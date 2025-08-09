Live TV

Fiul lui Mihai Leu a fost implicat într-un accident cu mașina tatălui său în cadrul unei curse de raliu din centrul orașului Timișoara. Oamenii legii au dechis un dosar penal pe numele lui Marco Leu subt aspectul săvărșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, după ce copilotul său a fost rănit în timpul incidentului.

Marco Leu se afla la volanul mașinii de concurs a tatălui său, un Audi R8 GT3, moment în care ar fi intrat într-o altă mașină parcată. Acesta a fost testrat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

”În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, a transmis IPJ Timiş.

Incidentul a avut loc în cadrul Super Rally, un eveniment creat de Mihai Leu, iar ediția din acest an îi era dedicată chiar acestuia. Competiția întrunește 26 de piloți de top din întreaga țară, care concurează pe un taseu urban spectaculos, cu start din Piața Iancu Huniade și parcul service amplasat în parcarea Modex din centrul Timișoarei.

Evenimentul urma să fie deschis de Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, care ar fi trebuit să piloteze spectaculosul Audi R8 GT3 cu care tatăl său a concurat în ultimii doi ani.

