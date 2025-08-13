O femeie din comuna Sascut, județul Bacău, a fost bătută de soț în mijlocul străzii, pentru că a spart un borcan. Scenele au fost filmate de vecini și trimise polițiștilor. Agresorul, în vârstă de 52 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Scenele de o violență au fost surprinse pe o stradă din comuna Sascut, județul Bacău, unde un localnic și-a scos soția în drum și a agresat-o fizic. Urletele femeii au fost auzite de vecini, cărora le-a fost frică să intervină, însă au filmat totul. Ulterior, înregistrările au ajuns la polițiști, care l-au ridicat pe bărbat pentru audieri.

Polițiștii au luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore a bărbatului de 52 de ani. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Specialiștii atrag atenția că astfel de abuzuri sunt tot mai dese.

„Violența domestică în România e un fenomen în creștere, explicat și de faptul că multă vreme a fost subraportat la organele de cercetare penală, la poliție și a crescut între timp gradul de informare, educare, conștientizare, iar femeile nu mai suportă astfel de cazuri și de aceea sunt tot mai frecvente astfel de cazuri raportate la autorități”, a declarat Ciprian Iftimoaei, sociolog.

Psihologii susțin că există mai mulți factori care pot duce la asemenea acte de violență.

„În primul rând este alcoolismul și atunci persoanele care consumă alcool, în acele momente se amplifică foarte mult impulsivitatea și nevoia de dominare. Alt aspect este lipsa de educație și, totodată, de această inteligență emoțională mai scăzută, care efectiv nu știu cum să-și gestioneze furia, această impulsivitate. Mai sunt și stereotipurile care încă mai persistă vizavi de superioritatea bărbatului”, a declarat Cristian Grigore, psiholog.

Conform statisticilor, numărul victimelor care își fac curaj să iasă din relațiile abuzive și să își reclame agresorii este în ușoară creștere. De cele mai multe ori, victimele sunt femei și copii.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

