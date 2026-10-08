Live TV

Federația Părinților Edupart a lansat o petiție prin care cere respingerea proiectului de dezincriminare a posesiei de droguri

Data publicării:
elevi scoala politie
Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Federația Națională a Părinților Edupart cere Parlamentului, într-o petiție online, respingerea proiectului care dezincriminează posesia de droguri în vederea consumului propriu, reclamând că acesta „nu oferă soluții reale”. Federația dorește construirea unei rețele funcționale de prevenție, evaluare, tratament și recuperare în toate județele, un regim special de intervenție pentru minori, centrat pe familie, evaluare obligatorie și prevenirea recidivei. De asemenea, Federația vrea o „dezbatere parlamentară națională reală cu participarea asociațiilor reprezentative de părinți, medici și specialiști”. 

Federația Națională a Părinților Edupart cerea, într-o petiție online: 

„1.Respingerea proiectului B544/2026 în forma actuală. 

2.Menținerea unui cadru juridic ferm privind drogurile, concomitent cu extinderea reală a alternativelor medicale, psihologice și sociale pentru consumatori și persoanele dependente. 

3.Realizarea unei evaluări naționale de impact înaintea oricărei modificări a politicii penale, care să analizeze separat efectele asupra minorilor, consumului în școli, accesibilității drogurilor, traficului, criminalității organizate și sistemului de sănătate. 

4.Publicarea punctelor de vedere oficiale ale Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) și ale celorlalte instituții cu atribuții în domeniu. 

5.Organizarea unei dezbateri parlamentare naționale reale, cu participarea organizațiilor reprezentative ale părinților, medicilor, psihologilor, specialiștilor în adicții, DIICOT, Poliției Române, societății civile și reprezentanților tinerilor. 

6.Construirea, înaintea oricărei relaxări legislative, a unei rețele funcționale de prevenție, evaluare, tratament și recuperare, accesibilă în toate județele României. 

7.Un regim special de intervenție pentru minori, centrat pe familie, evaluare medicală și psihologică obligatorie, prevenirea recidivei și recuperare, împreună cu analizarea unui mecanism care să elimine teama de solicitare a ajutorului medical în situații de supradoză”. 

Federația subliniază că persoanele dependente au nevoie de tratament, tinerii aflați în consum au nevoie de intervenție și recuperare, iar familiile au nevoie de sprijin. „Nu dorim ca viața unui adolescent să fie distrusă prin stigmatizare sau printr-un răspuns penal disproporționat, dar nici transformarea problemei într-o simplă contravenție nu reprezintă tratament”. 

Ei argumentează că legea actuală permite deja o abordare medicală: 

„Art. 19 din Legea nr. 143/2000 permite procurorului să dispună evaluarea consumatorului în vederea includerii lui în circuitul integrat de asistență, iar pentru consumatorii minori evaluarea este obligatorie. 

Art. 20 permite instanței, atunci când consumatorul respectă programul integrat de asistență, să renunțe la aplicarea pedepsei sau să amâne aplicarea acesteia. 

România nu trebuie să aleagă între «închisoare» și «medic»: putem păstra un instrument juridic ferm și, în același timp, putem construi un sistem în care consumatorul este orientat rapid către tratament”, arată petiția. 

Federația părinților dă exemplul Canadei și SUA, unde posesia drogurilor a fost dezincriminată temporar, iar în ceea ce privește exemplul Portugaliei ei susțin că modelul acesta oferă și infrastructura medicală și socială, care nu există în România. 

„British Columbia, Canada: Posesia drogurilor a fost dezincriminată experimental din 2023. Un studiu publicat în JAMA în aprilie 2025 arată că măsura nu a fost asociată cu nicio reducere a spitalizărilor sau a deceselor. În ianuarie 2026, guvernul provinciei a anunțat că nu va prelungi experimentul, iar posesia oricărei cantități de droguri este din nou ilegală. 

Oregon, SUA: A dezincriminat posesia în 2021, iar în septembrie 2024 a recriminalizat posesia substanțelor controlate, după ce sistemul de sănătate promis nu a putut susține povara. 

