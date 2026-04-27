Florin Manole, la prezentarea bilanţului activităţii sale ca ministru: „Aproape 8.000 de persoane au pierdut beneficiile de handicap”

Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin

Aproape 8.000 de persoane au pierdut beneficiile de handicap în urma a peste 72.000 de reevaluări, care au scos la iveală certificate acordate nejustificat, în timp ce peste 11.000 de alte persoane au primit încadrare într-un grad mai grav și drepturi majorate, a anunțat luni fostul ministru al Muncii, Florin Manole.

„Agenția Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a realizat în această perioadă peste 72.000 de reevaluări care au dus la identificarea unui număr de 8.750 de certificate care nu trebuiau să fie acordate și pentru care s-a decis neîncadrarea în grad de handicap”, a declarat acesta. 

Fostul ministru a subliniat că verificările au făcut parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a fraudelor și abuzurilor din sistem, în paralel cu măsuri împotriva muncii la negru.

În același timp, controalele au scos la iveală și situații în care persoane încadrate greșit au fost dezavantajate.

„Pentru că obiectivul nostru nu a fost doar lupta cu frauda, ci și justiția socială, peste 11.000 de persoane care trebuiau să aibă, conform realităților medicale, un grad de încadrare superior, au primit acest grad de încadrare”, a adăugat Manole.

Datele prezentate arată un impact dublu al reevaluărilor: pe de o parte, eliminarea cazurilor considerate nejustificate, iar pe de altă parte, creșterea sprijinului pentru persoanele care aveau nevoie reală de protecție socială.

Autoritățile susțin că aceste acțiuni vor continua, în încercarea de a asigura corectitudinea sistemului și direcționarea resurselor către beneficiarii legitimi.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Militari NATO
5
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Muncii, Florin Manole
Florin Manole va preda proiectul legii salarizării ministrului interimar Dragoș Pîslaru: „Nimeni nu va pierde din venituri”
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Bolojan: „Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități nu au fost tăiate.” De ce au fost introduse CASS și impozitul pe proprietate
card carburant
Ajutor de la stat doar pe jumătate. Cazul unui bărbat din Gorj refuzat de trei benzinării când a vrut să achite cu cardul de carburant
Ministrul Muncii, Florin Manole
Florin Manole: PSD merge înainte indiferent de criza din Guvernul Bolojan. Legea salarizării intră în dezbatere publică
Ministrul Muncii, Florin Manole
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune în ce condiții vor fi majorate salariile bugetarilor
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu
Grindeanu le-a transmis membrilor PSD că nu vor intra la guvernare cu...
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Nicu Ștefănuță, despre alianța PSD-AUR: Va duce la o situație ca în...
sorin grindeanu parlament
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Constantin Toma crede că liderii PSD de la București pot decide să...
Sorin Grindeanu cere demisia oamenilor PSD din Guvern: „Să avem lucrurile cât se poate de clare”
Încă un oligarh rus a murit în circumstanțe suspecte. Este al douăzecilea de la declanșarea războiului din Ucraina
Polonia va construi o flotă de drone cu ajutorul expertizei ucrainene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, de pe litoral. Turiștii vor scoate bani...
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Newsweek
Pensionarii cu grupe trebuie să ia bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale