Federația „Solidaritatea Sanitară” lansează în dezbatere o strategie pentru protejarea medicilor împotriva agresiunilor

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a anunțat publicarea primei forme a strategiei naționale de acțiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniștilor din sănătate și deschiderea procesului de consultare publică. Anunțul vine după ce mai mulți medici au fost agresați chiar în incinta unităților medicale.

Documentul este adresat Guvernului, Ministerului Sănătății, Parlamentului și tuturor instituțiilor cu responsabilități în domeniu. Strategia este structurată pe opt piloni de intervenție:

Guvernanţă, responsabilitate şi conformare: aplicarea obligatorie a procedurilor CCMS şi a obligaţiilor SSM, cu indicatori şi audit

Cadrul juridic şi aplicarea legii: infracţiune specifică, urmărire din oficiu, amenzi administrative, interdicţii de acces

Securitate fizică şi tehnologică: standarde minime naţionale, achiziţii de pază condiţionate, butoane panică, CCTV

Management operaţional: protocoale de intervenţie ("cod de violenţă"), cooperare rapidă cu forţele de ordine

Competenţe şi cultură organizaţională: formare în de-escaladare, reducerea cauzelor organizaţionale ale violenţei

Raportare şi un Observator Naţional: sistem unitar de raportare, reducerea sub-raportării, analize anuale

Sprijin pentru victime: asistenţă juridică, psihologică, recunoaşterea agresiunilor ca accidente de muncă

Integrarea siguranţei personalului în standardele ANMCS: un set de 28 de indicatori dedicaţi, propuşi pentru includerea în ediţia a III-a a standardelor de acreditare

Forma finală a strategiei va include rezultatele a două conferințe programate la Cluj Napoca pe 27 februarie și a Conferinței de la Târgu Mureș de pe 13 martie. Prima conferință are tema centrală a calității vieții profesionale, în timp ce a doua are ca subiect principal evaluarea contextului actual din perspectiva unor noi prevederi specifice în CCMS.

Federaţia Europeană a Asistenţilor Medicali raportează că riscul de violenţă ajunge până la 80% în unele ţări europene. Cu toate acestea, România nu dispune încă de date sistematice în domeniu.

„Protejarea profesioniştilor din sănătate nu este un privilegiu corporatist. Este o condiţie fundamentală pentru ca sistemul de sănătate să poată funcţiona, iar cetăţenii să poată beneficia de îngrijiri medicale de calitate", a subliniat FSSR

Medicii, atacați în timpul programului

Un medic aflat în timpul serviciului de gardă la Spitalul Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că agresarea unui cadru medical „rupe grav relația de încredere dintre societate și cei care o îngrijesc”.

„Din verificările efectuate a reieșit faptul că, în timp ce acorda primul ajutor unei paciente, mai mulți membri ai familiei acesteia au intrat în încăpere, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic, distrugându-i ochelarii de vedere. Bărbatul a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu”, a precizat Florina Meteș, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere. Incidentul s-a produs vineri, 20 februarie, în jurul orei 19:00.

Un act asemănător a avut loc marți, 17 februarie, la Spitalul Județean Târgu-Jiu, unde un medic a fost bruscat și împins de o rudă a unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgențe, pe care încerca să o stabilizeze.

Reacția șefului DSU

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că asemenea acte de violență pun „în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupți”.

„Ce s-a întâmplat la Borșa și la Târgu Jiu este inacceptabil! Medici de urgență agresați fizic în timp ce încercau să salveze vieți. Nu pe hol, nu într-o discuție contradictorie, ci în camerele de resuscitare, în momente critice. În ambele cazuri, motivul a fost că echipele medicale nu au permis accesul aparținătorilor în spațiul de resuscitare. Și vreau să fie foarte clar că astfel de decizii nu sunt arbitrare. Este o regulă medicală de bază, o regulă de siguranță, făcută pentru pacient. Pentru ca echipa să poată lucra eficient și să aibă o șansă reală să salveze viața. Să lovești un medic în timp ce se luptă să salveze o viață este un act de violență extremă. Dar este și un act de iresponsabilitate care pune în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupți”, scrie șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, într-o postare.

De asemenea, acesta susține că poziția sa este una foarte clară: toleranță zero față de violență, mai ales împotriva salvatorilor.

„Avem obligația să luăm poziție și să acționăm, nu doar prin sancțiuni legale, care există și sunt severe, ci și printr-un mesaj public ferm: «Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte, așa cum nu sunt nici polițiștii sau jandarmii.» Orice nemulțumire poate fi sesizată pe căile legale și va fi analizată cu seriozitate. Violența nu este și nu va fi niciodată o soluție. Ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dar și personal, voi face tot ce ține de mine pentru a sprijini colegii și pentru a le asigura protecția necesară. Iar managerii spitalelor trebuie să înțeleagă clar riscurile reale din UPU și CPU și să asigure paza adecvată. Solidaritatea cu medicii agresați nu este un gest simbolic, ci o obligație morală. Dacă nu apărăm oamenii care ne salvează, pierdem exact ceea ce contează cel mai mult în momentele critice: pierdem umanitatea, profesionalismul și curajul lor”, mai declară Raed Arafat.







