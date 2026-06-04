Autoritățile din județul Buzău au reușit să transporte la spital o femeie de 82 de ani din localitatea Brătilești, care suferea de afecțiuni respiratorii, după o intervenție dificilă desfășurată joi seară în condiții generate de fenomene hidrometeorologice severe.

„Pacienta a fost preluată și transportată în siguranță peste cursul de apă cu ajutorul șenilatei ISU, operațiunea fiind realizată sub atenta supraveghere a echipajului ISU și a personalului medical”, potrivit IGSU.

În prezent, femeia este dusă către o unitate spitalicească de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Buzău.

„La acest moment, aceasta este transportată către o unitate spitalicească de către echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Buzău”, mai psune sursa citată.

Intervenția a fost desfășurată în condiții dificile, generate de revărsarea râului Bălăneasa, care a făcut drumul de acces impracticabil și a îngreunat semnificativ deplasarea echipajelor.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), salvatorii au acționat pentru realizarea unei căi de acces către pacientă.

Foto: ISU Buzău

„În contextul fenomenelor hidrometeorologice manifestate în zonă, accesul către pacientă este îngreunat, calea de acces fiind impracticabilă din cauza cursului râului Bălăneasa. Autorităţile locale şi echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă acţionează pentru realizarea unei căi de acces care să permită ajungerea în siguranţă la persoana afectată”, arată IGSU.

La fața locului au fost mobilizate o șenilată ISU, un echipaj medical și utilaje ale autorităților locale.

„La faţa locului au fost mobilizate o şenilată a ISU, un echipaj al SAJ, precum şi un utilaj aparţinând autorităţilor publice locale”, precizează sursa citată.

Autoritățile au solicitat inițial intervenția unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI pentru preluarea pacientei, însă aceasta a refuzat transportul aerian în urma unei discuții telefonice cu echipajele de intervenție.

Foto: ISU Buzău

„De asemenea, a fost solicitată intervenţia unui elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI pentru preluarea pacientei. Ulterior, în urma discuţiilor telefonice purtate cu aceasta, pacienta a refuzat transportul pe cale aeriană”, a transmis IGSU.

Autoritățile au transmis și un mesaj de apreciere pentru intervenția salvatorilor, desfășurată în condiții dificile.

„Apreciem eforturile tuturor salvatorilor implicați în această intervenție, desfășurată în condiții dificile, generate de fenomenele hidrometeorologice care afectează zona. Încă o dată, profesionalismul, promptitudinea și buna colaborare dintre structurile implicate au contribuit la gestionarea în siguranță a situației și la asigurarea accesului rapid al pacientei la îngrijirile medicale necesare”, mai spune sursa menționată.

Foto: ISU Buzău

Editor : Ana Petrescu