la instalația de gaz”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Col Toma Marius Cezar
1
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
ranca-transalipna
2
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
Vladimir Putin și Donald Trump
4
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
Bratislava
5
Poliția slovacă vine cu clarificări după ce parlamentul a limitat viteza pietonilor la 6...
E milionară în euro, dar tocmai și-a deschis cont pe o aplicație de dating: "Vreau să cresc găini!"
Digi Sport
E milionară în euro, dar tocmai și-a deschis cont pe o aplicație de dating: "Vreau să cresc găini!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Inundații în județul Galați.
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru...
militari americani cu steagul sua
Congresmenii americani vor să blocheze retragerea trupelor SUA din...
dominic fritz
Dominic Fritz critică poziția PSD față de Oana Gheorghiu: Un partid...
sacelu gorj
„Asta nu e stațiune, asta e bătaie de joc!”. Cum arată astăzi Săcelu...
Ultimele știri
Jaful de 88 de milioane de euro de la Luvru: ministrul francez de Interne promite rezultate rapide privind recuperare bijuteriilor
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie. 6 morți după atacurile Moscovei
Rusia susține că „nu este necesară” o întâlnire între Putin și Trump în contextul războiului din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs într-un centru comercial din Mexic.
VIDEO Explozie puternică într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit
Screenshot 2025-11-01 210918
Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Dej: bărbat găsit mort sub dărâmături. Bubuitura s-a auzit de la câțiva km distanță
pompieri smurd
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara: un bărbat dus la spital cu arsuri grave, zeci de oameni evacuați
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru explozia din Rahova. Cum motivează procurorii decizia
e0a4f30b-de91-4afe-8944-977c41bf295f
Cele trei persoane reţinute în dosarul exploziei din Rahova au fost duse în instanţă cu propunere de arestare preventivă
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj...
Fanatik.ro
Top 10 jucătoare din România cu cele mai mari câștiguri din tenis în 2025. Cine sunt româncele milionare de...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Afacerea de top prin care Dan Șucu a dat cea mai tare lovitură într-un domeniu de mare succes în România. A...
Adevărul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru...
Playtech
Ce pensie are un român cu 40 de ani de vechime și salariu de 5.000 lei brut. Simulare de calcul
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Gigi Becali a văzut cine e în platou și nu s-a putut abține: "Vrei să spun ceva? Patru, stai jos!"
Pro FM
Ce diferenţă de vârstă e între Selena Gomez şi soţul ei, Benny Blanco. Cei doi şi-au oficializat recent...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
E-Road lângă Paris. Prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru mașini electrice
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
Zile libere de Crăciun și Revelion. Cât durează vacanța de iarnă în 2025 – 2026
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles