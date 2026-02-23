Live TV

Foștii soți pot alege ce nume vor după divorț, fără acordul celuilalt. Senatul a adoptat proiectul USR

Data actualizării: Data publicării:
divort
Foto: Getty Images

Senatul a adoptat un proiect al USR, care o are co-inițiatoare și pe deputata PNL Alina Gorghiu, și care le permite foștilor soți să aleagă ce nume de familie vor purta după divorț: pot păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau reveni la numele anterior, fără a mai fi nevoie de acordul celuilalt soț sau de motive temeinice dovedite în instanță. Dacă nu își exprimă opțiunea, numele din timpul căsătoriei va fi păstrat automat.

„Am inițiat acest proiect cu gândul la mamele care, pe lângă greutatea unui divorț, nu ar trebui să mai ducă și povara pierderii numelui sub care sunt cunoscute de copiii lor sau în viața lor socială și profesională. Identitatea nu se rescrie printr-o formalitate. Prin această lege putem să oferim liniște, continuitate și respect și mai puține drumuri, mai puțină birocrație și mai multă siguranță pentru femeile care își reconstruiesc viața. Este o schimbare simplă, dar cu impact profund în viața de zi cu zi”, a declarat deputata USR Pollyana Hangan, unul dintre inițiatorii modificării legislative, potrivit comunicatului de presă al USR.

La rândul său, deputatul USR de Diaspora Iulian Lorincz a subliniat faptul că prin această inițiativă, se elimină o procedură învechită, care pune o povară suplimentară pe românii din Diaspora.

„Aducem o simplificare acolo unde birocrația creează dificultăți reale. Să nu uităm că pentru românii din Diaspora, schimbarea numelui poate însemna refacerea documentelor în mai multe țări, drumuri suplimentare, timp pierdut și costuri”, a explicat Iulian Lorincz, celălalt inițiator al proiectului.

Noua lege permite fiecărui fost soț să decidă pentru sine, evitând blocaje sau șantaj emoțional, ceea ce e un avantaj major în divorțurile conflictuale. De asemenea se previn confuzii administrative, se reduce birocrația asociată schimbării de nume (schimbarea cărții de identitate, actualizarea conturilor bancare, modificarea contractelor actualizarea semnăturii profesionale etc, evitându-se costuri și drumuri inutile la instituții.

În forma actuală, Codul civil prevede că, în cazul unui divorț, păstrarea numelui din timpul căsătoriei se poate face de către unul dintre soți doar dacă celălalt soț este de acord sau, în cazul unui refuz, dacă se pot proba în instanță motivele temeinice care justifică menținerea numelui dobândit la căsătorie. Cu alte cuvinte, menținerea numelui în cazul unui refuz presupune acum proces, timp și bani.

Mai mult, Codul civil prevede că soții pot apela la procedura divorțului în fața ofițerului de stare civilă sau în fața notarului doar dacă există consens cu privire la numele pe care îl vor purta după divorț.

Proiectul co-inițiat de deputații USR Pollyanna Hangan și Iulian Lorincz, împreună cu deputata PNL Alina Gorghiu, corectează această situație, eliminând poverile birocratice puse pe umerii cetățenilor români.

Senatul este prim for sesizat, inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților, pentru dezbateri și vot final.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
5
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Senatul a respins moțiunea simplă împotriva ministrei Oana Țoiu, din cauza acordului UE-Mercosur
Screenshot
Încăierare în Parlament. Doi senatori s-au îmbrâncit: „S-a ridicat să-mi smulgă telefonul și m-a prins de cap”
Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Președintele Senatului, despre decizia CCR: România face un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate
Sigla PSD de la intrarea în sediul central al partidului.
Cum vrea PSD să majoreze în taină lefurile managerilor de spitale, plus concedii mai lungi, în pline discuții despre tăieri la stat
alina gorghiu face declaratii
Criza apei din Argeș. Gorghiu: Primăria Curtea de Argeș are 30 milioane lei excedent, dar cere 9,7 milioane de la Guvern
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din...
liderii coalitie
Coaliția a bătut palma pe tăierile din administrație și relansarea...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după avertismentul lui Bolojan: „În următoarele 6 luni...
alexandru nazare la guvern
Dobânzile la împrumuturile statului în lei pe termen lung au coborât...
Ultimele știri
Călin Georgescu: „Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic”
Consilierul lui Trump: Crimele împotriva umanității comise de Rusia nu pot fi ignorate în cadrul negocierilor diplomatice
Sportivii ruşi pot concura la Jocurile Paralimpice cu drapelul şi imnul naţional, în ciuda avertismentelor de boicot
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de...
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu vede o candidată surpriză la titlu: “Serios vorbesc! Statistica nu minte”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a...
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”