FOTO Robert Negoiță a aprins luminițele de sărbători în Sectorul 3. Primarul a anunțat și o premieră

Primarul Robert Negoiţă a aprins, joi, luminile de sărbători din Sectorul 3, anunţând că este primul an în care au fost împodobite bulevardele cu luminiţe. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu Deschide galeria foto

Edilul a fost prezent în Piaţa Alba Iulia, cu ocazia evenimentului „DARcembrie”, urmat de un spectacol de muzică şi lumini care a marcat debutul perioadei de sărbători, informează Primăria Sectorului 3.

„Cetăţenii Sectorului 3 şi mai ales copiii merită să fie întâmpinaţi cu lumini de sărbătoare în această frumoasă perioadă a anului. Anul acesta am considerat că trebuie să marcăm luna cadourilor aşa cum se cuvine pentru o capitală europeană. Este primul an în care am împodobit bulevardele cu luminiţe şi nu doar parcurile, aşa cum am făcut în ceilalţi ani”, a declarat primarul Robert Negoiţă.

În total au fost montate 2.433 de echipamente LED, dintre care: 984 de perdele şi şiruri luminoase; 122 traversări; figurine şi medalioane cu tehnologie LED, având consum redus de energie electrică, cu diverse forme specifice sărbătorilor de iarnă: steluţe, brad, sfere, fulgi de nea, cadou.

Primăria Sectorului 3 a amplasat în acest an decoraţiuni de sărbători în următoarele 19 zone din sector: bd. Unirii tronson între Piaţa Unirii - Piaţa Alba Iulia; bd. Decebal tronson între Piaţa Alba Iulia - Piaţa Muncii; bd. Burebista tronson între Piaţa Alba Iulia - C. Dudeşti; Calea Dudeşti tronson între bd. Burebista - M. Bravu; bd. Mihai Bravu tronson între Splai - Piaţa Muncii; bd. Camil Ressu tronson M. Bravu - bd.1 Decembrie 1918; bd. N. Grigorescu tronson între C. Ressu - L. Rebreanu; bd. Lucreţiu Pătrăşcanu; bd. Theodor Pallady; bd. Mircea Vodă; Rond Piaţa Alba Iulia; Piaţa Muncii; Intersecţia Mihai Bravu - Calea Dudeşti; Intersecţia Dristorului - bd. Camil Ressu; Intersecţia Câmpia Libertăţii - L. Rebreanu; Intersecţia L. Rebreanu - N. Grigorescu; Intersecţia Camil Ressu - N. Grigorescu; Parcul IOR; Intrare Parc Titanii.

Editor : A.C.