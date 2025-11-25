Femeile cu ordin de protecție, victime ale violenței domestice, ar putea face terapie gratuită. Proiect în Parlament

Deputata PNL Raluca Turcan și senatoarea PSD Victoria Stoiciu au depus, marți la Senat, un proiect de lege prin care victimele violenței domestice pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu sau definitiv să beneficieze de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate. Astăzi este Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

Proiectul de lege depus în Parlament care completează legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății poate fi accesat AICI.

„Am depus, alături de Victoria Stoiciu, senator PSD, cu susținerea unui număr foarte mare de parlamentari, un proiect de lege care își propune să fie un sprijin real pentru victimele violenței domestice. Prin acest proiect, victimele pentru care s-a emis un ordin de protecție provizoriu sau definitiv vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate”, a scris Raluca Turcan, marți pe Facebook.

Ea explică și de ce era necesară o astfel de lege.

„De ce era nevoie de această lege? Pentru că, în prezent, femeile care trăiesc în teroare – mame, fiice, prietene – primesc sprijin psihologic doar în centre specializate sau sunt ajutate de către organizațiile neguvernamentale. Prea puține ajung acolo. Prea multe rămân singure. Cu alte cuvinte, extindem accesul la sprijin psihologic pentru toate victimele care au protecție legală”, a mai spus deputata PNL.

Turcan consideră că e vital acest proiect din mai multe motive.

„De ce este vital acest proiect? Pentru că nimeni care nu a trăit violența nu poate înțelege pe deplin ce înseamnă:

Femei care adorm cu frica repetării agresiunilor.

Femei care își cresc copiii tremurând la fiecare zgomot.

Femei care tac, rușinate sau paralizate de teamă.

Femei care au nevoie nu doar de protecție fizică, ci și de un drum spre vindecare”, a mai scris ea.

Aceasta prezintă și schimbările pe care le propune proiectul pentru victimele violenței domestice.

„Reduce riscul ca victimele să renunțe la consiliere din cauza costurilor. Oferă intervenții psihologice adaptate, chiar de la momentul emiterii ordinului de protecție.

Statul își asumă rolul de a repara, nu doar de a sancționa. Impactul bugetar este mic, dar impactul social este uriaș”, a conchis Raluca Turcan.

Turcan a prezentat și cele mai recente date statistice:

„Peste 45% dintre femeile din România declară că au suferit violență psihologică din partea partenerului intim.

Aproximativ 25% dintre femei au fost victime ale violenței fizice în relații intime.

România se află printre statele cu cele mai ridicate rate ale violenței împotriva femeilor din Uniunea Europeană.

În primele luni ale anului 2025 au fost raportate peste 40.000 de cazuri de violență domestică.

Media indică aproximativ 14 femei agresate în fiecare oră”.

