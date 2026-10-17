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Video Facturile mari țin caloriferele reci. Românii amână să dea drumul la căldură, de teama costurilor: „Deocamdată, mai stăm îmbrăcați”

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calorifer rece
Caloriferele rămân reci în multe case, de teama facturilor foarte mari. Credit foto: Guliver/Getty Images
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A venit frigul atât afară, cât și în case. Deși în multe zone din țară temperaturile au scăzut considerabil, oamenii amână să pornească centralele, de teama facturilor foarte mari. „Deocamdată, mai stăm îmbrăcați”, spun cei mai mulți dintre ei.

Temperaturile au scăzut brusc în această săptămână, dar oamenii încă evită să dea drumul la căldură, ca să facă economie.

„Mai stăm îmbrăcați, mai... Am trening, îl iau pe mine. Noaptea e plapuma”, spune un domn.

„Nu am pornit încă, dar e foarte frig. Cred că luna viitoare dăm drumul. În casă sunt 19 grade acum. Facem economie, că o să fie scump”, mărturisește cineva.

„Economie, da. Deocamdată, mai stăm îmbrăcați”, completează altcineva.

„Afară sunt doar 10 grade Celsius, iar temperaturile din locuințe încep să scadă. Cei care vor să aibă peste 20 de grade Celsius în casă deja trebuie să pornească centrala”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Cei care nu pot să reziste frigului au găsit o cale de mijloc. Folosesc încălzirea doar în anumite momente ale zilei.

„Acuma nu merge în continuu. Seara un pic, dimineața la fel și e ok. Poate se mai îndreaptă timpul”, speră o doamnă.

„Am dat drumul dimineața și seara, ca să fie la 20, 20 și ceva. Decât să dăm banii pe medicamente, dăm drumul la centrală”, spune o altă doamnă.

„Sigur viața va fi mai scumpă și nivelul de stres pe gospodărie va crește. Soluțiile vechi și de demult, fie sporesc veniturile, să-și reducă cheltuielile, să-și reconsidere cheltuielile, atât ca și dimensiune, cât și ca specificații, să vezi de unde mai lasă”, spune Dacian Palladi, consultant în afaceri.

Potrivit Eurostat, aproape 15% dintre gospodăriile din România aveau restanțe la plata facturilor de utilități în 2024, de două ori mai mult decât media europeană.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

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