Focuri de armă în Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a tras într-o mașină în care se afla o mireasă

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea efectuează cercetări după ce un bărbat ar fi tras două focuri de armă cu un pistol airsoft asupra unui autoturism în care se afla o femeie. Potrivit presei locale, victima se afla chiar la propria nuntă în momentul în care bărbatul a tras focurile de armă.

„În data de 23 august, în apropierea restaurantului Ramada, a avut loc un incident care a creat panică. O persoană de sex feminin a apelat numărul unic de urgenţă 112, sesizând faptul că un bărbat necunoscut ar fi tras două focuri de armă asupra autoturismului în care se afla. La scurt timp după apel, poliţiştii au intervenit prompt, reuşind identificarea şi imobilizarea suspectului. Acesta a fost condus la sediul Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor", se arată într-un comunicat de presă transmis duminică de IPJ Vâlcea, potrivit Agerpres.

Pistolul folosit de bărbatul în vârstă de 30 de ani nu este supus regimului de autorizare. Oamenii legii din Vâlcea continuă cercetările urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Femeia asupra căruia s-a tras a refuzat emiterea unui ordin de protecție, potrivit Poliției din Râmnicu Vâlcea. Potrivit seintamplainvalcea.ro, victima se afla chiar la propria nuntă în momentul în care bărbatul a început să tragă asupra autoturismului în care se afla.

