Intervenția de la Bușteni este suplimentată cu zeci de pompieri și utilaje grele, după viitura care a afectat stațiunea. Salvatorii continuă operațiunile de îndepărtare a efectelor inundațiilor și de sprijinire a populației.

Potrivit IGSU, 30 de pompieri din cadrul ISU București-Ilfov, Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență (USISU) și ISU Covasna au fost mobilizați pentru a sprijini echipajele ISU Prahova, care intervin în teren pentru restabilirea stării de normalitate.

Citește și: Dezastrul lăsat în urmă de viitură la Bușteni. Primăria anunță unde pot cere ajutor oamenii afectați

Totodată, la nivelul ISU Prahova a fost dispusă creșterea capacității operaționale.

Pe lângă suplimentarea efectivelor, au fost trimise în teren și mijloace tehnice suplimentare: două autocamioane și trei buldoexcavatoare din dotarea ISU București-Ilfov, USISU și ISU Covasna.

Reprezentanții IGSU precizează că pompierii acționează încă de duminică pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice și sprijinirea populației afectate.

„Încă de ieri, pompierii aflați în teren intervin pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice și sprijinirea populației afectate, astfel încât revenirea la starea de normalitate să se realizeze în cel mai scurt timp”, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Citește și: Cod portocaliu de inundații. Râurile pentru care hidrologii au emis avertizările

Editor : Ana Petrescu