O fetiță de patru ani se zbate între viață și moarte după ce a ajuns în stare critică la spital, cu răni grave la cap și față. Copila a fost dusă inițial la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu de către mama sa, care le-a spus medicilor că micuța ar fi căzut din pat. Suspiciunile apărute în urma evaluării medicale au dus însă la alertarea poliției, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

119 – Telefonul Copilului, linie gratuită destinată raportării situațiilor în care viața sau siguranța copiilor este pusă în pericol.

Fetița, transportată de urgență la un spital din București

Fetița a ajuns la unitatea medicală din Târgu Jiu pe 8 februarie, fiind adusă chiar de mama ei.

La prima evaluare, medicii au constatat leziuni severe la nivelul feței și capului și au intervenit pentru stabilizarea pacientei.

După efectuarea investigațiilor imagistice, cadrele medicale au decis transferul de urgență la un spital din Capitală, din cauza stării extrem de grave.

O ambulanță a fost solicitată, iar copilul este acum internat la Spitalul „Marie Curie” din București, unde se află și mama sa, în vârstă de 20 de ani.

Medicii au alertat poliția: dosar penal pentru tentativă de omor

Gravitatea rănilor i-a determinat pe medicii din Târgu Jiu să anunțe imediat poliția. Oamenii legii au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe pentru a stabili ce s-a întâmplat, iar mama le-a declarat că fetița s-ar fi lovit după ce a căzut din pat.

Anchetatorii iau însă în calcul o faptă mult mai gravă. Cercetările sunt continuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, care au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

Potrivit primelor informații, tânăra nu este din județul Gorj, ci din Teleorman. Ea le-ar fi spus anchetatorilor că a venit la Târgu Jiu împreună cu copilul în scop turistic, fără a preciza de câte zile se află în zonă.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-au produs rănile și în ce împrejurări a fost agresată fetița.

Editor : Ș.A.