Video Femeie salvată dintr-o casă în flăcări la Videle: un jandarm și un polițist au intervenit înainte de sosirea pompierilor

incendiul videle
Captură foto din video al Jandarmeriei Române

Luni dimineață, o femeie a fost scoasă în ultimul moment dintr-o locuință incendiată din orașul Videle, județul Teleorman, datorită intervenției rapide a unui jandarm și a unui agent de poliție aflați în patrulare.

Incidentul s-a produs în jurul orei 07:30, când plutonierul Palade Marian, alături de agentul de poliție Denis Purcel, au observat fum dens ieșind dintr-o casă, a transmis Jandarmeria Română.

Cei doi au oprit imediat autospeciala și au alertat numărul de urgență 112, solicitând intervenția pompierilor.

La scurt timp, situația s-a agravat, după ce un geam al locuinței s-a spart, iar flăcările au izbucnit violent, extinzându-se rapid în interiorul casei. Fără să ezite, jandarmul a pătruns în curte, a sărit gardul și a intrat în locuința deja cuprinsă de foc.

În interior se afla o femeie de aproximativ 55 de ani, aflată în stare de șoc, dar conștientă. Aceasta a fost scoasă la timp din imobil, înainte ca incendiul să se propage și mai mult.

După evacuare, cei doi au rămas la fața locului și au asigurat perimetrul până la sosirea echipajelor de pompieri. Femeia a fost preluată de medici și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Editor : Ana Petrescu

