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Video Forțe suplimentare, mobilizate la Bușteni după viitură. IGSU a trimis pompieri și utilaje grele

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Foto: IGSU
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Intervenția de la Bușteni este suplimentată cu zeci de pompieri și utilaje grele, după viitura care a afectat stațiunea. Salvatorii continuă operațiunile de îndepărtare a efectelor inundațiilor și de sprijinire a populației.

Potrivit IGSU, 30 de pompieri din cadrul ISU București-Ilfov, Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență (USISU) și ISU Covasna au fost mobilizați pentru a sprijini echipajele ISU Prahova, care intervin în teren pentru restabilirea stării de normalitate.

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Totodată, la nivelul ISU Prahova a fost dispusă creșterea capacității operaționale.

Pe lângă suplimentarea efectivelor, au fost trimise în teren și mijloace tehnice suplimentare: două autocamioane și trei buldoexcavatoare din dotarea ISU București-Ilfov, USISU și ISU Covasna.

Reprezentanții IGSU precizează că pompierii acționează încă de duminică pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice și sprijinirea populației afectate.

„Încă de ieri, pompierii aflați în teren intervin pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice și sprijinirea populației afectate, astfel încât revenirea la starea de normalitate să se realizeze în cel mai scurt timp”, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

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Editor : Ana Petrescu

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