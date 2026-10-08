Federația Părinților Edupart a lansat o petiție prin care cere respingerea proiectului de dezincriminare a posesiei de droguri

Federația Națională a Părinților Edupart cere Parlamentului, într-o petiție online, respingerea proiectului care dezincriminează posesia de droguri în vederea consumului propriu, reclamând că acesta „nu oferă soluții reale”. Federația dorește construirea unei rețele funcționale de prevenție, evaluare, tratament și recuperare în toate județele, un regim special de intervenție pentru minori, centrat pe familie, evaluare obligatorie și prevenirea recidivei. De asemenea, Federația vrea o „dezbatere parlamentară națională reală cu participarea asociațiilor reprezentative de părinți, medici și specialiști”.

Federația Națională a Părinților Edupart cerea, într-o petiție online:

„1.Respingerea proiectului B544/2026 în forma actuală.

2.Menținerea unui cadru juridic ferm privind drogurile, concomitent cu extinderea reală a alternativelor medicale, psihologice și sociale pentru consumatori și persoanele dependente.

3.Realizarea unei evaluări naționale de impact înaintea oricărei modificări a politicii penale, care să analizeze separat efectele asupra minorilor, consumului în școli, accesibilității drogurilor, traficului, criminalității organizate și sistemului de sănătate.

4.Publicarea punctelor de vedere oficiale ale Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) și ale celorlalte instituții cu atribuții în domeniu.

5.Organizarea unei dezbateri parlamentare naționale reale, cu participarea organizațiilor reprezentative ale părinților, medicilor, psihologilor, specialiștilor în adicții, DIICOT, Poliției Române, societății civile și reprezentanților tinerilor.

6.Construirea, înaintea oricărei relaxări legislative, a unei rețele funcționale de prevenție, evaluare, tratament și recuperare, accesibilă în toate județele României.

7.Un regim special de intervenție pentru minori, centrat pe familie, evaluare medicală și psihologică obligatorie, prevenirea recidivei și recuperare, împreună cu analizarea unui mecanism care să elimine teama de solicitare a ajutorului medical în situații de supradoză”.

Federația subliniază că persoanele dependente au nevoie de tratament, tinerii aflați în consum au nevoie de intervenție și recuperare, iar familiile au nevoie de sprijin. „Nu dorim ca viața unui adolescent să fie distrusă prin stigmatizare sau printr-un răspuns penal disproporționat, dar nici transformarea problemei într-o simplă contravenție nu reprezintă tratament”.

Ei argumentează că legea actuală permite deja o abordare medicală:

„Art. 19 din Legea nr. 143/2000 permite procurorului să dispună evaluarea consumatorului în vederea includerii lui în circuitul integrat de asistență, iar pentru consumatorii minori evaluarea este obligatorie.

Art. 20 permite instanței, atunci când consumatorul respectă programul integrat de asistență, să renunțe la aplicarea pedepsei sau să amâne aplicarea acesteia.

România nu trebuie să aleagă între «închisoare» și «medic»: putem păstra un instrument juridic ferm și, în același timp, putem construi un sistem în care consumatorul este orientat rapid către tratament”, arată petiția.

Federația părinților dă exemplul Canadei și SUA, unde posesia drogurilor a fost dezincriminată temporar, iar în ceea ce privește exemplul Portugaliei ei susțin că modelul acesta oferă și infrastructura medicală și socială, care nu există în România.

„British Columbia, Canada: Posesia drogurilor a fost dezincriminată experimental din 2023. Un studiu publicat în JAMA în aprilie 2025 arată că măsura nu a fost asociată cu nicio reducere a spitalizărilor sau a deceselor. În ianuarie 2026, guvernul provinciei a anunțat că nu va prelungi experimentul, iar posesia oricărei cantități de droguri este din nou ilegală.

Oregon, SUA: A dezincriminat posesia în 2021, iar în septembrie 2024 a recriminalizat posesia substanțelor controlate, după ce sistemul de sănătate promis nu a putut susține povara.

Portugalia: A construit o rețea complexă de Comisii de Descurajare, praguri stricte raportate la 10 zile de consum și evaluare obligatorie. A prelua numai dezincriminarea fără infrastructura medicală și socială nu înseamnă «modelul portughez», ci un pericol major pentru societate”, arată petiția.

„Federația Națională a Părinților Edupart face un apel public către Administrația Prezidențială, Guvernul României, Senatul României, Camera Deputaților, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, ANPCDDA, ANPDCA și către toate autoritățile: ieșiți public și prezentați datele și evaluările dumneavoastră înainte ca România să adopte o schimbare fundamentală.

Federația Națională a Părinților Edupart are deja inclusă în Strategia sa națională 2026–2030 dezvoltarea programului «România Antidrog», construit pe educație, prevenție, formare și intervenție în comunitate”, mai arată petiția.

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Editor : Alexandru Costea