Live TV

Focurile de artificii din Brașov dispar din Piața Sfatului, de Revelion, pentru protejarea animalelor de companie

Data actualizării: Data publicării:
artificii brasov
Foto: https://www.brasovcity.ro/

Primăria Braşov nu va mai organiza, începând din acest an, focuri de artificii în Piaţa Sfatului, iar ele vor fi înlocuite cu jocuri de lasere. Edilul George Scripcaru a explicat că decizia a fost luată pentru proteja a animelele de companie ale brașovenilor.

„În fiecare an, în perioada sărbătorilor de iarnă, animalele – fie ele de companie sau sălbatice, din interiorul sau din apropierea orașului – sunt traumatizate de zgomotul produs de artificii. Nu de puține ori, în cazul animalelor de companie, mai ales câini și pisici, stăpânii acestor animale se confruntă cu situații în care acestea fug, de frică, din lesă sau din curtea proprietarilor”, arată comunicatul de presă al Primăriei Brașov.

Pentru a preveni aceste situații, primarul George Scripcaru a luat decizia ca, începând din acest an, primăria să nu mai organizeze focuri de artificii în Piața Sfatului și să le înlocuiască cu jocuri de lasere.

Edilul din Brașov a făcut un apel la brașoveni să evite achiziționarea acestor materiale pirotehnice, care, pe lângă poluarea fonică, poluează și mediul prin substanțele chimice eliberate în atmosferă în momentul exploziei.

„Toți iubim animalele de companie, fie că avem un cățel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârșit de an este pentru aceste animale un adevărat coșmar, în special în noaptea de revelion, când zeci și sute de artificii explodează în tot orașul. Noi, cei care avem un animal acasă, știm că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă și să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineața noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor.

Pentru a-i proteja pe prietenii noștri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piața Sfatului. Sper ca exemplu nostru să fie luat de tot mai mulți brașoveni, iar noaptea dintre ani să fie un prilej de bucurie nu numai pentru noi, cât și pentru animalele noastre de companie”, a precizat George Scripcaru, conform sursei citate.

Studiile arată că artificiile provoacă efecte negative serioase asupra animalelor de companie și sălbatice, inclusiv stres sever, panică, pierderea auzului, răniri și chiar moarte. Zgomotele puternice și luminile intermitente le pot face să fugă, să se piardă sau să se accidenteze, în timp ce substanțele chimice din artificii poluează mediul.

Efectele pe care artificiile le au asupra animalelor de companie și sălbatice sunt:

  • Frică și stres: zgomotele bruște și luminile puternice declanșează frică și stres la animale, al căror auz este mult mai sensibil decât al oamenilor;
  • Fugă și rătăcire: animalele speriate pot fugi de acasă, riscând să se piardă sau să ajungă să fie rănite de mașini;
  • Traume psihologice: animalele pot dezvolta traume psihologice, inclusiv pierderea auzului.
  • Daune fizice: pot suferi arsuri, răni sau pot muri din cauza șocului.
  • În plus, artificiile creează probleme de mediu: substanțele chimice folosite poluează aerul și apa, afectând întregul ecosistem.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
catedrala manturirii
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu...
Screenshot 2025-10-27 at 12.47.02
Oficial. Daniel Băluță, propus de Sorin Grindeanu candidat la...
guvern
Ședință extraordinară la Guvern pentru modificarea OUG 52, care a...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei...
Ultimele știri
Kim Jong Un și-a trimis șefa diplomației la Moscova pentru a se întâlni cu Serghei Lavrov și Vladimir Putin
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune din țară. Prognoza ANM până pe 9 noiembrie
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, pentru reparații la sistemul de termoficare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cute French bulldog sitting in suitcase with clothes and travelling accessories at home, closeup
Animalele de companie rămân considerate „bagaje” la zborurile cu avionul. Cum îi afectează pe pasageri decizia Curții de Justiție a UE
copil la calorifer
Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă. Unele primării reduc subvențiile: „Efectiv, nu mai sunt bani”
in cadrul evenimentului BIAS 2025
BIAS 2025. Spectacol pe cerul Capitalei. Ce surprize au pregătit așii aviației pentru vizitatori
fumatul pasiv animale companie
Fumatul pasiv poate afecta grav animalele de companie. Avertismentul medicilor veterinari pentru proprietarii de câini și pisici
case distruse în Haga după o explozie provocată intenționat
O mică țară din Europa a ajuns să fie zguduită de explozii în fiecare noapte. De ce a crescut atât de mult numărul atacurilor cu bombă
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Scandal uriaș după Mondiale! Gimnasta Denisa Golgotă acuză că a trăit clipe de coșmar: „A spus că mi-ar da...
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Temperatura ideală în casă iarna, dacă ai centrală: cum să setezi corect termostatul în fiecare cameră
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte...
Pro FM
Chris Martin și Sophie Turner, cuplu-surpriză la Hollywood. Solistul Coldplay iubește din nou după...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere