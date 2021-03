Florin Cîțu: Certificatul de vaccinare, până nu se imunizează toată populația, creează discriminări

Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat, joi, că în acest moment nu are sens o discuţie pe tema unui paşaport vaccinal, completată cu o măsură în plan intern privind o bonificaţie pentru cei care se imunizează, pentru că ar crea o discriminare până nu se dă tuturor românilor şansa să se vaccineze.

"Cei care se vaccinează au deja certificat de vaccinare. Este o adeverinţă care spune că te-ai vaccinat", a declarat Cîțu.

Potrivit premierului, un certificat de vaccinare care să permită libera circulație ar crea o discriminare în societate, dacă nu sunt imunizați toți românii.

"Nu are niciun sens să introducem un astfel de document şi asta este discuţia, ştiu, şi la nivel european. Deci, din punctul nostru de vedere, să introducem astăzi un document până când nu am dat şansa tuturor românilor să se vaccineze ar crea discriminări, pentru că sunt oameni care ar spune: «Ok, eu vreau să mă vaccinez, dar nu am putut, pentru că nu au fost vaccinuri şi atunci nu înţeleg de ce altcineva care s-a vaccinat şi a fost într-o altă etapă şi voi aţi luat decizia să se vaccineze înainte ar trebui să aibă acest certificat de vaccinare».

Deci, până nu luăm toate persoanele să se vaccineze, nici nu are sens să discutăm despre aşa ceva. Mi se pare o discuţie care nu are sens în momentul ăsta", a afirmat Florin Cîţu la B1 Tv, întrebat dacă vede fezabilă ideea certificatului/paşaportului vaccinal şi chiar o bonificaţie acordată celor care s-au imunizat, potrivit Agerpres.

Comisia Europeană vrea să repornească călătoriile în interioriul Uniunii Europene și dincolo de granițele acesteia prin ceea ce numește „certificatul verde digital”, un document care să ateste că persoana care călătorește a fost vaccinată împotriva Covid-19.

Președinta CE, Ursula von der Leyen, spunea că obiectivul acestor certificate este „asigurarea că oamenii se pot bucura de libertatea de mișcare fără a pune în pericol sănătatea publică”.

„«Certificatul Verde Digital» va fi realizat pentru a facilita libertatea de mișcare și pentru a ne asigura că, în ciuda restricțiilor care rămân în vigoare, ele vor fi folosite doar acolo unde este justificat și doar la un nivel corespunzător”, se arată în scrisoarea trimisă de Ursula von der Leyen statelor-membre, conform Politico.

Editor : Alexandru Costea