În Mangalia, factura la încălzire costă enorm iarna aceasta. În unele cazuri, pensionarii au de plată sume mai mari decât banii pe care îi primesc lunar. Încălzirea unui apartament de două camere a urcat până la 1.400 de lei, după ce primăria a hotărât să nu mai dea subvenții. În Mangalia, gigacaloria costă acum 807 lei, fără TVA.

Facturi imense, cu asta se confruntă locuitorii branșați la sistemul centralizat de termoficare din Mangalia, în sezonul rece.

Localnic: Mi-a venit pe o lună de zile, două camere, mi-a venit aproape 14 milioane, 13 milioane jumătate, bani vechi.

Localnică: Uitați, eu am noroc că am fetele în străinătate, muncesc acolo și mă ajută cu bani. Altfel nu am cum.

Reporter: Văd aici ca v-a venit 1.314 de lei. Ce pensie aveți dumneavoastră?

Localnică: 1.280 de lei.

Din cauza facturilor prea mari la întreținere, unii localnici au decis să-și monteze centrală pe gaz.

Localnic: Am fost nevoiți din cauza prețului la gigacalorie.

Reporter: Erau facturi mari?

Localnic: Foarte mari, foarte mari și nu ne permiteam.

Localnică: Plăteam foarte mult, 1.300, 1.400, 1.000 de lei.

Mai rău, Primăria va mări și mai mult prețul gigacaloriei, după ce ANRE a emis aviz pentru un nou cost de producție în 2025.

Paul Foleanu, viceprimarul orașului Mangalia: În Mangalia, gigacaloria este la cel mai mare preț de țară, 800 și ceva de lei. Primarul municipiului Mangalia a venit cu un proiect de a mai mari cu încă 100 și ceva de lei, să ajungă la 1.020 de lei gigacaloria. Am respins acest proiect.

Codruț Aledea, directorul adjunct al societății de termoficare din Mangalia: Cu TVA-ul de 5% pentru persoanele fizice, ajunge undeva la 847. Aproximativ 8.000 de persoane erau la începutul anilor 2012, în momentul de față sunt în jur de 2.765. Vom încerca să dezvoltam prin investiții și prin retehnologizarea unor centrale, confortul și reducerea costurilor.

În prezent, primăria acordă ajutor financiar de 20 până 50% pentru cei cu venituri reduse, dar, chiar și așa, tarifele rămân mai ridicate decât în alte orașe din țară. În Iași, gigacaloria s-a scumpit cu 45%, dar populația plătește 300 de lei, fără TVA. În București, gigacaloria ajunge la 330 de lei, în timp ce în Constanța și Buzău gigacaloria ajunge la 350 de lei, respectiv 377 de lei.

