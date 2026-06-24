Scene șocante au avut loc pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Polițiștii au fost nevoiți să tragă mai multe focuri de armă pentru a opri un tânăr care cu puțin timp înainte și-ar fi înjunghiat tatăl. În momentul în care agenții au vrut să-l imobilizeze, bărbatul l-a lovit pe unul dintre ei. Între timp, individul a fost reținut.

Poliţiştii au făcut uz de armă marţi dimineaţă, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, după ce au fost atacaţi cu cuţitul de un bărbat. Ei fuseseră solicitaţi de tatăl bărbatului, care a reclamat că acesta l-a înjunghiat.

„La data de 23 iunie 2025, în jurul orei 07.15, poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin sistemul 112, cu privire la faptul că un bărbat prezintă o plagă înjunghiată. Echipajele de poliţie s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat un tânăr, în vârstă de 22 de ani, bănuit de comiterea faptei. Din primele verificări a rezultat faptul că acesta şi-ar fi agresat tatăl cu două obiecte tăietoare-înţepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului şi capului”, informează Poliţia Capitalei.

În momentul intervenţiei, poliţiştii l-au somat pe agresor pentru a renunţa la cele două cuţite pe care le avea asupra sa.

Conform poliţiştilor, bărbatul, în vârstă de 22 de ani, era agitat şi necooperant, continuând să adreseze ameninţări şi să reprezinte un pericol pentru persoanele din jur, inclusiv pentru poliţişti.

„În vederea neutralizării pericolului, poliţiştii au utilizat iniţial spray iritant-lacrimogen, însă măsura nu a determinat încetarea comportamentului violent. Astfel, autorul nu s-a conformat procedurilor impuse de poliţişti şi s-a îndreptat ameninţător cu obiectele tăietoare-înţepătoare către aceştia, ameninţându-i cu acte de violenţă şi a încercat să îi lovească. Având în vedere riscul ridicat şi refuzul bărbatului de a se conforma dispoziţiilor legale, poliţiştii au făcut ulterior uz de armamentul din dotare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru a-l soma şi a-l determina să înceteze acţiunile periculoase”, relatează Poliţia Capitalei.

Bărbatul a încercat să fugă de la faţa locului, fiind urmărit, prins şi imobilizat de poliţişti.

Tatăl agresorului a primit îngrijiri medicale la faţa locului, fiind transportat ulterior la spital.

Tânărul arestat, acuzat de tentativă de omor

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat, marţi seară, că a fost reţinut bărbatul implicat în incidentul din sectorul 2. Acesta este acuzat de tentativă de omor faţă de tatăl său.

Între timp, Poliţia Capitalei a transmis noi informaţii cu privire la intervenţia de la faţa locului.

„Precizarea transmisă iniţial a fost formulată pe baza imaginilor disponibile la acel moment, coroborate cu datele rezultate din verificările operative efectuate de îndată după intervenţie, inclusiv cu aspectele comunicate de poliţistul implicat. Ulterior, în contextul apariţiei unor noi secvenţe video şi pentru eliminarea oricărui dubiu cu privire la obiectul care poate fi observat căzând pe sol în timpul intervenţiei, conducerea Poliţiei Capitalei a dispus efectuarea unor verificări interne prin structura de specialitate competentă”, a mai transmis Poliţia.

Imaginile la care fac referire poliţiştii arată că tânărul atacă un poliţist, având asupra sa un cuţit.

„Aceste verificări au ca scop stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-au desfăşurat acţiunile poliţiştilor, inclusiv identificarea exactă a obiectului surprins în imagini şi modul în care acesta a ajuns pe sol. La finalizarea verificărilor, concluziile vor fi comunicate public, cu respectarea principiilor transparenţei instituţionale şi ale informării corecte a opiniei publice”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Instituţia menţionează că intervenţia s-a desfăşurat într-un context operativ dinamic şi cu un grad ridicat de risc, generat de comportamentul violent al unui bărbat, înarmat cu un cuţit, şi care ignora somaţiile poliţiştilor şi reprezenta o ameninţare reală, atât pentru persoanele aflate în zonă, cât şi pentru forţele de ordine.

„Prioritatea poliţiştilor a fost protejarea vieţii şi integrităţii persoanelor implicate, salvarea victimei şi înlăturarea stării de pericol iminent. Intervenţia a condus la imobilizarea agresorului şi la gestionarea unei situaţii, care putea avea consecinţe deosebit de grave. În situaţia în care verificările vor evidenţia existenţa unor încălcări ale normelor legale, procedurale sau disciplinare, vor fi dispuse măsurile care se impun, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Editor : A.C.