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Fără apă caldă sau cu presiune scăzută în aproape 1.400 de blocuri din București, anunță PMB. Când revine furnizarea la normal

Data publicării:
revizie CET Sud PMB
Foto: Primăria Municipiului Bucureşti Facebook
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Primăria Capitalei anunță că revizia de vară la CET Sud afectează furnizarea apei calde pentru 1.395 de blocuri din București. Mentenanța este realizată anual de ELCEN și este o procedură tehnică obligatorie, informează PMB. Astfel de revizii ale sistemului centralizat de termoficare se fac de peste 60 de ani.

„Din cauza opririi CET Sud, 1.395 de blocuri, din cele aproape 10.000, câte sunt în București, au furnizarea apei calde deficitară. Este furnizată ocolit, de la CET Progresul. Presiune există, dar slabă. Cel mai afectat este Cartierul Titan, din Sectorul 3. Termenul estimat pentru revenirea la parametri normali este 18 septembrie”, transmite PMB, pe pagina de Facebook.

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Din 7 septembrie, ELCEN va reporni și CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul Sectorului 1. Potrivit PMB, măsura va îmbunătăți și parametrii de furnizare pentru Sectoarele 5 și 6.

„Verificările și reparațiile ample la cazane, conducte și echipamente complexe previn avariile majore și pierderile de căldură din perioada rece, când sistemul funcționează la capacitate maximă. Echipamentele industriale mari au nevoie de opriri complete pentru curățare, suduri, înlocuirea pieselor uzate și teste de presiune, operațiuni care nu se pot face în timpul funcționării normale”, mai arată postarea Primăriei Capitalei.

Editor : Ana Petrescu

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