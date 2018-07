Firea i-a băgat în ședință pe şefii SRI, SIE, ISU, Poliţiei şi Ambulanţei, pe tema mitingului românilor din diaspora

Primarul general Gabriela Firea i-a invitat luni la o şedinţă la Primăria Capitalei pe reprezentanţii SRI, SIE, ai Prefecturii, ai Poliţiei Capitalei, şi ai Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru „a stabili posibilitatea organizării în deplină siguranţă” a unui eveniment de amploarea mitingului anunţat de românii din diaspora în Piaţa Victoriei. De asemenea, a fost chemat la discuţii şi organizatorul manifestaţiei.

Firea susţine că a fost şi va rămâne „un adept al libertăţii de exprimare şi un om care respectă legea” şi că este regretabil că o manifestaţie a diasporei este politizată de USR şi PNL, partide care vor să confişte acţiunea românilor din afara graniţelor. Primarul Capitalei mai spune că, „dacă se doreşte organizarea unui eveniment cu 10.000 de persoane, 100.000 de persoane sau 1.000.000 de persoane, teoretic, totul este posibil dacă organizatorul îşi asumă responsabilităţile ce decurg din lege şi toate instituţiile statului conlucrează pentru a garanta siguranţă cetatenilor”.

Primăria Capitalei a transmis, vineri, într-un comunicat de presă, că primarul Gabriela Firea se va întâlni luni, la sediul Municipalităţii, cu reprezentanţii tuturor instituţiilor responsabile de ordinea, liniştea publică şi siguranţa cetăţenilor, pentru a stabili „posibilitatea organizării în deplină siguranţă a unui eveniment de amploarea celui anunţat” şi vor fi avute în vedere aspecte esenţiale în desfăşurarea manifestării, cum ar fi accesul la spitalele din zonă, afluirea şi defluirea participanţilor, circulaţia autospecialelor de intervenţie medicală, pompieri, ISU.

Astfel, la această şedinţă au fost invitaţi să participe şefii următoarelor instituţii: Jandarmeria, SRI, SIE, Prefectura Capitalei, Poliţia Rutieră, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală, RATB, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, ISU, precum şi reprezentanţi ai direcţiilor din Primăria Capitalei cu atribuţii în acest domeniu.

Primarul general, Gabriela Firea, susţine că a fost şi va rămâne „un adept al libertăţii de exprimare şi un om care respectă legea”, afirmând că în întâlnirile de săptămâna viitoare se vor găsi, „cu siguranţă”, soluţii legale şi eficiente şi pentru acest eveniment.

„Am fost şi voi rămâne un adept al libertăţii de exprimare. Am fost şi voi fi un om care respectă legea. Este simplu să nu ai nicio responsabilitate legală şi să acuzi ori să jigneşti, de pe margine, cum se întâmplă în aceste zile. Este regretabil că o manifestaţie a diasporei este politizată de USR şi PNL, partide care vor să confişte acţiunea românilor din afara graniţelor. Şi eu am membri din familie şi prieteni care muncesc sau învaţă în afara ţării şi aş fi ultima persoană care să facă un gest negativ la adresa diasporei. Mai presus de orice, însă, trebuie să respectăm toţi legile şi regulile. Cu siguranţă, în întâlnirile de săptămâna viitoare, se vor găsi soluţii legale şi eficiente şi pentru acest eveniment, cu garantarea siguranţei tuturor cetăţenilor. Dacă se doreşte organizarea unui eveniment cu 10.000 de persoane, 100.000 de persoane sau 1.000.000 de persoane, teoretic, totul este posibil dacă organizatorul îşi asumă responsabilităţile ce decurg din lege şi toate instituţiile statului conlucrează pentru a garanta siguranţă cetățenilor”, spune Firea.

Totodată, reprezentanţii Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Capitalei l-au invitat la discuţii pe organizatorul manifestaţiei din 10 august, pentru a stabili cu toate instituţiile implicate detaliile tehnice ale evenimentului.

