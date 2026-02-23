Foștii soți pot alege ce nume vor după divorț, fără acordul celuilalt. Senatul a adoptat proiectul USR

Senatul a adoptat un proiect al USR, care o are co-inițiatoare și pe deputata PNL Alina Gorghiu, și care le permite foștilor soți să aleagă ce nume de familie vor purta după divorț: pot păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau reveni la numele anterior, fără a mai fi nevoie de acordul celuilalt soț sau de motive temeinice dovedite în instanță. Dacă nu își exprimă opțiunea, numele din timpul căsătoriei va fi păstrat automat.

„Am inițiat acest proiect cu gândul la mamele care, pe lângă greutatea unui divorț, nu ar trebui să mai ducă și povara pierderii numelui sub care sunt cunoscute de copiii lor sau în viața lor socială și profesională. Identitatea nu se rescrie printr-o formalitate. Prin această lege putem să oferim liniște, continuitate și respect și mai puține drumuri, mai puțină birocrație și mai multă siguranță pentru femeile care își reconstruiesc viața. Este o schimbare simplă, dar cu impact profund în viața de zi cu zi”, a declarat deputata USR Pollyana Hangan, unul dintre inițiatorii modificării legislative, potrivit comunicatului de presă al USR.

La rândul său, deputatul USR de Diaspora Iulian Lorincz a subliniat faptul că prin această inițiativă, se elimină o procedură învechită, care pune o povară suplimentară pe românii din Diaspora.

„Aducem o simplificare acolo unde birocrația creează dificultăți reale. Să nu uităm că pentru românii din Diaspora, schimbarea numelui poate însemna refacerea documentelor în mai multe țări, drumuri suplimentare, timp pierdut și costuri”, a explicat Iulian Lorincz, celălalt inițiator al proiectului.

Noua lege permite fiecărui fost soț să decidă pentru sine, evitând blocaje sau șantaj emoțional, ceea ce e un avantaj major în divorțurile conflictuale. De asemenea se previn confuzii administrative, se reduce birocrația asociată schimbării de nume (schimbarea cărții de identitate, actualizarea conturilor bancare, modificarea contractelor actualizarea semnăturii profesionale etc, evitându-se costuri și drumuri inutile la instituții.

În forma actuală, Codul civil prevede că, în cazul unui divorț, păstrarea numelui din timpul căsătoriei se poate face de către unul dintre soți doar dacă celălalt soț este de acord sau, în cazul unui refuz, dacă se pot proba în instanță motivele temeinice care justifică menținerea numelui dobândit la căsătorie. Cu alte cuvinte, menținerea numelui în cazul unui refuz presupune acum proces, timp și bani.

Mai mult, Codul civil prevede că soții pot apela la procedura divorțului în fața ofițerului de stare civilă sau în fața notarului doar dacă există consens cu privire la numele pe care îl vor purta după divorț.

Proiectul co-inițiat de deputații USR Pollyanna Hangan și Iulian Lorincz, împreună cu deputata PNL Alina Gorghiu, corectează această situație, eliminând poverile birocratice puse pe umerii cetățenilor români.

Senatul este prim for sesizat, inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților, pentru dezbateri și vot final.

Editor : Ana Petrescu