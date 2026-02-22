Live TV

Fetița aflată în moarte cerebrală după o operație de apendicită a murit. Avocata familiei acuză posibile erori medicale

spital constanta2
Foto: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta/ Facebook
Situație similară și cu un băiețel de 2 ani

Fetița de șase ani care se afla în moarte cerebrală după o operație de apendicită la Spitalul Județean Constanța și fusese transferată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București a murit, potrivit News.ro.

Avocata familiei a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că fetița a decedat după ce a stat în moarte cerebrală din luna decembrie, iar „lupta ei s-a încheiat”.

„În această seară, ANCUŢA a plecat dintre noi. Din luna decembrie se afla în moarte cerebrală, iar astăzi lupta ei s-a încheiat. Familia trece printr-o durere greu de descris”, a scris pe Facebook avocata familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail.

La jumătatea lunii ianuarie, avocata anunţa că a fost făcută o cerere pentru eliberarea întregului dosar medical şi până în prezent au fost primite doar fişele pe la Unitatea de Primiri Urgenţe, nu şi cele de pe secţiile chirurgie şi terapie intensivă în cazul fetiţei.

De asemenea, aceasta a precizat că au fost făcute memorii către Colegiul Medicilor şi către ministrul Sănătăţii. 

„S-au făcut nişte memorii către Colegiul Medicilor, către domnul ministru al Sănătăţii, către Consiliul Judeţean pentru a se verifica atât din punct de vedere al actului medical, al oferirii acestuia către public, cât şi al funcţionabilităţii sistemului medical din Constanţa, pentru că iată, aproape jumătate de oră ne-a luat ca să primim câteva foi pentru că suntem plimbaţi dintr-un cabinet într-altul”, a mai povestit avocatul.

Avocata susține că, cel mai probabil, este vorba despre o greșeală în momentul în care fetița a fost intubată.

„În ceea ce priveşte fetiţa, ea a plecat cu o leziune pe trahee care a generat, se pare, un pneumotorax şi problema ar fi, bănuim, pentru că nu avem documentele medicale, iar comunicarea cu familia a fost deficitară, bănuim că s-ar fi întâmplat ceva la momentul la care s-a efectuat intubarea fetiţei, pentru că fetiţa a intrat bine, sănătoasă în operaţia de apendicită, ulterior, la câteva minute după ce a ieşit, a avut acel stop cardiorespirator şi s-a efectuat o intubaţie”, a explicat avocatul.

Situație similară și cu un băiețel de 2 ani

Avocată este implicată într-un caz similar al unui băieţel de doi ani şi jumătate intrat în moarte cerebrală după ce a fost operat la Spitalul Judeţean Constanţa şi care a decedat la jumătatea lunii ianuarie.

Familia băiatului a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal. Ulterior, starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operaţie şi că nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore. 

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat că au demarat o anchetă internă în aceste cazuri.

