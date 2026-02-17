Fraude online în 2026: Cum recunoști noile escrocherii generate de inteligența artificială. Recomandările experților în securitate

În era digitală, escrocheriile online devin tot mai greu de depistat. Mesaje aparent obișnuite sau oferte „irezistibile” ascund capcane complexe, iar deciziile luate impulsiv pot avea consecințe financiare serioase. Specialiștii în securitate avertizează că vigilența rămâne cea mai eficientă protecție, iar verificarea atentă a fiecărui mesaj, apel sau tranzacție poate preveni pierderi importante.

Fraudele digitale din prezent exploatează în mod subtil încrederea utilizatorilor, combinând tehnologii avansate și mesaje aparent credibile pentru a induce panică și a obține acces la resurse financiare.

Cum identifici și previi fraudele digitale create cu inteligență artificială

„Un mesaj aparent inofensiv, poate un link primit printr-o aplicație online (ex: Facebook, WhatsApp) ori o voce care imită tonul copilului și solicită bani „urgent” - în 2026, fraudele online nu mai seamănă cu spamul stângaci de altădată. Ele sunt scrise cu atenție, structurate eficient și, tot mai frecvent, generate cu sprijinul inteligenței artificiale. Cele mai semnificative pierderi financiare nu provin din atacuri complexe, ci din greșeli făcute în grabă, iar printre cele mai frecvente se numără:

Furnizarea datelor cardului „pentru verificare”

Nicio instituție bancară nu solicită prin WhatsApp, SMS sau telefon: codul CVV (cele trei cifre de pe spatele cardului), parola de internet banking sau codurile primite prin SMS. Dacă cineva solicită aceste informații, indiferent cât de oficial ar părea mesajul, este vorba despre o tentativă de fraudă.

Semnele care indică un risc includ mesajele care invocă urgență, amenințările cu blocarea contului sau cererea de a „confirma” datele printr-un link. Regula de aur este să închizi imediat conversația și să verifici situația direct în aplicația oficială a băncii.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Crăciun, specialist IT

Atenție la oferte care par „prea bune ca să fie adevărate”

„Reduceri uriașe, telefoane la jumătate de preț sau investiții care promit profit rapid - inteligența artificială permite acum crearea de site-uri impecabile, cu logo-uri, recenzii false și texte perfect redactate.

Printre aspectele la care trebuie să fii atent se numără adresa site-ului (o literă schimbată poate indica fraudă), lipsa informațiilor clare despre companie, recenziile suspect de entuziaste și similare între ele, precum și metodele de plată limitate, exclusiv cu cardul. Dacă oferta pare incredibilă, de cele mai multe ori doar pare.

Accesarea link-urilor fără verificare

Mesajele pot părea că provin de la prieteni, colegi sau instituții de încredere. Chiar dacă textul este corect și convingător, linkul poate conduce către pagini false de bancă, formulare de colectare a datelor sau aplicații malware.

Regula de bază este să nu accesezi linkuri direct din SMS sau aplicații de mesagerie, ci să tastezi manual adresa oficială în browser.

Lipsa autentificării în doi pași reprezintă un risc major

Fără o protecție suplimentară, o parolă compromisă poate oferi acces direct la cont. Pentru a te proteja, este recomandat să activezi notificările pentru fiecare tranzacție, autentificarea în doi pași și alertele de conectare din dispozitive noi. Aceasta rămâne una dintre cele mai simple și eficiente metode de securizare a conturilor.

Alegeri grăbite din teamă

Fraudele moderne exploatează emoțiile și reacțiile impulsive. Tot mai frecvent apar apeluri sau mesaje vocale generate cu ajutorul inteligenței artificiale, capabile să imite vocea unei persoane apropiate. Regula esențială este să închizi imediat apelul și să contactezi persoana respectivă prin numărul pe care îl ai deja salvat; nu trimite bani înainte de a verifica situația.”, a adăugat specialistul în IT

Cât de credibile sunt mesajele de tip „investește și te îmbogățești”?

„Mesajele care promit investiții rapide și îmbogățire garantată sunt, aproape întotdeauna, scheme frauduloase. Astfel de oferte circulă intens pe rețelele sociale și urmează, de regulă, un tipar similar: inițial, utilizatorul vede o reclamă ce promite o „metodă secretă”; apoi este redirecționat către un site aparent profesionist, unde completează date personale; urmează contactul telefonic cu un „consultant” și solicitarea unei depuneri inițiale. La început, sunt afișate câștiguri fictive, însă, la momentul retragerii banilor, apar „taxe suplimentare”, iar în final contul dispare sau nu mai răspunde nimeni.

Nicio investiție legitimă nu poate garanta câștiguri rapide fără risc.

Există câteva semne clare care indică o tentativă de fraudă: promisiunea de profit garantat, presiunea de a investi imediat, lipsa unei licențe verificabile, comunicarea exclusiv prin WhatsApp și solicitarea instalării unor aplicații de control la distanță.

Ce trebuie să reții: nicio bancă nu solicită vreodată datele cardului, nimeni nu te poate îmbogăți peste noapte printr-un simplu link, iar sentimentul de urgență reprezintă principalul instrument al infractorilor. O singură decizie impulsivă poate duce la pierderea economiilor. Într-o lume în care tehnologia devine tot mai sofisticată, vigilența rămâne cea mai eficientă protecție.”, conchide sursa Digi24.ro

