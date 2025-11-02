O explozie a avut loc, duminică dimineață, într-un bloc din Râmnicu Sărat. Deflagrația a fost provocată cel mai probabil de acumulări de faze. Până la sosirea pompierilor, circa 50 de persoane au ieșit singure din imobil, nefiind înregistrate victime.

Deflagrația s-a produs la ora 6.52, duminică dimineața, la un bloc din strada Aleea Aninului din municipiul Râmnicu Sărat, scrie publicația opiniabuzău.ro.

În această dimineață, la ora 6.52, pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină pe strada Aleea Aninului din municipiul Râmnicu Sărat, în urma producerii unei explozii, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat, au informat reprezentanții ISU Buzău.

Până la sosirea forțelor de intervenție, aproximativ 50 de persoane au ieșit din blocul afectat.

Explozia nu a fost urmată de un incediu și nu au fost victime. Au existat doar pagube materiale, ușa apartamentului unde a avut loc deflagrația fiind dislocată, mai arată sursa citată.

„Echipaje ale distribuitorului de gaze și ale Inspectoratului de Poliție Județean Buzău s-au aflat la fața locului pentru luarea măsurilor specifice. Cetățenii au manifestat un comportament preventiv, oprind alimentarea cu gaze până la sosirea echipelor specializate”, a mai comunicat ISU Buzău.

Recent, ISU Buzău a transmis, pe Facebook, o serie de recomandări pentru evitarea tragediilor din cauza scurgerilor de gaze.

„Locuința dumneavoastră poate ascunde riscuri invizibile! O singură neatenție poate transforma locuința într-o capcană periculoasă! Majoritatea incidentelor provocate de scăpările de gaze pot fi prevenite prin respectarea regulilor de siguranță și printr-o atitudine preventivă”, arată postarea de pe pagina de Facebook ISU Buzău.

„ Verificați instalațiile de gaze : Efectuați verificarea conductelor și a racordurilor cel puțin o dată pe an, doar prin intermediul unui specialist autorizat. Fiți atenți la mirosuri neobișnuite sau zgomote suspecte provenite de la arzătoare.

: Efectuați verificarea conductelor și a racordurilor cel puțin o dată pe an, doar prin intermediul unui specialist autorizat. Fiți atenți la mirosuri neobișnuite sau zgomote suspecte provenite de la arzătoare. Utilizarea aparatelor de gătit și încălzire : Nu folosiți aragazul sau centrala dacă flacăra este instabilă sau observați scăpări de gaze. Nu improvizați racorduri, extensii sau alte modificări la instalațiile existente.

: Nu folosiți aragazul sau centrala dacă flacăra este instabilă sau observați scăpări de gaze. Nu improvizați racorduri, extensii sau alte modificări la instalațiile existente. Aerisire și supraveghere : Asigurați o ventilație corespunzătoare în încăperile unde utilizați aparate alimentate cu gaze.

Nu lăsați flacăra aprinsă nesupravegheată, chiar și pentru perioade scurte.

: Asigurați o ventilație corespunzătoare în încăperile unde utilizați aparate alimentate cu gaze. Nu lăsați flacăra aprinsă nesupravegheată, chiar și pentru perioade scurte. În cazul în care simțiți miros de gaz : Nu aprindeți lumini, aparate electrice sau alte surse de scânteie – chiar și un scurtcircuit poate provoca o explozie. Părăsiți imediat locuința și sunați la 112. Atenționați vecinii dacă locuiți într-un imobil colectiv.

: Nu aprindeți lumini, aparate electrice sau alte surse de scânteie – chiar și un scurtcircuit poate provoca o explozie. Părăsiți imediat locuința și sunați la 112. Atenționați vecinii dacă locuiți într-un imobil colectiv. Situații frecvente care pot duce la accidente: Lăsarea aragazului aprins și uitarea mâncării pe foc. Utilizarea sobelor sau a încălzitoarelor improvizate, în spații închise și insuficient ventilate. Intervenții neautorizate sau reparații efectuate pe cont propriu la instalația de gaz”.

