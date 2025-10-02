Facilități pentru studenți în București: Ce reduceri au la transportul în comun și unde pot beneficia de servicii cu tarife speciale

Studenții din București beneficiază de o serie de facilități menite să le ușureze viața universitară - de la reduceri semnificative la transportul în comun și până la tarife speciale pentru servicii culturale și recreative. În același timp, universitățile din Capitală completează sprijinul prin propriile programe, oferind burse, cazare în cămine și carduri de reduceri, dar și alte servicii în funcție de regulamentele interne.

Dincolo de provocările birocratice, viața de student în București vine la pachet cu numeroase avantaje care pot transforma anii de studiu într-o experiență accesibilă și plină de oportunități.

Ce facilități au studenții în București

Reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri

Studenţii români şi străini, până în 30 de ani, beneficiază de reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi cea unde se află instituţia de învăţământ la care aceștia sunt înmatriculați.

De asemenea, de la 1 octombrie 2025, românii, până la 30 de ani, care studiază în instituţii de învăţământ superior din străinătate beneficiază, pe teritoriul României, de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanţă.

Pentru a beneficia de bilete sau abonamente cu reducere 90%, studenţii trebuie să prezinte legitimaţia de student pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar în curs, în original, pe care trebuie să fie înscrisă localitatea în care se află instituţia la care studentul este înmatriculat şi actul de identitate în original, din care să reiasă domiciliul acestuia.

Pentru călătoria studenților se emit, numai pe distanțele stabilite conform prevederilor, următoarele tipuri de legitimații de călătorie:

bilete de călătorie cu reducere 90% valabile pe tren/trenuri și dată la toate categoriile de trenuri (regio, interregio și intercity), clasa a 2-a, inclusiv tichet rezervare cu 90% reducere la vagon clasă pentru trenurile cu regim de rezervare;

abonamente lunare cu reducere 90% cu număr nelimitat de călătorii la tren regio, interregio și intercity, clasa a 2-a pe distanțe până la 300 km.

De la 1 decembrie 2025, reducerea de 90% pentru studenţi este acordată doar în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2025-2026, inclusiv pentru studenţii din anul I. (Sursa: Cfrcalatori)

Abonamente lunare cu reducere 90% pentru studenți

Elevii și studenții beneficiază de facilități la transportul cu metroul conform noilor legi ale învățământului, Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și Legea învățământului superior nr. 199/2023, la următoarele titluri de călătorie:

Abonamente lunare gratuite pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ care funcționează după un curriculum străin, beneficiari ai serviciilor publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean;

Abonamente lunare gratuite pentru studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal;

Abonamente lunare cu reducere 90% pentru studenți;

Titluri de transport de tip ”10 călătorii” pentru studenți, cu reducere 90% (maximum 3 titluri de transport de tip ”10 călătorii” într-o perioadă de 30 de zile consecutive).

Studenții care optează pentru titluri de transport de tip ”abonament lunar” nu vor putea achiziționa titluri de transport de tip ”10 călătorii” pe perioada valabilității abonamentului. Studenții care optează pentru titluri de transport de tip ”10 călătorii” vor putea achiziționa maximum 3 titluri de transport de tip ”10 călătorii” într-o perioadă de 30 de zile consecutive. (Sursa: Metrorex)

Reducere la transportul în comun pentru studenții din București

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 156 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene:

În anul 2025, prin derogare de la prevederile art. 128 alin. (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun și transportul cu metroul, în localitatea în care își are sediul instituția de învățământ superior la care studentul este înmatriculat.

Deși există legislație oficială care garantează reducerea de 90% pentru studenți la multe tipuri de transport, aplicarea acestei reduceri în cazul transportului cu STB în București încă nu este complet operațională, până când nu se finalizează reglementările de punere în aplicare (norme, metodologii, deconturi cu universitățile etc.).

În schimb, potrivit STB, elevii beneficiază de abonament cu reducere 100% dacă au statutul de elev înscris la o unitate de învățământ acreditată din Municipiul București sau Județul Ilfov. Confirmarea statutului de elev se face automat prin intermediul aplicației, pe baza CNP-ului completat la înregistrarea contului. (Sursa: Stb)

Tarife reduse pentru accesul la muzee și spectacole de teatru

Potrivit Ministerului Educației, studenţii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la bazele sportive publice, precum şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, în limita bugetelor aprobate.

De asemenea, studenții au dreptul de a avea acces gratuit în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile extracurriculare interne, în afara orarului activităților didactice şi a altor activităţi prestabilite, în conformitate cu reglementările proprii.

Facilități din partea Universităților din București pentru studenți

Universitățile din Capitală au regulamente interne care detaliază facilitățile oferite studenților. Printre acestea se numără burse de studiu, reduceri locale, decontări la transport, acces la infrastructură de recreere (săli, laboratoare, spații sportive etc.). De exemplu, studenții Universității din București beneficiază, la cerere, de decontarea în totalitate a costurilor aferente abonamentelor STB. Acestea se decontează conform reglementarilor și procedurilor în vigoare.

Orice student al Universității din București (inclusiv masterand, doctorand), care urmează cursuri la zi, este eligibil pentru un card (ISIC, International Student Identity Card). Este singura legitimație care atestă statutul de student la nivel internațional în peste 135 de tari. În plus, oferă peste 42.000 de reduceri în 126.000 de locații în lume și peste 1.200 de locații cu reduceri în Romania, inclusiv restaurante, cinema-uri, magazine, muzee și multe altele. (Sursa: Unibuc)

Editor : C.S.