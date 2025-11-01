Live TV

Video Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara: un bărbat dus la spital cu arsuri grave, zeci de oameni evacuați

Data actualizării: Data publicării:
pompieri smurd
Foto Shutterstock

O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30 - 40% din corp. El a fost dus de urgenţă la spital. Este posibil să fi fost o acumulare de gaze, iar deflagrația să fi avut loc din cauza aprinderii unei țigări, mai spune ISU Timiș.

ISU Timiş a precizat că 40 de persoane s-au autoevacuat, relatează News.ro.

Potrivit pompierilor, din apartamentul unde a avut loc explozia a fost evacuată o butelie, întrucât nu era racordat la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.

La locul evenimentului au ajuns reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Construcţii Timiş (I.S.C.).

Echipajul CBRN din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara a făcut măsurători în imobil, fără a fi înregistrate valori peste limitele normale.

Potrivit ISU Timiş, explozia a avut loc din cauza unei acumulări de gaze, posibil declanşată de aprinderea unei ţigări.

Incendiul s-a produs la parterul unui apartament, într-o încăpere, în urma unei explozii.

„În urma evenimentului a rezultat o victimă de sex masculin ce prezintă arsuri de gradul I si II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conştientă şi cooperantă”, a precizat ISU Timiş.

În urma exploziei s-au autoevacuat în siguranţă aproximativ 60 de persoane.

ISU Timiș a distribuit și un clip, în care reamintește pericolul scăpării de gaze naturale și instruiește oamenii ce să facă, în cazul că simt miros de gaze în apartament, pe casa scării sau în casa în care locuiesc.

Editor : Ana Petrescu

