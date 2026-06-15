Federaţia Solidaritatea Sanitară: 61,3% dintre membri se gândesc să plece din sistemul public dacă legea salarizării nu este corectată

Federaţia Solidaritatea Sanitară transmite, luni, că proiectul Legii salarizării este departe de a fi gata şi solicită continuarea consultărilor cu angajaţii din sistem. Organizaţia a realizat un sondaj în rândul membrilor, iar rezultatele arată că 61,3% dintre respondenţi consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat.

„Federaţia Solidaritatea Sanitară solicită Guvernului continuarea consultărilor şi amânarea deciziei finale pentru luna august 2026. În urma unei analize tehnice riguroase şi a consultării publice desfăşurate în rândul angajaţilor din sistemul sanitar, Federaţia Solidaritatea Sanitară din România (FSSR) trage un semnal de alarmă: forma actuală a proiectului noii legi a salarizării NU poate fi trimisă Parlamentului spre adoptare”, a transmis, luni, Federaţia Solidaritatea Sanitară,potrivit News.ro.

Sindicaliştii anunţă care sunt principalele riscuri identificate în proiect:

Lipsa garanţiilor privind protejarea veniturilor totale aflate în plată (principiul non-regresului).

Distorsiuni majore în privinţa sporurilor pentru condiţii de muncă, a muncii în ture, de noapte, a gărzilor şi a activităţii din weekenduri şi sărbători legale.

Inechităţi în poziţionarea profesiilor în grila salarială şi un tratament neadecvat aplicat personalului auxiliar, nemedical şi TESA.

Rezultatele consultării salariaţilor din sistem arată că 93,9% cer protecţia veniturilor şi aplicarea principiului non-regresului. 90,6% solicită indexarea valorii de referinţă cu inflaţia. 61,3% dintre respondenţi consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat (riscul cel mai mare fiind în rândul personalului tânăr).

Sindicaliştii transmit, de asemenea, solicitările pe care le au:

actualizarea informaţiilor privind modificările operate la proiectul de lege;

demararea celei de-a doua etape a consultărilor (consultarea propriu-zisă), cu respectarea prevederilor legale privind desfăşurarea acesteia împreună cu federaţiile reprezentative la nivel de sector;

stabilirea unui traseu de evaluare, analiză a impactului şi corectare a erorilor, desfăşurat la nivelul Ministerului Sănătăţii, care să permită elaborarea unui proiect adecvat nevoilor sistemului sanitar şi posibilităţilor de finanţare;

utilizarea integrală a intervalului disponibil până la termenul PNRR (august 2026), astfel încât reforma salarizării să corecteze inechităţile, nu să le perpetueze.

„Sănătatea nu poate fi tratată ca o simplă problemă contabilă! Având în vedere faptul că termenul-limită din PNRR este luna august 2026, solicităm Guvernului şi ministerelor de resort (Muncii şi Sănătăţii) utilizarea întregului timp disponibil pentru verificarea impactului real şi corectarea erorilor, NU adoptarea grăbită a unui proiect insuficient analizat. Pentru angajaţii din sănătate, miza este esenţială: protejarea veniturilor aflate în plată, recunoaşterea muncii în gărzi, ture, noapte, weekend şi sărbători legale, diferenţierea corectă a riscurilor pe specialităţi şi eliminarea inechităţilor salariale”, au mai trransmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, „o reformă salarială nu poate fi adoptată în grabă şi nu poate trata sănătatea ca pe o simplă problemă contabilă”.

Editor : B.E.