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Federația „Solidaritatea Sanitară” cere Parlamentului să preia propunerile sindicaliștilor și să modifice legea salarizării

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greva avertisment sanitas floreasca_Inquam Photos Octav Ganea (1)
Proteste în Sănătate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: InquamPhotos/Octav Ganea
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După greva de avertisment organizată luni în sistemul sanitar, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) cere Parlamentului să transforme în amendamente propunerile formulate la proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii spun că modificările sunt esențiale pentru protejarea veniturilor personalului și pentru corectarea prevederilor care, în forma actuală, ar putea afecta angajații din Sănătate.

„Protestul avertizează. Amendamentele schimbă legea. FSSR solicită Parlamentului să transforme propunerile complete înaintate în amendamente la proiectul legii salarizării. (...) Parlamentarii au acum la dispoziţie nu doar revendicări, ci texte concrete de amendamente, explicaţii juridice şi argumente privind impactul asupra angajaţilor şi funcţionării serviciilor medicale. Solicităm tuturor partidelor politice şi tuturor parlamentarilor să preia propunerile FSSR, în forma în care au fost argumentate, şi să le depună ca amendamente. Acum este momentul răspunderii politice, în care fiecare vot trebuie să protejeze veniturile, să recunoască riscul profesional şi să recompenseze continuitatea serviciilor medicale”, se arată într-un comunicat al FSSR transmis marţi.

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Potrivit FSSR, priorităţile care ar trebui transpuse în amendamente sunt:

  • nicio scădere a veniturilor, prin introducerea unei clauze reale de non-regresie, calculată prin raportare la media ultimelor 12 luni şi incluzând turele, gărzile şi munca în zilele libere;
  • condiţii de muncă diferenţiate real, prin plafoane minime garantate pentru drepturile aferente condiţiilor, introducerea unei părţi a sporurilor pentru condiţii de muncă în salariile de bază, eliminarea cotelor arbitrare de personal şi evitarea blocării lor prin plafonul general;
  • plata muncii în zilele libere şi de sărbătoare cu tarif majorat cu 100% şi acordarea sporului de noapte pentru orele de gardă.

Alte măsuri solicitate de FSSR vizează: corectarea grilelor medicale şi TESA, posibilitatea diferenţierii până la +32% şi eliminarea neutralităţii bugetare care condiţionează câştigul unora de pierderea altora; sporuri pentru unele riscuri reintroduse, inclusiv radiaţiile, neonatologia, sălile de naştere şi laboratoarele.

„Negociere colectivă, nu consultare formală, prin acordul federaţiilor reprezentative pentru criteriile concrete de acordare a drepturilor stabilite între limite. Ierarhizarea trebuie să funcţioneze, astfel încât valoarea de referinţă să nu fie sub salariul minim, promovarea să poată fi realizată prin transformarea postului, iar performanţa şi contribuţia la venituri proprii să poată fi recompensate transparent. Nu este o dispută despre "sporuri", ci despre valoarea muncii. (...) Miza este diferenţierea corectă a veniturilor între locuri de muncă cu riscuri, responsabilităţi şi intensităţi diferite şi recunoaşterea contribuţiei celor care asigură funcţionarea neîntreruptă a spitalelor. O lege care uniformizează riscuri diferite sau permite acordarea simbolică a unui drept produce inechitate, deficit de personal şi vulnerabilitate pentru pacienţi”, se precizează în comunicat.

Sindicaliştii punctează că greva de avertisment desfăşurată luni în Sănătate „confirmă gravitatea nemulţumirilor şi necesitatea unei reacţii rapide a autorităţilor”.

„FSSR consideră protestele esenţiale pentru a atrage atenţia publică. Dar satisfacerea aşteptărilor legitime ale angajaţilor necesită, alături de protest, o arhitectură completă de soluţii: formulări legislative, justificări, estimarea consecinţelor şi negociere susţinută până la adoptare. Fără obiective precise, protestul riscă să rămână doar un semnal sau să fie orientat spre priorităţi care nu acoperă toate categoriile profesionale. Documentul depus de FSSR arată transparent pentru ce trebuie acţionat şi oferă parlamentarilor instrumentul concret pentru a schimba proiectul”, transmite FSSR.

Sindicatul susţine că parlamentarii „nu mai pot invoca lipsa unei alternative tehnice”, pentru că propunerile cuprind protecţia veniturilor, continuitatea, condiţiile de muncă, coeficienţii de ierarhizare, personalul nemedical/TESA, promovarea, performanţa şi negocierea colectivă.

Într-un apel adresat angajaţilor din sănătate, FSSR subliniază că, alături de demersurile sindicale, „fiecare angajat poate susţine revendicările prin acţiuni sindicale legale şi prin transmiterea directă a solicitărilor către deputaţii şi senatorii din judeţul său”.

Editor : M.I.

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