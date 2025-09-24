Live TV

un baietel plange de suparare
Opt din 10 educatori spun că parte dintre copiii din clasele lor au fost supuși insultelor sau comportamentului agresiv. Credit foto: Guliver/Getty Images

Fenomenul de bullying apare încă de la grădiniță, arată un studiu Salvați Copiii. Opt din 10 educatori spun că în clasele lor sunt preșcolari care au fost supuși insultelor, iar în cele mai multe dintre cazuri de vină pentru comportamentul agresiv al copiilor sunt chiar părinții. Bullying-ul la vârste foarte fragede poate avea consecințe negative asupra dezvoltării sociale și emoționale a copiilor și poate afecta inclusiv performanța academică, atrag atenția psihologii. 

Excluderea de la jocuri și activități, neacceptarea în grup sau etichetarea sunt doar câteva dintre modurile în care se manifestă bullying-ul la grădiniță, arată studiul realizat de Salvați Copiii.

Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: Opt din 10 educatori spun că parte dintre copiii din clasele lor au fost supuși insultelor sau comportamentului agresiv. 75% dintre respondenți au declarat că de vină pentru comportamentul agresiv al copiilor sunt părinții.

Psihologii spun că părinții ar trebui să-și învețe copiii să-și exprime emoțiile în mod adecvat, să pună accentul pe dezvoltarea empatiei și a respectului față de ceilalți. De asemenea, ar trebui să fie atenți și la expunerea prelungită la ecrane.

Femeie: Am văzut mulți copii de grădiniță, cu părinții lângă, în parc, la restaurant, iar copiii stau și se joacă pe telefon. Eu zic că tot de acolo trebuie mai mult control.

Femeie: Sunt foarte mulți copii care se bat, care se strigă, vorbesc foarte urât, înjurături.

Femeie: E suficient să dea unul cu pumnul că celălalt copiază.

Andreea Negrea, directoare Grădinița nr. 8 Târgu Jiu: Cred că ar trebui să facem o diferență între cazurile de bullying și aceste divergențe, care se petrec în rândul preșcolarilor. Dacă întâmpinăm, pe parcursul activităților, mici incidente, doamnele educatoare vorbesc cu părinții. Avem, de asemenea, consilierea săptămânală, pe care acestea o desfășoară cu părinții, cu ambii părinți, dacă este necesar.

Bullying-ul la vârste foarte fragede poate avea consecințe negative asupra dezvoltării sociale și emoționale a copiilor.

Lidia Bârsanu, psiholog DGASPC Gorj: Pot să-i afecteze pe viitor, pentru că ei nu au resursele necesare încât să gestioneze o astfel de situație și, automat, trebuie să intervină adultul, pentru că orice intervenție rapidă poate să salveze viața unui copil mai târziu.

Comportamentele agresive pot afecta și performanța academică, atrag atenția experții.