Portugalia: A construit o rețea complexă de Comisii de Descurajare, praguri stricte raportate la 10 zile de consum și evaluare obligatorie. A prelua numai dezincriminarea fără infrastructura medicală și socială nu înseamnă «modelul portughez», ci un pericol major pentru societate”, arată petiția. 

„Federația Națională a Părinților Edupart face un apel public către Administrația Prezidențială, Guvernul României, Senatul României, Camera Deputaților, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, ANPCDDA, ANPDCA și către toate autoritățile: ieșiți public și prezentați datele și evaluările dumneavoastră înainte ca România să adopte o schimbare fundamentală. 

Federația Națională a Părinților Edupart are deja inclusă în Strategia sa națională 2026–2030 dezvoltarea programului «România Antidrog», construit pe educație, prevenție, formare și intervenție în comunitate”, mai arată petiția.

Citește și: Proiect pentru dezincriminarea posesiei de droguri. Daniel Fenechiu, unul dintre inițiatori: „Să încercăm o variantă de relaxare” 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
1
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
diana stoica usr
3
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
donald trump profimedia
4
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare...
August Hanning
5
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
A "explodat", după ce selecționerul a fost dat afară: "Circ total". Edi Iordănescu, alesul federației
Digi Sport
A "explodat", după ce selecționerul a fost dat afară: "Circ total". Edi Iordănescu, alesul federației
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bucharest, Romania. 31st Mar, 2025: Petrisor Peiu, senator for the Alliance for the Union of Romanians (AUR), speaks during a press conference, at the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
AUR propune o schemă de ajutor de stat pentru reducerea prețului energiei la consumatorii industriali. Vizată este Alro Slatina
Parlamentul Lituanian
Parlamentul Lituaniei spune „da” ridicării interdicţiei privind armele nucleare
spital digi24
AUR propune introducerea unui registru al infecţiilor din spitale pentru pacienții care vor să se interneze. Cum ar funcționa sistemul
2026-09-30-8123
Siegfried Mureşan: Intenţia PSD nu a fost niciodată de a vota un guvern serios. E important că nu ne-am lăsat contaminaţi
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Recomandările redacţiei
medicamente gettyimages
Statul nu știe în timp real ce medicamente lipsesc din farmacii...
2026-10-05-3845
Premierul desemnat Luca Niculescu, față în față cu partidele...
Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
UE se pregătește în tăcere pentru scenariul de coșmar al unui atac...
Călin și Cristela Georgescu
Familia Georgescu, a treia zi la DIICOT. Anchetatorii verifică zeci...
Ultimele știri
Carnea ajunge tot mai rar în farfuriile românilor: 2 din 10 nu-și permit o masă consistentă la două zile, arată datele Eurostat
Bilanțul după ziua lui Putin: valuri de rachete și drone, 32 de morți, dintre care cinci copii, într-o clădire rezidențială din Priluki
SUA: Trump, întrerupt de protestatari în timpul unui discurs în Texas. Reacția președintelui: „Plecați dracului de aici!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Perioada grea se încheie pentru 3 zodii pe 8 octombrie 2026. Își iau viața în propriile mâini și lasă...
Cancan
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
Fanatik.ro
Giovanni Becali a ales cel mai bun conducător din fotbalul românesc: „Băga mâna adânc în buzunar. Își apăra...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
A plecat din România, deși avea contractul cu Rapid pe masă! Dezvăluirile fotbalistului la revenirea în...
Adevărul
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni...
Playtech
Radarul te poate prinde de pe celălalt sens al autostrăzii? Ce se întâmplă când între mașină și aparat este...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A refuzat invitația la meciul de retragere a lui Leo Messi! Cum l-a numit apoi, în direct la TV
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce s-a ales de Stifler din "American Pie". Seann William Scott are 50 de ani și a schimbat petrecerile pe...
Adevarul
Cât ar putea ajunge factura la energie în această iarnă. Scenariile analizate de experți
Newsweek
Casa de Pensii a MAI, învinsă definitiv. Cum a vrut să anuleze pensia unui polițist și să-i ia banii înapoi?
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Cățelul tău mușcă atunci când vă jucați? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni fără să-și dea seama
Film Now
Michael Douglas dezvăluie numele actriței cu care a avut o aventură pe platourile de la „Basic Instinct”...
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998