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Explozie și incendiu la un salon de înfrumusețare din Iași. Pompierii spun că focul a fost pus intenționat

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pompieri 112
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Un incendiu izbucnit luni dimineață într-un salon de înfrumusețare amenajat într-o cameră de cămin din Iași a fost provocat intenționat, au stabilit pompierii în urma verificărilor. Explozia și incendiul nu s-au soldat cu victime, însă bunurile din interior au fost distruse pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, iar cazul este cercetat de autorități.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi informează că pompierii Detaşamentului 2 au intervenit, luni dimineaţă, în urma unui apel la 112, pe bulevardul Nicolae Iorga, din municipiul Iaşi, pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă privind o explozie urmată de incendiu într-o cameră de cămin în care funcţiona un salon de înfrumuseţare, scrie News.ro.

Potrivit sursei citate, la locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi două echipaje de prim ajutor calificat, cu echipajele aferente, fiind notificat şi operatorul reţelei de distribuţie a gazelor naturale, pentru verificări de specialitate.

„La sosirea forţelor de intervenţie, încăperea era inundată cu fum, fără flacără deschisă, iar în urma recunoaşterii s-a constatat că structura de rezistenţă a încăperii nu a fost afectată. De asemenea, nu au existat persoane care să necesite evacuarea sau care să se autoevacueze, iar evenimentul nu s-a soldat cu victime. În urma intervenţiei, pompierii au evacuat fumul din încăpere şi au asigurat măsurile specifice pentru înlăturarea oricărui pericol”, precizează aceeaşi sursă.

Incendiul a fost provocat intenționat

Reprezentanţii ISU Iaşi menţionează că, în urma cercetărilor, specialiştii au stabilit că zgomotul puternic perceput de apelant nu a fost produs de o acumulare de gaze naturale, ci de „aruncarea prin geamul uşii de acces a unui recipient cu combustibil, folosit pentru provocarea incendiului”.

Potrivit aceleiaşi surse, au fost afectate bunurile aflate în interiorul salonului, pe o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi.

„Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea focului deschis în spaţii închise, în mod intenţionat pentru a genera incendiul. Cazul a rămas în atenţia organelor de cercetare competente, care continuă investigaţiile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, mai arată sursa citată.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi reaminteşte cetăţenilor că orice situaţie care poate pune în pericol viaţa, bunurile sau siguranţa publică trebuie semnalată de îndată prin apel la 112.

Editor : Ana Petrescu

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