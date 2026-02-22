Live TV

Federația „Solidaritatea Sanitară” lansează în dezbatere o strategie pentru protejarea medicilor împotriva agresiunilor

Data publicării:
medici in spital
Foto: Shutterstock
Din articol
Medicii, atacați în timpul programului Reacția șefului DSU

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a anunțat publicarea primei forme a strategiei naționale de acțiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniștilor din sănătate și deschiderea procesului de consultare publică. Anunțul vine după ce mai mulți medici au fost agresați chiar în incinta unităților medicale.

Documentul este adresat Guvernului, Ministerului Sănătății, Parlamentului și tuturor instituțiilor cu responsabilități în domeniu. Strategia este structurată pe opt piloni de intervenție:

  • Guvernanţă, responsabilitate şi conformare: aplicarea obligatorie a procedurilor CCMS şi a obligaţiilor SSM, cu indicatori şi audit
  • Cadrul juridic şi aplicarea legii: infracţiune specifică, urmărire din oficiu, amenzi administrative, interdicţii de acces
  • Securitate fizică şi tehnologică: standarde minime naţionale, achiziţii de pază condiţionate, butoane panică, CCTV
  • Management operaţional: protocoale de intervenţie ("cod de violenţă"), cooperare rapidă cu forţele de ordine
  • Competenţe şi cultură organizaţională: formare în de-escaladare, reducerea cauzelor organizaţionale ale violenţei
  • Raportare şi un Observator Naţional: sistem unitar de raportare, reducerea sub-raportării, analize anuale
  • Sprijin pentru victime: asistenţă juridică, psihologică, recunoaşterea agresiunilor ca accidente de muncă
  • Integrarea siguranţei personalului în standardele ANMCS: un set de 28 de indicatori dedicaţi, propuşi pentru includerea în ediţia a III-a a standardelor de acreditare

Forma finală a strategiei va include rezultatele a două conferințe programate la Cluj Napoca pe 27 februarie și a Conferinței de la Târgu Mureș de pe 13 martie. Prima conferință are tema centrală a calității vieții profesionale, în timp ce a doua are ca subiect principal evaluarea contextului actual din perspectiva unor noi prevederi specifice în CCMS.

Federaţia Europeană a Asistenţilor Medicali raportează că riscul de violenţă ajunge până la 80% în unele ţări europene. Cu toate acestea, România nu dispune încă de date sistematice în domeniu.

„Protejarea profesioniştilor din sănătate nu este un privilegiu corporatist. Este o condiţie fundamentală pentru ca sistemul de sănătate să poată funcţiona, iar cetăţenii să poată beneficia de îngrijiri medicale de calitate", a subliniat FSSR

Medicii, atacați în timpul programului

Un medic aflat în timpul serviciului de gardă la Spitalul Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că agresarea unui cadru medical „rupe grav relația de încredere dintre societate și cei care o îngrijesc”. 

„Din verificările efectuate a reieșit faptul că, în timp ce acorda primul ajutor unei paciente, mai mulți membri ai familiei acesteia au intrat în încăpere, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic, distrugându-i ochelarii de vedere. Bărbatul a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu”, a precizat Florina Meteș, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș. 

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere. Incidentul s-a produs vineri, 20 februarie, în jurul orei 19:00. 

Un act asemănător a avut loc marți, 17 februarie, la Spitalul Județean Târgu-Jiu, unde un medic a fost bruscat și împins de o rudă a unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgențe, pe care încerca să o stabilizeze.

Reacția șefului DSU

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că asemenea acte de violență pun „în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupți”.

„Ce s-a întâmplat la Borșa și la Târgu Jiu este inacceptabil! Medici de urgență agresați fizic în timp ce încercau să salveze vieți. Nu pe hol, nu într-o discuție contradictorie, ci în camerele de resuscitare, în momente critice. În ambele cazuri, motivul a fost că echipele medicale nu au permis accesul aparținătorilor în spațiul de resuscitare. Și vreau să fie foarte clar că astfel de decizii nu sunt arbitrare. Este o regulă medicală de bază, o regulă de siguranță, făcută pentru pacient. Pentru ca echipa să poată lucra eficient și să aibă o șansă reală să salveze viața. Să lovești un medic în timp ce se luptă să salveze o viață este un act de violență extremă. Dar este și un act de iresponsabilitate care pune în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupți”, scrie șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, într-o postare.

De asemenea, acesta susține că poziția sa este una foarte clară: toleranță zero față de violență, mai ales împotriva salvatorilor.

