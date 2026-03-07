Live TV

Video Fane Văncică, prins pe Aeroportul Otopeni. Bărbatul ar fi cerut unui om de afaceri „taxă de protecție” de 25.000 de lei pe lună

Data publicării:
fane vancica
Captură foto din video al Poliției Capitalei

Un bărbat de 40 de ani, acuzat că ar fi șantajat un om de afaceri din București și i-ar fi cerut o „taxă de protecție” lunară de 25.000 de lei, a fost prins pe Aeroportul Otopeni, imediat după ce s-a întors din Belgia. Surse judiciare au spus, pentru Digi24.ro, că este vorba despre Niță Cami, cunoscut ca Fane Văncică.

Poliția Capitalei a anunțat sâmbătă că suspectul a fost reținut pe 6 martie 2026 de polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente, într-un dosar de șantaj aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Anchetatorii spun că, în perioada octombrie–noiembrie 2025, bărbatul ar fi amenințat un administrator de firmă cu acte de violență și cu denigrarea afacerii sale, pentru a-l determina să îi plătească lunar suma de 25.000 de lei.

Potrivit polițiștilor, pe 30 octombrie 2025, suspectul ar fi mers la sediul unei societăți comerciale din Sectorul 3 și l-ar fi amenințat pe unul dintre asociați cu moartea și cu agresiuni fizice, dar și cu acțiuni de discreditare a firmei, dacă nu va primi banii solicitați. Ulterior, pe 31 octombrie, 4 noiembrie și 13 noiembrie 2025, acesta s-ar fi prezentat în fața unui alt punct de lucru al companiei, din Sectorul 1, unde ar fi desfășurat acțiuni menite să afecteze imaginea societății, pentru a pune presiune asupra victimei.

Anchetatorii spun că bărbatul ar fi abordat inclusiv clienți sau potențiali clienți ai firmei, cărora le-ar fi transmis informații false despre serviciile oferite, încercând astfel să îi determine să renunțe la colaborarea cu societatea respectivă.

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că suspectul plecase din țară și se afla în Belgia. Aceștia l-au așteptat însă la întoarcerea în România, iar pe 6 martie l-au depistat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, unde au pus în aplicare un mandat de aducere.

Bărbatul a fost dus la sediul Serviciului Grupuri Infracționale Violente pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

Potrivit surselor judiciare, suspectul este Niță Cami, cunoscut drept Fane Văncică. În trecut, acesta a fost condamnat pentru că și-a agresat iubita, incident filmat și distribuit în mediul online. El a fost eliberat din închisoare în 2024.

