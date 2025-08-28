Live TV

Femeie din Iași, bătută cu bestialitate de soț pentru că sforăia. Victima a fost operată de urgență, bărbatul a scăpat cu suspendare

O femeie din Iași a fost trezită din somn și bătută crunt de soțul ei, deranjat că nu putea dormi din cauza sforăitului. Victima a ajuns la spital în stare gravă, cu ruptură de splină și hemoragie internă, fiind operată de urgență. Bărbatul a fost condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare și este obligat să plătească daune, însă decizia nu este definitivă.

Agresiunea a avut loc în toiul nopții, când bărbatul, deranjat de faptul că soția sforăie și nu se poate odihni, a început să o lovească. Femeia s-a refugiat într-o altă cameră și a reușit să sune la 112, însă până la sosirea polițiștilor, bărbatul plecase de acasă.

Potrivit rechizitoriului consultat de Ziarul de Iași, victima a cerut ajutor medical abia după o săptămână, pe fondul agravării stării sale.

La spital, medicii au constatat ruptură de splină și hemoragie internă. Femeia a avut nevoie de două intervenții chirurgicale și de peste o lună și jumătate de spitalizare pentru a-și reveni.

Instanța l-a condamnat pe bărbat la 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare, în lipsa antecedentelor penale. Totodată, acesta trebuie să achite soției 28.000 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare și alte 32.000 lei daune morale și materiale.

Hotărârea nu este definitivă. Un nou termen a fost stabilit la Curtea de Apel pentru luna noiembrie.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

