Fructe și legume cu rumeguș, la Tinca. Localnicii acuză de poluare o fabrică

Fructe și legume acoperite de rumeguș - asta culeg din grădini mai mulți localnici din comuna bihoreană Tinca. Și nu de ieri, de azi, ci de aproape un deceniu. Iar la toate se adaugă un zgomot puternic care se aude în fiecare zi, ore în șir. Oamenii arată cu degetul spre o firmă de prelucrare a lemnului, aflată în vecinătate. Unitatea a fost verificată recent și îndeplinește toate normele legale, spun însă cei de la Garda de Mediu.

Minodora Popa spune că de mai bine de 10 ani grădina îi este acoperită, săptămână de săptămână, de rumegușul aruncat pe coșul fabricii din apropriere.

"Pe coșul pe care îl au cad tăciuni care îmi aprind frunzele porumbului, a vinetelor, astfel încât ar fi posibil să iau și foc. Fructele și legumele sunt acoperite cu un strat ușor sau mai greu de rumeguș. De exemplu, am niște dude pe care nu am putut să le mănânc în această primăvară."

Femeia spune că din cauza fumului și a rumegușului, mai mulți pomi fructiferi s-au uscat. A făcut mai multe sesizări și susține că reprezentanții fabricii ar fi amenințat-o că dacă nu se oprește cu reclamațiile, va fi dată în judecată.

Și alți localnici din Tinca spun că sunt afectați de activitatea fabricii.

"Cu rumegușul, cu praful, fumul și zgomotul. Hainele nu le poți pune afară pe sârmă că e plin cu praf", spune Alexandru Brasa.

"Am auzit un domn care a strigat dă drumul la aer și când a dat drumul la aer, un nor de fum și de rumeguș s-a ridicat că nu am mai știut cum să fug din grădină. Fructele nu rezistă, se coc înainte de vreme, cad până nu se fac", povesteşte Elena Ardelean.

"Localnicii afectați spun să fructele și legumele care supraviețuiesc poluării abia pot fi consumate după mai multe spălări", relatează Claudiu Mihuț, jurnalist Digi24 Oradea.

Autoritățile locale cunosc situația, dar spun că nu e de competența lor să ia măsuri.

"Poluarea există din punct de vedere fonic și a rumegușului care rezultă. În timpul transportării materialului lemnos e clar că pe unele străzi există un disconfort, fiind utilaje grele de 24 de tone", susţine Alexandru Hepuțiu, viceprimarul comunei Tinca.

Fabrica a fost vizată în această primăvară de un control al Gărzii de Mediu Bihor. Funcționarii au stabilit că "din documente, din analize făcute de laboratoare acreditate, sunt în regulă. Ce aveau ei? De a-și verifica și repara sistemul de exhaustare: aveau de înlocuit niște sisteme de jgeaburi și burlane pentru a impiedica scurgerea apelor pluviale", a declarat Mihai Togor, șeful Gărzii de Mediu Bihor.

În perioada următoare, o echipă de comisari de la Garda Națională de Mediu va verifica dacă firma din Tinca îndeplinește toate normele de funcționare. Reprezentanții fabricii nu au dorit să comenteze situația.

Reporter: Claudiu Mihuț

Operator: Constantin Gheorghiță

