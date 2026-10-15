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Facilităţile de călătorie pentru elevi, studenţi şi pensionari, prevăzute în Programul de guvernare. Ce modificări sunt prevăzute

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tren metrou troleibuz
Facilităţile de călătorie pentru elevi, studenţi şi pensionari se menţin şi vor trece pe un sistem electronic unic.
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Compensaţiile pentru transportul feroviar de călători şi sprijinul pentru transportul public local vor fi acordate în funcţie de numărul real de călători şi de calitatea serviciului, cu standarde minime şi penalităţi în contracte, iar facilităţile de călătorie pentru elevi, studenţi şi pensionari se menţin şi vor trece pe un sistem electronic unic, prevede Programul de guvernare 2026 - 2028 depus joi seara la Parlament de premierul desemnat, Luca Niculescu.

Noul Guvern îşi propune totodată reabilitarea căii ferate şi trenuri mai rapide.

„Printr-un program multianual de ridicare a restricţiilor de viteză, extindem tronsoanele reabilitate de la 137 km la cel puţin 500 km cu viteze de minimum 100 km/h, inclusiv prin finalizarea celor 305 km de lucrări rapide (Quick Wins). Prin Contractul de activitate CFR SA 2026 - 2030, implementăm sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) nivel 2 şi electrificăm magistralele TEN-T. Finalizăm studiul de oportunitate pentru linia de mare viteză Bucureşti - Cluj Napoca - Budapesta, corelat cu proiectele Poloniei şi Cehiei, iar Guvernul adoptă o decizie politică privind proiectul”, se arată în document.

În ceea ce priveşte materialul rulant, vor fi derulate „eficient” contractele pentru rame electrice şi locomotive şi se vor extinde proiectele finanţate din Fondul pentru Modernizare (unde Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are proiecte contractate de circa 2,4 miliarde de euro) şi din CEF Transport.

Operatorul naţional de marfă Carpatica Feroviar va fi consolidat pe baze comerciale, conform regulilor europene de concurenţă.

„Structurăm investiţiile astfel încât să implice producătorii autohtoni de materiale de construcţii, componente şi material rulant, formăm specialişti tehnici împreună cu universităţile tehnice şi liceele de profil şi orientăm Fondul Social pentru Climă (2026 - 2032) spre transport public curat în comunităţile vulnerabile”, dă asigurări Guvernul Niculescu.

În plus, Gara de Nord va fi transformată într-un nod intermodal modern, după un calendar comun stat-municipalitate şi cu investiţii private, şi va fi asigurată execuţia ritmică a Magistralei M6 de metrou spre Aeroportul Henri Coandă, în paralel cu dezvoltarea terminalelor de transfer de marfă în marile noduri logistice, corelate cu planurile de mobilitate urbană durabilă.

„Împreună cu Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, creăm o autoritate metropolitană care contractează metroul şi transportul de suprafaţă, cu bilet comun. Legăm compensaţiile pentru transportul feroviar de călători şi sprijinul pentru transportul public local de numărul real de călători şi de calitatea serviciului, cu standarde minime şi penalităţi în contracte. Contractele de servicii publice feroviare se atribuie competitiv, pe loturi, din 2028, conform calendarului legal, iar licenţele pentru transportul interjudeţean cu autocarul se acordă pe criterii obiective şi publice. Facilităţile de călătorie pentru elevi, studenţi şi pensionari se menţin şi trec pe un sistem electronic unic”, se menţionează în program. 

Editor : Liviu Cojan

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