O explozie urmată de un incendiu a avut loc, joi, la o garsonieră din Balș, județul Olt, în urma căreia două persoane au suferit arsuri, iar o alta a făcut un atac de panică. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Doar circa 30% dintre garsoniere funcționau pe rețeaua de gaz, pentru restul din ele erau folosite butelii, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu, la Digi24. Focul a fost stins, a adăugat el. Primarul din Balș Cătălin Rotea a precizat, la Digi24, că oamenii afectați de incident vor primi ajutoare de urgență și primăria a pus deja la dispoziție locuri de cazare pentru ei.

Distrigaz este la fața locului

ACTUALIZARE 11.05 Distrigaz a ajuns la blocul unde a avut loc explozia. Alimentarea cu gaze a fost oprită și 49 de locuințe sunt afectate de această măsură.

Este posibil ca deflagrația să se fi produs din cauza unei sobe alimentate cu gaz, suspectează în primă fază Distrigaz.

Primăria Balș oferă ajutoarea de urgență și locuri de cazare locatarilor afectați

ACTUALIZARE 10.41 „Deja am pus la dispoziție locuințele pe care le avem pentru astfel de situații de urgență. Cu microbuzul pe care pompierii le-au pus la dispoziție deja o să transportăm acum primele persoane. În primul rând pentru că din cauza exploziei nu au putut să să coboare, să se autoevacueze îmbrăcate haine corespunzătoare și este foarte frig, suntt 3-4° afară. Deja vor merge la locurile de cazare. O parte din ei au spus că vor merge la persoanele apropiate. Deci avem asigurate locuri de cazare pentru situații de urgență. Numărul de persoane evacuate, în jur de 30 poate fi acoperit de capacitățile de cazare pe care le avem”, a precizat Cătălin Rotea, primarul din Balș, joi pentru Digi24.

Edilul a adăugat că persoanele respective vor fi cazate pe termen mai lung.

„Evident că pe termen mai lung vor sta acolo. Trebuie să ajungă și reprezentanți Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a vedea dacă structura locului a fost afectată. Eu, ca nespecialist, la prima vedere, aș zice că nu. Cred că avem de-a face cu 10-12 garsoniere de la etajul 3 afectate complet, acolo unde a fost și deflagrația”, a mai spus Rotea.

Primăria din Balș va acorda ajutoare de urgență pentru a începe reparațiile minimale, după ce ISU va confirma că se poate intra în blocul respectiv.

„După ce ISU ne va confirma că putem să intrăm în bloc, în regim de situații de urgență, vom începe reparațiile pentru reparațiile minimale. Primăria va acorda ajutor de urgență asociației de proprietari, pentru că nu este blocul primăriei, este un bloc care aparține de asociației de proprietari, dar vom interveni cu ajutoare de urgență pentru a schimba tâmplăria, ușile și pentru a face minime de reparații astfel încât să se poate trăi într-un nivel cât de cât de cent în aceste garsoniere”, a explicat edilul.

El a adăugat că Primăria va aloca ajutoare de urgență pentru toate persoanele afectate.

„Vom aloca ajutoare de urgență pentru toate persoanele care au fost afectate. Chiar dacă nu este vina Primăriei, nu trebuie să găsim acum vinovați, este problema că sunt oameni care oricum au probleme sociale și ei trebuie ajutați”, a completat Rotea.

Edilul a mai afirmat că a fost la fața locului, iar oamenii de acolo erau speriați și agitați.

„Am fost acolo. Întâmplare face să fi fost în zona aceasta chiar la trei minute după ce s-a produs explozia și vreau să felicit ISU pentru intervenția pe care au avut-o. S-au coordonat foarte repede, gazele și curentul au fost întrerupte foarte rapid. Oamenii sunt speriați, mare parte din ei sunt foarte agitați pentru că și-au pierdut o parte din agoniseala lor, pe care au strâns-o până acum, dar toate lucrurile se vor rezolva perioada următoare. Important este că n-au fost decese și la fel, medicii trebuie să spună părerea, dar am înțeles că cele două persoane rănite, care au arsuri de gradul unu și doi, sunt stabile și conștiente. Adică nu cred că există un risc eminent să se întâmple ceva”, a conchis el.

Doar 30% din garsoniere aveau alimentare pe rețeaua de gaze, restul fiind pe butelii

ACTUALIZARE 10.25 „Misiunea este în dinamică. În acest moment încă se acționează pentru verificarea tuturor imobilelor, evacuarea persoanelor, dacă mai este nevoie. Imediat după primirea apelului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, având în vedere potențialul număr mare de victime. Până în acest moment vorbim de 30 de persoane evacuate. Cinci dintre aceste asistate medical la fața locului, iar trei transportate la spital, două cu arsuri și una cu atac de panică.

La fața locului acționează două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, 10 echipaje medicale, dintre care șase de la SMURD și patru de la Serviciul Județean de Ambulanță. De asemenea, a fost dislocat și punctul medical avansat, în situația în care va fi nevoie de acordarea îngrijirilor medicale la fața locului”, a declarat Alin Băsășteanu, purtător de cuvânt al ISU Olt, joi pentru Digi24.

Cele două persoane rănite sunt conștiente, însă „prezentau arsuri gradul I și II la nivelul feței, membrelor superioare, toracelui”, a mai spus el.

„Pot să vă confirm faptul că imobilul era alimentat la rețeaua de gaz, dar aproximativ 30% din garsoniere funcționau pe rețeaua de gaz, pentru restul fiind utilizate butelii. Au fost evacuate până în acest moment aproximativ 10 butelii din celelalte imobile, iar misiunea continuă, astfel încât să ne asigurăm că nicio persoană nu se mai află în în primul rând la etajele superioare”, a completat Băsășteanu.

Incendiul de după explozie a fost lichidat.

„La o primă evaluare vorbim de alte opt imobile, deci în total nouă garsoniere care au fost afectate de șocul exploziei”.

Întrebat dacă de la o sobă pe gaz din acea garsonieră în care a izbucnit acest incendiu, purtătorul de cuvânt al ISU Olt a răspuns: „În acest moment, misiunea noastră este concentrată pe evacuarea victimelor, evaluarea acestora medicală, iar după finalizarea acestor operațiuni se va executa și o cercetare la fața locului împreună cu echipajele de poliție, urmând să stabilim toate împrejurările în care s-a produs evenimentul”.

Printre persoanele evacuate erau și adulți și copii.

„Sunt 30 de de persoane în total. Majoritatea sunt adulți, dar sunt și minori care au fost evacuați. La fața locului se află atât autospecială pentru victime multiple, cât și un microbuz de intervenție, astfel încât să le putem asigura condiții normale până la încheierea cercetării și a intervenției”, a mai explicat Băsășteanu.

Știrea inițială

Sunt 10 echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt la fața locului, șase de intervenție și patru de ambulanță SMURD.

Este vorba despre o explozie la etajul al treilea, la o garsonieră dintr-un bloc din Balș. În acea locuință se aflau cele două persoane care au suferit mai multe arsuri.

Ele au fost transportate la spitalul din Slatina și primesc îngrijiri medicale. Mai este o a treia persoană care a făcut un atac de panic care și ea a fost dusă la spital.

Alte cinci persoane sunt evaluate medical la fața locului.

30 de locatarii din imobilul respectiv au fost evacuați sau s-au autoevacuat.

Autoritățile încearcă să afle ce s-a întâmplat și de unde această explozie, iar ancheta este în desfășurare. În loc sunt și sobe cu instalații pe gaze.

Pompierii intervin pentru stingerea incendiului din urma exploziei.

