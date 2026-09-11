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Fragmente de drone, unele cu explozibil, găsite în Constanța și Tulcea, dar și în Marea Neagră. Intervenții ale specialiștilor

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drona profimedia
Foto: Profimedia
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Din articol
Două fragmente găsite pe o plajă din Tulcea, alte 2 recuperate din Marea Neagră Alte patru drone, găsite la Edighiol-Periboina

Mai multe fragmente de drone aeriene, unele dintre ele având încărcături explozive, au fost găsite vineri, în decurs de câteva ore, în mai multe localități din județele Constanța și Tulcea, precum și în Marea Neagră. Fragmentele au fost evaluate și neutralizate de specialiști, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

„În cursul zilei de 11 septembrie 2026, Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, a monitorizat și intervenit pentru gestionarea mai multor incidente care au implicat fragmente de drone aeriene și obiecte suspecte în zona litoralului românesc și a frontierei cu Ucraina”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, potrivit News.ro.

Două fragmente găsite pe o plajă din Tulcea, alte 2 recuperate din Marea Neagră

Prima intervenție a avut loc vineri, în jurul orei 13.30, în localitatea Câșla Vădanei din județul Tulcea, între Sulina și Sfântu Gheorghe.

O echipă EOD din cadrul MApN a evaluat două fragmente de dronă aeriană găsite pe plajă. În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că acestea nu aveau încărcătură explozivă.

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O altă intervenție a avut loc în jurul orei 15.18, la Periteașca, în județul Tulcea. Două fragmente de drone au fost identificate pe plajă în jurul orei 9.30 de Poliția de Frontieră.

Unul dintre fragmente conținea încărcătură explozivă și a fost neutralizat în siguranță de o echipă pirotehnică a SRI. Cel de-al doilea fragment a fost preluat de Garda de Coastă.

În jurul orei 16.00, o navă comercială a semnalat prezența a două fragmente de dronă în Marea Neagră.

Ambele au fost recuperate de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă. Potrivit MApN, fragmentele nu prezentau pericol pirotehnic.

Alte patru drone, găsite la Edighiol-Periboina

Ultima intervenție a zilei s-a desfășurat în jurul orei 17.55, la Edighiol-Periboina, în județul Constanța.

„În timpul operațiunilor de identificare a unui obiect suspect semnalat de Garda de Coastă, echipa EOD a MApN a observat din elicopter resturile a patru drone aeriene (printre care și o dronă-interceptor ce avea explozibil la bord). Toate elementele au fost puse în siguranță și neutralizate”, au precizat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

Editor : Ana Petrescu

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