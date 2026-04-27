Florin Manole, la prezentarea bilanţului activităţii sale ca ministru: „Aproape 8.000 de persoane au pierdut beneficiile de handicap”

Aproape 8.000 de persoane au pierdut beneficiile de handicap în urma a peste 72.000 de reevaluări, care au scos la iveală certificate acordate nejustificat, în timp ce peste 11.000 de alte persoane au primit încadrare într-un grad mai grav și drepturi majorate, a anunțat luni fostul ministru al Muncii, Florin Manole.

„Agenția Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a realizat în această perioadă peste 72.000 de reevaluări care au dus la identificarea unui număr de 8.750 de certificate care nu trebuiau să fie acordate și pentru care s-a decis neîncadrarea în grad de handicap”, a declarat acesta.

Fostul ministru a subliniat că verificările au făcut parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a fraudelor și abuzurilor din sistem, în paralel cu măsuri împotriva muncii la negru.

În același timp, controalele au scos la iveală și situații în care persoane încadrate greșit au fost dezavantajate.

„Pentru că obiectivul nostru nu a fost doar lupta cu frauda, ci și justiția socială, peste 11.000 de persoane care trebuiau să aibă, conform realităților medicale, un grad de încadrare superior, au primit acest grad de încadrare”, a adăugat Manole.

Datele prezentate arată un impact dublu al reevaluărilor: pe de o parte, eliminarea cazurilor considerate nejustificate, iar pe de altă parte, creșterea sprijinului pentru persoanele care aveau nevoie reală de protecție socială.

Autoritățile susțin că aceste acțiuni vor continua, în încercarea de a asigura corectitudinea sistemului și direcționarea resurselor către beneficiarii legitimi.

Editor : A.D.