Familiile afectate de incendii, alunecări de teren sau boli grave vor primi ajutoare. Ce sumă a aprobat Guvernul

Un număr de 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate vor primi ajutoare de urgență în valoare totală de 2.184.600 de lei, potrivit unei hotărâri aprobate de Guvern. Sprijinul este destinat celor afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială.

Fondurile se alocă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și sunt distribuite în funcție de situațiile în care se află beneficiarii.

Din suma totală, 732.000 de lei sunt destinați unui număr de 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii și care nu le pot repara sau reface din veniturile proprii.

Beneficiarii provin din județele Alba, Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Alți 56.000 de lei se acordă unui număr de opt familii și persoane singure din județele Olt și Vâlcea, afectate de alunecări de teren.

O familie din județul Argeș, a cărei locuință a fost afectată de vijelii puternice, va primi un ajutor de 7.000 de lei. O altă familie, din județul Suceava, va beneficia de 10.000 de lei după ce unul dintre membrii săi a suferit un accident rutier grav.

Peste 1,37 milioane de lei pentru probleme grave de sănătate

Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 1.379.600 de lei, este destinată unui număr de 353 de familii și persoane singure aflate în situații deosebite provocate de probleme de sănătate sau de alte cauze care pot conduce la apariția ori sporirea riscului de excluziune socială.

Printre situațiile pentru care se acordă sprijin se numără bolile oncologice, afecțiunile cardiovasculare, degenerative, respiratorii, genetice și psihice, transplanturile de organe și alte boli severe care necesită tratamente de lungă durată, intervenții chirurgicale sau servicii de recuperare medicală.

Beneficiarii provin din județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, precum și din municipiul București.

Editor : A.D.