„Astfel, contactat telefonic de către secretarul comisiei, reprezentantul organizatorului a afirmat că, având în vedere că se află în afara ţării, în cursul zilei de luni va comunica reprezentanţilor PMB ziua în care poate ajunge la Bucureşti, la lucrările Comisiei pentru avizarea evenimentelor publice, pentru a stabili detaliile tehnice organizării mitingului. Reamintim că, potrivit Legii 60/1991, astfel de manifestări se aprobă respectând următoarea procedură: orice eveniment public trebuie declarat la Primăria Capitalei; în baza declaraţiei scrise şi înregistrate, organizatorul este invitat în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice, constituite la nivelul PMB, pentru analizarea şi avizarea condiţiilor de desfăşurare a evenimentului. Urmare a discuţiilor avute cu organizatorul, în cadrul comisiei se încheie un protocol, semnat de acesta şi toate instituţiile implicate în bună desfăşurare a evenimentului. Abia în final, protocolul ajunge la Primarul General al Municipiului Bucureşti pentru aprobare”, afirmă Municipalitatea.

De asemenea, Primăria Capitalei precizează că primarul gabriela Firea nu s-a pronunţat în acest caz şi că au existat doar discuţii preliminare în cadrul Comisiei, având în vedere amploarea evenimentului în cauză.

„Prin urmare, toate informaţiile apărute în mediul public sunt speculaţii, mai ales că nu au fost parcurse toate etapele legale pentru avizarea unui astfel de eveniment”, mai susţine sursa citată.

Organizatorii mitingului pe care românii din diaspora vor săîn organizeze în Piaţa Victoriei în 10 august au anunţat miercuri că Primăria Capitalei a refuzat să autorizeze protestul. „După lungi insistenţe, în sfârşit am primit un răspuns referitor la cererea făcută către Primăria Capitalei în vederea aprobării desfăşurării protestului din 10 august din Piaţa Victoriei. Astfel, comisia de avizare a cererilor primite în baza Legii 60/1991 a considerat că prin derularea protestului s-ar încălca prevederile articolului 2 din această lege, motiv pentru care cererea noastră nu poate fi soluţionată favorabil”, au anunţat reprezentanţii comunităţii „Ieşiţi în stradă dacă vă pasă”, pe pagina de Facebook.

Ei au dat de înţeles că protestul va avea loc oricum, pentru că au învăţat cum se obţine o autorizaţie de protest încă din 1989. „Am dori să-i întrebăm pe distinşii conducători de neam şi ţară dacă ne pot prezenta poziţia acestei comisii referitor la protestul organizat de către PSD în data de 9 iunie 2018. Oare dânşii de ce nu intrau sub incidenţa aceluiaşi articol din lege? Oricum, nu ne plângem de milă, ştim clar ce avem de făcut, am învăţat de la nişte oameni faini cum se obţine o autorizaţie pentru o astfel de manifestaţie încă din anul 1989. De ce îţi este frică, nu scapi!”, au avertizat organizatorii.

Joi, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis că a luat act, la revenirea din concediul de odihnă, de faptul că cererea Federaţiei Românilor de Pretutindeni de a organiza un miting în Piaţa Victoriei, în 10 august, a fost respinsă, motivul invocat fiind acela că un milion de participanţi, potrivit cifrei înaintate de către organizatori, ar perturba grav activitatea şi libera circulaţie în Bucureşti. Firea spunea că Municipalitatea „nu intenţionează să obstrucţioneze în niciun fel manifestaţiile publice, dar solicită ca organizatorii să-şi asume explicit respectarea legii” şi să încadreze în limite rezonabile din punct de vedere al numărului participanţilor, situaţie în care nu va mai exista niciun motiv pentru a nu fi autorizată manifestaţia.

Primarul Capitalei mai susţinea că şi PSD a intenţionat organizarea unui miting la care să participe un milion de persoane, dar în urma discuţiilor cu instituţiile implicate în menţinerea ordinii publice s-a decis redimensionarea, astfel că în momentul de vârf au fost 380.000 - 400.000 de participanţi, care ocupau în întregime Piaţa Victoriei.

Sursa: News.ro

