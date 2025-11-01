O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30 - 40% din corp. El a fost dus de urgenţă la spital. Este posibil să fi fost o acumulare de gaze, iar deflagrația să fi avut loc din cauza aprinderii unei țigări, mai spune ISU Timiș.

ISU Timiş a precizat că 40 de persoane s-au autoevacuat, relatează News.ro.

Potrivit pompierilor, din apartamentul unde a avut loc explozia a fost evacuată o butelie, întrucât nu era racordat la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.

La locul evenimentului au ajuns reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Construcţii Timiş (I.S.C.).

Echipajul CBRN din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara a făcut măsurători în imobil, fără a fi înregistrate valori peste limitele normale.

Potrivit ISU Timiş, explozia a avut loc din cauza unei acumulări de gaze, posibil declanşată de aprinderea unei ţigări.

Incendiul s-a produs la parterul unui apartament, într-o încăpere, în urma unei explozii.

„În urma evenimentului a rezultat o victimă de sex masculin ce prezintă arsuri de gradul I si II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conştientă şi cooperantă”, a precizat ISU Timiş.

În urma exploziei s-au autoevacuat în siguranţă aproximativ 60 de persoane.

ISU Timiș a distribuit și un clip, în care reamintește pericolul scăpării de gaze naturale și instruiește oamenii ce să facă, în cazul că simt miros de gaze în apartament, pe casa scării sau în casa în care locuiesc.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu