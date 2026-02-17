Live TV

Fraude online în 2026: Cum recunoști noile escrocherii generate de inteligența artificială. Recomandările experților în securitate

Camelia Sinca Data publicării:
Cum identifici fraudele digitale. Foto Getty Images
Cum identifici fraudele digitale. Foto Getty Images
Din articol
Cum identifici și previi fraudele digitale create cu inteligență artificială Cât de credibile sunt mesajele de tip „investește și te îmbogățești”?

În era digitală, escrocheriile online devin tot mai greu de depistat. Mesaje aparent obișnuite sau oferte „irezistibile” ascund capcane complexe, iar deciziile luate impulsiv pot avea consecințe financiare serioase. Specialiștii în securitate avertizează că vigilența rămâne cea mai eficientă protecție, iar verificarea atentă a fiecărui mesaj, apel sau tranzacție poate preveni pierderi importante.

Fraudele digitale din prezent exploatează în mod subtil încrederea utilizatorilor, combinând tehnologii avansate și mesaje aparent credibile pentru a induce panică și a obține acces la resurse financiare.

Cum identifici și previi fraudele digitale create cu inteligență artificială

„Un mesaj aparent inofensiv, poate un link primit printr-o aplicație online (ex: Facebook, WhatsApp) ori o voce care imită tonul copilului și solicită bani „urgent” - în 2026, fraudele online nu mai seamănă cu spamul stângaci de altădată. Ele sunt scrise cu atenție, structurate eficient și, tot mai frecvent, generate cu sprijinul inteligenței artificiale. Cele mai semnificative pierderi financiare nu provin din atacuri complexe, ci din greșeli făcute în grabă, iar printre cele mai frecvente se numără:

Furnizarea datelor cardului „pentru verificare”

Nicio instituție bancară nu solicită prin WhatsApp, SMS sau telefon: codul CVV (cele trei cifre de pe spatele cardului), parola de internet banking sau codurile primite prin SMS. Dacă cineva solicită aceste informații, indiferent cât de oficial ar părea mesajul, este vorba despre o tentativă de fraudă.

Semnele care indică un risc includ mesajele care invocă urgență, amenințările cu blocarea contului sau cererea de a „confirma” datele printr-un link. Regula de aur este să închizi imediat conversația și să verifici situația direct în aplicația oficială a băncii.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Crăciun, specialist IT

Atenție la oferte care par „prea bune ca să fie adevărate”

„Reduceri uriașe, telefoane la jumătate de preț sau investiții care promit profit rapid - inteligența artificială permite acum crearea de site-uri impecabile, cu logo-uri, recenzii false și texte perfect redactate.

Printre aspectele la care trebuie să fii atent se numără adresa site-ului (o literă schimbată poate indica fraudă), lipsa informațiilor clare despre companie, recenziile suspect de entuziaste și similare între ele, precum și metodele de plată limitate, exclusiv cu cardul. Dacă oferta pare incredibilă, de cele mai multe ori doar pare.

Accesarea link-urilor fără verificare

Mesajele pot părea că provin de la prieteni, colegi sau instituții de încredere. Chiar dacă textul este corect și convingător, linkul poate conduce către pagini false de bancă, formulare de colectare a datelor sau aplicații malware.

Regula de bază este să nu accesezi linkuri direct din SMS sau aplicații de mesagerie, ci să tastezi manual adresa oficială în browser.

Lipsa autentificării în doi pași reprezintă un risc major

Fără o protecție suplimentară, o parolă compromisă poate oferi acces direct la cont. Pentru a te proteja, este recomandat să activezi notificările pentru fiecare tranzacție, autentificarea în doi pași și alertele de conectare din dispozitive noi. Aceasta rămâne una dintre cele mai simple și eficiente metode de securizare a conturilor.

Alegeri grăbite din teamă

Fraudele moderne exploatează emoțiile și reacțiile impulsive. Tot mai frecvent apar apeluri sau mesaje vocale generate cu ajutorul inteligenței artificiale, capabile să imite vocea unei persoane apropiate. Regula esențială este să închizi imediat apelul și să contactezi persoana respectivă prin numărul pe care îl ai deja salvat; nu trimite bani înainte de a verifica situația.”, a adăugat specialistul în IT

Cât de credibile sunt mesajele de tip „investește și te îmbogățești”?

„Mesajele care promit investiții rapide și îmbogățire garantată sunt, aproape întotdeauna, scheme frauduloase. Astfel de oferte circulă intens pe rețelele sociale și urmează, de regulă, un tipar similar: inițial, utilizatorul vede o reclamă ce promite o „metodă secretă”; apoi este redirecționat către un site aparent profesionist, unde completează date personale; urmează contactul telefonic cu un „consultant” și solicitarea unei depuneri inițiale. La început, sunt afișate câștiguri fictive, însă, la momentul retragerii banilor, apar „taxe suplimentare”, iar în final contul dispare sau nu mai răspunde nimeni.

Nicio investiție legitimă nu poate garanta câștiguri rapide fără risc.

Există câteva semne clare care indică o tentativă de fraudă: promisiunea de profit garantat, presiunea de a investi imediat, lipsa unei licențe verificabile, comunicarea exclusiv prin WhatsApp și solicitarea instalării unor aplicații de control la distanță.

Ce trebuie să reții: nicio bancă nu solicită vreodată datele cardului, nimeni nu te poate îmbogăți peste noapte printr-un simplu link, iar sentimentul de urgență reprezintă principalul instrument al infractorilor. O singură decizie impulsivă poate duce la pierderea economiilor. Într-o lume în care tehnologia devine tot mai sofisticată, vigilența rămâne cea mai eficientă protecție.”, conchide sursa Digi24.ro

Citește și: Cum pot atacatorii să-ți folosească datele biometrice

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
american mutat in oradea
3
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
4
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
lideri coalitie guvernare
5
Coaliția a decis cine scapă de tăierile din administrație. Schimbări și pentru taxe...
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Digi Sport
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tom Cruise si Brad Pitt
Un videoclip fals cu o bătaie între Brad Pitt și Tom Cruise a stârnit panică la Hollywood: „Este pur și simplu înfricoșător”
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
AI Robot Replacing Human Roles In Business With Efficiency And Ease.
Deepfake-uri mai realiste, dependență de chatboți și riscuri biologice: Ce arată cel mai nou raport global despre siguranța AI
Exerciții militare
Șefii armatelor din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea Europei: Trebuie să ne pregătim pentru un posibil conflict cu Rusia
Roman board game stone
Secretul unui joc de strategie din Roma Antică a fost descifrat de AI, după ani în care arheologii nu au reușit
Recomandările redacţiei
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce poate obține România prin participarea la Consiliul Păcii al lui...
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Zelenski spune că SUA au oferit garanții de securitate în schimbul...
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Cristian Diaconescu, despre „bomba nucleară europeană”: „Nu-mi...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
„Nu știm ce se va întâmpla în următoarea oră”. Iranul, măcinat de...
Ultimele știri
Renașterea vechiului „imperiu nuclear interior” al Chinei: De ce se teme SUA de relansarea celui de-al Treilea Front al lui Mao Zedong
Sistemul Starlink: Cum influențează compania lui Elon Musk geopolitica
Specialiștii concluzionează că toxina care l-a ucis pe Aleksei Navalnîi era sintetică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Sandviciuri de un milion de lei în 1.400 de unități de învățământ. Statul cheltuie peste 2 miliarde de lei...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Culisele suspendării lui Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – FCSB: “Sunt antecedente! A fost...
Adevărul
Ucigașul lui Gheorghe Chindriș le-a spus anchetatorilor de ce l-a omorât pe fondatorul satului românesc din...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
Pro FM
Ricky Martin, după apariția de la Super Bowl: „Un tsunami de emoții!”. Fanii, după imaginile cu el și Bad...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un român a furat 1.000 de euro pe zi din localul unde lucra din 2018. Ce sumă a strâns și ce făcea cu banii
Newsweek
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online