„Avem obligația să luăm poziție și să acționăm, nu doar prin sancțiuni legale, care există și sunt severe, ci și printr-un mesaj public ferm: «Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte, așa cum nu sunt nici polițiștii sau jandarmii.» Orice nemulțumire poate fi sesizată pe căile legale și va fi analizată cu seriozitate. Violența nu este și nu va fi niciodată o soluție. Ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dar și personal, voi face tot ce ține de mine pentru a sprijini colegii și pentru a le asigura protecția necesară. Iar managerii spitalelor trebuie să înțeleagă clar riscurile reale din UPU și CPU și să asigure paza adecvată. Solidaritatea cu medicii agresați nu este un gest simbolic, ci o obligație morală. Dacă nu apărăm oamenii care ne salvează, pierdem exact ceea ce contează cel mai mult în momentele critice: pierdem umanitatea, profesionalismul și curajul lor”, mai declară Raed Arafat.


Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Atac
2
Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
3
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Sahara
4
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
5
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
Nu s-a terminat pe teren: Dani Coman, dialog cu Istvan Kovacs la vestiare! Ce s-a întâmplat la pauză
Digi Sport
Nu s-a terminat pe teren: Dani Coman, dialog cu Istvan Kovacs la vestiare! Ce s-a întâmplat la pauză
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete in studioul digi24
Problema medicilor care lucrează la privat în timpul programului de la stat, comentată de ministrul Sănătății: „Apare un minus”
medici in sala de operatie
Problema medicilor care lucrează și la privat: cazul unui chirurg în concediu ilegal pentru a opera pe bani. Anunțul lui Rogobete
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Ministrul Sănătății avertizează: Tăierea cu 10% a veniturilor ar provoca o criză „fără precedent” în spitale
medic scrie ceva
Doctoriță bătută de familia unei paciente, la spitalul Târgu Jiu: „Am fost lovită cu pumnii, a fost aruncată cafea fierbinte pe mine”
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ar trebui obligați medicii formați în România să lucreze în sistemul public înainte să plece în străinătate?
Recomandările redacţiei
Sanae Takaichi
„Cea mai puternică femeie din lume” vrea un loc în jocul geopolitic...
Bucharest City Hall
Majoritatea locuitorilor Capitalei cred că România merge în direcția...
PALM BEACH, FL - JANUARY 11: The Atlantic Ocean is seen adjacent to President Donald Trump's beach front Mar-a-Lago resort, also sometimes called his Winter White House, the day after Florida received an exemption from the Trump Administration's newly announced ocean drilling plan on January 11, 2018 in Palm Beach, Florida. Florida was the only state to receive an exemption from the announced deregulation plan to allow offshore oil and gas drilling in all previously protected waters of the Atlantic and Pacific oceans. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
Alertă la reședința lui Donald Trump din Florida. Un bărbat înarmat a...
femeie frig primavara vreme rece
Final de februarie cu aer de primăvară: unde se vor înregistra...
Ultimele știri
Momentul în care un camion încărcat cu bușteni cade în prăpastie, în apropierea stațiunii Păltiniș din județul Sibiu
Proteste în București și alte orașe, după dezvăluirea ororilor de la un adăpost de câini. Oamenii cer sterilizare în loc de eutanasiere
Echipajul de bob 4 persoane a încheiat participarea României la JO 2026 Milano Cortina. Concursul, extrem de strâns şi spectaculos
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Șobolan. Schimbări majore, răscruci în dragoste și presiune în...
Cancan
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în...
Fanatik.ro
Giovanni Becali a anunţat marea favorită la câştigarea SuperLigii: “Pot să îşi asigure titlul înainte de...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Țeapa enormă pe care și-a luat-o Cristi Borcea. Milionarul a investit 6 milioane de euro într-o afacere din...
Adevărul
Războiul improbabil al lui Putin. De ce Ucraina și țările europene au ignorat avertismentele CIA și MI6...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Dan Negru, declarații ferme despre Eurovision: „Nu mai e de mult timp despre muzică!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Pro FM
Cine conduce clasamentul mondial de vânzări muzicale pe 2025. „O realizare istorică”. Top 10
Film Now
Shia LaBoeuf și Mia Goth s-au despărțit în secret: „Mereu au avut o relație complicată!” El a fost arestat...
Adevarul
Cum pot fi furate mașinile cu ajutorul calculatoarelor de bord. Avertismentul specialiștilor în securitate...
Newsweek
39 ani munciți în România și Italia, răsplătiți cu 1.400 lei pensie! Cazul care revoltă pensionarii
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Jessica Alba, joacă și tandrețe pe plajă, alături de noul iubit. Ea parcă a înflorit după divorț, el e topit...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...